Немовлята, народжені 31 грудня, стають дворічними наступного дня у Південній Кореї

Лише через дві години після народження дочки Лі Донг Кіла в новорічну ніч, годинник пробив північ, настав 2019 рік, і дитина стала 2-річною.

Згідно з однією з найнезвичайніших у світі систем для обчислення віку, південнокорейським дітям виповнюється 1 рік у день їхнього народження, а потім їм додається рік кожного разу, коли на календарі випадає 1 січня. Законодавці працюють над тим, щоб відкинути традиції, яким сотні років, на тлі скарг, що вони є пережитком минулого і марнують час у загальному ультрасучасній країні.

Витоки цієї системи розрахунку віку не зрозумілі. Те, що дитині виповнюється один рік одразу після народження, може бути пов'язане з часом, який діти проводять в утробах своїх матерів, або з давньою азіатською числовою системою, яка не мала поняття нуля.

Чому дитина стає на рік старшою 1 січня? Це ще важче пояснити.

Можливо, для давніх корейців важливе значення мав рік, у якому вони народилися в китайському 60-річному циклі, але, не маючи звичайних календарів, їм було байдуже щодо конкретного дня народження; тому вони в більшості випадків ігнорували день свого народження і замість цього відзначали інший рік у день місячного Нового року, стверджує старший куратор Юнг Йонхак у Національному народному музеї Кореї.

Це могло потім перейти на сонячний Новий рік 1 січня, коли Південна Корея почала використовувати західний календар.

Офіційно Південна Корея використовує розрахунки західного стилю з початку 1960-х років. Але її громадяни все ще тримаються за старомодну систему у своєму повсякденному житті, тому що уряд зробив мало для того, щоб змусити людей перейти на західний стиль.

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