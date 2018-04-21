Королева Єлизавета II святкує свій 92-й день народження на поп-концерті

Королева Єлизавета II святкує свій 92-й день народження суботнім вечірнім концертом, у якому беруть участь британські виконавці, такі як Стінг, Том Джонс і Джеймі Каллум.

Також на «Вечірці з нагоди дня народження королеви» у королівському Альберт-Холі заплановані виступи Кайлі Міноуг, Шеггі та Крейга Девіда.

Єлизавета – монархиня, яка найдовше править із тих, хто живий – буде в аудиторії разом з іншими членами королівської сім'ї.

Раніше цього дня у Гайд-парку, Лондонській вежі, замку в Уельсі та містечку Віндзор відбулися почесні святкові салюти.

Королева святкує два дні народження щороку: свій справжній 21 квітня, який вона, як правило, відзначає приватно зі своєю сім'єю, та «офіційний» влітку. Це, як правило, припадає на другу суботу червня, коли вона долучається до військового параду в центрі Лондона.

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