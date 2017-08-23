Посольство США у Києві привітало українців з Днем Незалежності

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало українців з 26-ю річницею Дня Незалежності.

У відеопривітанні, виставленому на офіційних сторінках посольства в Twitter, Facebook та Youtube, дипломати у вишиванках та з державними прапорами України виконують пісню «Добрий ранок, Україно!».

Від імені американського народу посол Марі Йованович та співробітники посольства США в Україні побажали українцям щасливого Дня Незалежності.

«Найкращі вітання від американських друзів. Миру Вам і процвітання!»,- заявила посол Марі Йованович.

