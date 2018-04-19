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Історії успіху українців

Український дитячий дует підкорив американську сцену

Повітряні гімнасти з Харкова Катя Бускандзе і Микита Бичков вразили глядачів американського телешоу – відеозапис їхнього виступу набрав більше двадцяти мільйонів переглядів у соціальній мережі Facebook.

Минулого року дует брав участь у вітчизняному шоу талантів «Україна має талант. Діти».

Програма Little Big Shots виходить на американському телеканалі NBC. Шоу показує дітей із унікальними талантами зі США та усього світу.

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15-річна українка стала наймолодшою тенісисткою "Australia Open" за останні 22 роки. Відео
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15-річна українка стала наймолодшою тенісисткою "Australia Open" за останні 22 роки. Відео

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    Аліна Голіната-Слота

    Приєдналася до команди "Голосу Америки" у 2016 році в ролі журналіста і редактора соціальних медіа. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Висвітлює життя української діаспори у США та історії успіху українців.

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