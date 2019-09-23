Конгресмени-демократи закликають оголосити імпічмент Трампу, через ситуацію з Україною

До закликів оголосити імпічмент Трампу, які раніше звучали в основному від радикального крила демократів, приєднались представники більш поміркованих поглядів в партії, пише Politico.

"В нашій групі та партії переважає думка, що ситуація з президентом стала нестерпною, - цитує видання слова конгресмена-демократа Джеймі Раскіна. – Так вважають в різних політичних та географічних спрямуваннях партії. Тепер єдність з цього питання існує".

Спікер Палати представників демократка Ненсі Пелосі, яка заявляла, що не підтримує винесення імпічменту, в неділю виступила з різким листом до конгресменів США, в якому наголосила, що Трамп відкриє "нову загрозливу главу беззаконня", якщо не дозволить Конгресу отримати доступ до тексту розмов з українськими посадовцями, під час яких, за закидами преси, Трамп міг тиснути на українців, щоб ті розслідували діяльність колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні.

Трамп наполягає, що не порушував жодних норм у розмовах з українськими посадовцями. Спілкуючись з пресою в понеділок перед візитом до ООН, президент припустив, що жодних порушень не буде, якщо надання допомоги пов'язується з боротьбою проти корупції.

"Ми підтримуємо країну, ми хочемо переконатись, що країна чесна, - заявив Трамп. – Важливо також говорити про корупцію. Якщо не говорити про корупцію, чому давати гроші країні яку вважають корумпованою?... Тому надзвичайно важливо за нагоди говорити про корупцію".

На четвер в Комітеті з розвідки Палати представників США заплановані слухання за участі в.о. директора Національної розвідки США Джозефа Макгуайра. Саме ці слухання можуть стати ключовими для напрацювання позиції партії стосовно імпічменту, пише Politico.

Скандал між Білим домом та Конгресом розгорівся після того, як у ЗМІ з'явились повідомлення про те, що представник розвідки США, в рамках програми захисту для викривачів порушень, надав записку генеральному інспектору де йшлося, що президент Трамп “пообіцяв” щось лідеру іноземної держави, керуючись власними політичними інтересами. ЗМІ пов'язали це з розмовою Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулась 25 липня.

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