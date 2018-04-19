Український дитячий дует підкорив американську сцену

Повітряні гімнасти з Харкова Катя Бускандзе і Микита Бичков вразили глядачів американського телешоу – відеозапис їхнього виступу набрав більше двадцяти мільйонів переглядів у соціальній мережі Facebook.
Минулого року дует брав участь у вітчизняному шоу талантів «Україна має талант. Діти».
Програма Little Big Shots виходить на американському телеканалі NBC. Шоу показує дітей із унікальними талантами зі США та усього світу.
Дивіться також: 15-річна українка стала наймолодшою тенісисткою "Australia Open" за останні 22 роки
Facebook Forum