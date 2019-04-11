Екс-Папа Римський Бенедикт пов'язав скандали із сексуальним насильством церковників з сексуальною революцією 1960-х

Колишній Папа Римський Бенедикт заявив, що у скандалі в католицькій церкві щодо сексуального насильства з боку церковників винні наслідки сексуальної революції 1960-х років, "гомосексуальні угрупування" у семінаріях та загальний крах моралі.

Критики звинуватили Бенедикта в тому, що він намагається перекласти вину з церкви. Бенедикт перед тим, як стати папою в 2005 році, протягом 23 років опікувався доктринальним кабінетом Ватикану, який широко критикували за випадки зловживань.

Але в рідкісному есе він також сказав, що правова система Церкви іноді надмірно захищала обвинувачених священнослужителів, посилаючись на те, що він назвав судовими гарантіями, які були «розширені до такої міри, що засудження навряд були можливими».

Бенедикт стверджував сексуальна революція призвела до того, що педофілія і порнографія стали прийнятними

91-річний Бенедикт, який у 2013 році став першим папою за шість століть, який подав у відставку, стверджував, що сексуальна революція призвела до того, що педофілія і порнографія стали прийнятними. Він також сказав, що відкрита гей-культура в деяких католицьких семінаріях означала, що вони не змогли правильно підготувати священиків.

«Можна сказати, що за 20 років з 1960 по 1980 роки раніше нормативні стандарти щодо сексуальності повністю зруйнувалися, і виникла нова нормальність, яка тепер була предметом трудомістких спроб зриву», – написав Бенедикт.

Бенедикт очолював доктринальний кабінет, коли перша хвиля випадків зловживання була викрита в Бостоні в 2002 році. Пізніше, як папа, він вжив заходів проти педофілів, які були заблоковані під час правління його попередника Івана Павла.

Бенедикт очолював доктринальний кабінет, коли перша хвиля випадків зловживання була викрита в Бостоні в 2002 році

Скандали щодо зловживання в Ірландії, Чилі, Австралії, Франції, Сполучених Штатах, Польщі, Німеччині та інших країнах змусили Церкву виплатити мільярди доларів збитків потерпілим і близьким парафіям. Багато випадків трапилося за кілька десятиліть до 1960-х років.

Відкриття про те, що священиків, причетних до зловживань, часто переводили з парафії до парафії, а не виключали або кримінально переслідували, оскільки єпископи прикривали зловживання, потрясли церкву в усьому світі і підірвали її авторитет.

Бенедикт запропонував свої оцінки в довгому есе в Klerusblatt, щомісячному церковному журналі в Баварії. Посадова особа Ватикану підтвердила її автентичність.

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