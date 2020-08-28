Якою є позиція республіканців та демократів США стосовно України? (Оновлено)

Україна традиційно користується підтримкою представників обох провідних американських партій. Прикладом такої підтримки є спільне голосування по законопроектах стосовно підтримки України, покарання Росії за агресію, порушення суверенітету України та інше.

Попри це, представники партій також критикують одне одного, використовуючи питання України. Наприклад, у Республіканській партії вказують на те, що саме за президентства Дональда Трампа Україна отримала летальну зброю, а агресія Росії, кажуть респубілканці, була наслідком м'якої політики адміністрації Обами щодо Москви. Демократи ж закидають Трампу приязні відносини із Володимиром Путіним, буцімто безпідставну увагу до теорії про втручання України у президентські вибори у США у 2016-му році та ін. Окремий пласт критики на адресу президента Трампа щодо України з боку Демократичної партії - це спроби його адміністрації підштовхнути Україну до офіційного розслідування, яке, на думку демократів, мало на меті зашкодити шансам Джо Байдена на цьогорічних виборах президента США.

Розбіжності між демократами та республіканцями яскраво проявилися під час з'їздів партій. Традиційно на з'їздах, крім висунення єдиних кандидатів у президенти і віце-президенти, партії приймають платформи, які є їх узгодженою позицією з багатьох питань внутрішнього життя та зовнішньої політики.

Демократи пообіцяли «трансатлантичну підтримку зусиллям з реформ в Україні і її територіальній цілісності» у платформі, прийнятій відповідним комітетом 27-го липня і пізніше затвердженій делегатами з'їзду.

Ми не дозволимо Москві втручатися у наші демократії чи підточувати нашу рішучість. Ми підтвердимо відданість Америки НАТО і захисту наших союзників.

У ній також критикується підхід адміністрації Дональда Трампа до європейських партнерів, мовляв він розглядає Європу як ворога, а не друга – Сполучених Штатів, а Володимира Путіна як стратегічного партнера, а не противника. Натомість демократи, йдеться в документі, «бачать об’єднану, демократичну, процвітаючу Європу як життєво важливу для Сполучених Штатів».

«Ми працюватимемо разом із окремими європейськими країнами та Європейським Союзом, щоб протистояти загрозам нашим демократіям і посилити спільну стійкість проти корупції і клептократії. Ми будемо підтримувати більшу європейську інтеграцію, сильніші можливості захисту і більшу енергетичну безпеку.... Ми працюватимемо разом, щоб посилити наше економічне відновлення після COVID-19 і зменшення нерівності», - йдеться у документі.

Також в платформі, яка є погодженими позиціями представників партії, що балотуються в будь-які органи влади, йдеться про те, що демократи, спільно із європейськими партнерами, будуть протистояти "реваншистській Росії".

«Ми не дозволимо Москві втручатися у наші демократії чи послаблювати нашу рішучість. Ми підтвердимо відданість Америки НАТО і захисту наших союзників».

У консервативному інституті Спадщина говорять, що критика адміністрації Трампа щодо політики відносно союзників у Європи та Росії – несправедлива.

"Я думаю, що політика Дональда Трампа в Європі була загалом досить ефективною. Порівняно із адміністрацією Обами, збільшилися витрати на ротацію військ, військові навчання. На початку роботи цієї адміністрації вони погодилися дозволити продаж летальної зброї Україні, видали декларацію невизнання російської анексії і окупації Криму. Ці речі адміністрація Обами не зробила.

Твердження, що адміністрація Трампа поблажливо ставилася до Росії не справедливо – подивіться лише на кількість санкцій, запроваджених проти Росії", - сказав в інтерв'ю "Голосу Америки" старший політичний аналітик з європейських справ Деніель Кочис.

Ми виступаємо за дотримання і, якщо необхідно, збільшення санкцій, разом із нашими союзниками, до тих пір, поки суверенітет України і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені.

Республіканці не стали проймати нову платформу. На початку роботи з’їзду, Республіканський національний комітет повідомив, що вони погодилися цього не робити через обмежений, у зв’язку із пандемією COVID 19, характер з’їзду, як також не вносити правки у платформу 2016-го року.

«Республіканська партія підтримує і буде підтримувати із ентузіазмом програму президента ”Америка – найголовніше”», - йдеться у документі.

У платформі, прийнятій в 2016-му році на партійному з'їзді в Клівленді, зокрема йдеться про те, що слабка позиція адміністрації Обами уможливила агресію в світі.

«Результати одноосібного підходу адміністрації (мається на увазі Обами - ГА) до роззброєння очевидні: сміливіший Китай у південно-китайському морі, повстала Росія, яка окуповує частину України і погрожує сусідам від Балтійського моря до Кавказу, агресивна ісламістська терористична мережа на Близькому сході. Ми виступаємо за дотримання і, якщо необхідно, збільшення санкцій, разом із нашими союзниками, доти, поки суверенітет України і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені. Ми також підтримуємо надання відповідної допомоги збройним силам України і більшу координацію із планування оборони НАТО».

"Ми не визнаємо жодних територіальних змін у Східній Європі, яких силою домагається Росія, в Україні, Грузії або деінде, і використовуватимемо усі прийнятні конституційні заходи, щоб притягнути до відповідальності виконавців агресії та замовних вбивств", - йдеться у платформі республіканців.

Український конгресовий комітет Америки подав в обидві партії свої пропозиції щодо положень відносно України.

Я задоволений, що бодай цього разу вони знову згадали Україну. Вони могли забути про Україну.

Серед них – дотримання чіткої відданості суверенітету та незалежності України, збільшення військової допомоги, продовження політики «Відкритих дверей» із кінцевою метою вступу України в НАТО, дотримання та посилення економічних санкції проти Росії, включно із можливим виключенням із системи міжнародних грошових переказів SWIFT та персональними санкціями, боротьба із російською дезінформацією, збільшення інвестицій в українську економіку, допомога в реформах та підтримка України на міжнародній арені.

Хоча із пропозицій на 4-х сторінках у фінальну версію платформи Демократичної партії, увійшов буквально один рядок, представник Українського конгресового комітету Андрій Добрянський результатом задоволений.

«Я задоволений, що бодай цього разу вони знову згадали Україну. Вони могли забути про Україну. Вони могли тільки говорити про проблеми з Росією», - каже він.

За словами Добрянського, в українській громаді не виключали до останнього моменту можливі зміни в платформі Республіканської партії, за чим вони уважно спостерігали.

Вперше обидві найбільші партії включили положення про Україну в свої офіційні платформи у 2016-му році. Положення платформи не зобов’язують представників партії у виконавчій або законодавчій владі юридично, але сигналізують як представникам, так й рядовим членам, якої позиції партія дотримується з того чи іншого питання.

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