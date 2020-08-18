Зіркою першого дня з'їзду Демократичної партії США стала Мішель Обама - Трамп заявив, що став президентом через її чоловіка

За звичайних умов, партійні з'їзди це бурхливі політичні фестивалі, на яких офіційно затверджують кандидата у президенти від партії і намагаються підсилити ентузіазм виборців щодо його кампанії. Цього ж року переважна частина Демократичного з’їзду проходить онлайн, спікери говорять про велику політику із власних осель і імпровізованих студій, а об’єднати навколо кандидатури Джо Байдена намагаються не лише демократів.

Медики і фермери, працівники залізниці і власники малого бізнесу. Батьки і діти, які втратили своїх рідних. У перший день з’їзду демократи зібрали історії найрізноманітніших американців із фокусом на двох «пандеміях» – коронавірусу і расової несправедливості. Глядачам, наприклад, представили історію батька дівчини на ім'я Кристин Уркіза, який помер від коронавірусу. Твердиться, що що чоловік був прихильником президента Трампа, вірив словам адміністрації про несерйозність загрози Ковід-19, і у перший день після зняття карантину в Аризоні пішов у караоке-бар.

Дональд Трамп – неправильний президент для нашої країни. Він мав більш ніж потрібно часу, аби довести, що може впоратися

"Мій батько був здоровим 65-річним чоловіком. Його єдиною супутньою хворобою була віра Дональду Трампу", - розповіла Кристин.

170 тисяч втрачених у боротьбі із Ковід-19 життів. Ендрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк, який був епіцентром поширення Ковід-19 навесні, каже: причини такої статистики – у некомпетентності уряду. Не допомагає цьому і розділена політичними розбіжностями країна.

"Лише сильне тіло може побороти вірус. І розбіжності Америки його лише послаблюють. Дональд Трамп не створив початкові розбіжності, це розбіжності створили Дональда Трампа", - заявив Куомо.

Джо Байден, натомість, переконують демократи, може об’єднати американців. На підтвердження тези вже у перший день з’їзду виступили одразу чотири відомі республіканці, які цьогоріч підтримують Байдена. Серед них – колишній губернатор Огайо, який змагався за республіканську номінацію у президенти 2016-ого, Джон Кейсик.

Хтось поясніть Мішель Обамі, що Дональд Трамп не був би тут, у прекрасному Білому Домі, якби не те, що зробив її чоловік Барак Обама

"Усе моє життя я – республіканець, але це – другорядне до відповідальності, яку я маю перед моєю країною. Тому я вирішив з’явитися на цьому з’їзді. Джо Байден – вірна людина для таких часів, як зараз, які вимагають від усіх зняти наші партійні капелюхи і поставити нашу націю на перше місце для нас і наших дітей", - заявив Кейсик.

Від республіканців – до лівого крила Демократичної партії. Колишній суперник Байдена, Берні Сандерс, пояснює своїм лояльним прихильникам, чому вони мають проголосувати за поміркованого демократа.

"Ми завершили кампанію кілька місяців тому, але наш рух продовжується і стає сильнішим щодня. Але якщо Трампа переоберуть, увесь прогрес, якого ми досягнули, буде у небезпеці. На цих виборах на кону збереження нашої демократії", - сказав Сандерс.

Головна спікерка вечора – колишня перша леді Мішель Обама – підсумовує: Америка має обрати президента, який віритиме у те, що всі 330 мільйонів життів у цій країні важливі.

"Дональд Трамп – неправильний президент для нашої країни. Він мав більш ніж потрібно часу, аби довести, що може впоратися", - заявила екс-перша леді.

У ланцюжку із літерами VOTE – голосуй – вона наголошує на важливості американців цього року віддати свій голос.

"Якщо ви думаєте, що гірше вже не може бути, повірте мені: може і буде. Якщо ми не зробимо зміни на цих виборах. Ми маємо прийти на вибори, як 2008-ого чи 2012-ого. Ми маємо показати такий само рівень ентузіазму і надії щодо Джо Байдена", - сказала Обама.

Згідно з останніми даними опитувань, Джо Байден і надалі тримає лідерство у президентських перегонах

Ще до початку з’їзду президент Трамп, у виступі перед прихильниками, назвав республіканця Кейсика невдахою (лузером), покепкував із здібностей свого суперника Байдена. А на ранок після з’їзду назвав адміністрацію Обами найбільш корумпованою, і відповів головній спікерці вечора.

"Хтось поясніть Мішель Обамі, що Дональд Трамп не був би тут, у прекрасному Білому Домі, якби не те, що зробив її чоловік Барак Обама", - твітував Трамп.

Зїзд демократичної партії триватиме ще три дні. У четвер Джо Байден має офіційно прийняти номінацію – зі свого рідного штату Делавер.

Згідно з останніми даними опитувань, Джо Байден і надалі тримає лідерство у президентських перегонах, хоч і різниця між ним і Дональдом Трампом скоротилася. Нині це – 8-9 відсотків у середньому.

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