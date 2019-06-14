Президенту США – 73 роки

14 червня Дональд Трамп відзначає свій 73-тій день народження. Цей день 45-тий президент США проводить у низці нарад з високопосадовцями адміністрації. Він також планує дати інтерв'ю американській програмі Fox and Friends.

Трамп вже вдруге святкує свій день народження на посаді президента США. Обидва рази він не проводив бучних святкувань, можливо, щоб не відволікати увагу від Дня прапора, який припадає на той самий день у США.

Перед тим, як стати політиком, Трамп гучно святкував свої дні народження, влаштовуючи яскраві шоу у Нью-Йорку і запрошуючи зірок, згадують ЗМІ.

"Сьогодні День народження президента Трампа!" - йдеться в листівці, яку поширила Республіканської партія в соцмережах. Партія закликає приєднуватись до вітань.

Донька президента Іванка Трамп привітала батька листівкою з фото Трампа з онуками.

Критики Трампа скористались з нагоди дня народження президента, ініціювавши кампанію у Twitter, що закликає присвятити цей день вшануванню пам'яті сенатора Джона Маккейна – республіканця, який був супротивником і критиком Трампа. Гештег #JohnMcCainDay швидко набув вірусного поширення у Twitter і привернув увагу ЗМІ.

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