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Загроза безпеці Путіна та небезпека заворушень - що стоїть за рішенням Росії зменшити масштаб святкувань 9 травня
Святкування до Дня перемоги у Росії, що десятки років були провідними для наративу президента Путіна щодо російської величі, цьогоріч пройдуть у меншому масштабі через "загрози безпеці". Через "безпекові занепокоєння" скасували зокрема традиційну ходу із фотографіями ветеранів Другої світової - "Безсмертного полку".
На відміну від жалобних заходів 8 травня зі вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні у Європі, це безпрецедентний крок для країни, де "паради, присвячені тріумфу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, стали знаковою подією президента Володимира Путіна". Про це пише New York Times.
Паради можуть показати справжні втрати в Україні
Очікується, що найбільший парад країни біля Кремля на Червоній площі все ще буде звичайною демонстрацією військової могутності, пише видання, але за межами Москви нещодавня серія атак безпілотників на військові об’єкти чи об’єкти інфраструктури в таких містах, як Севастополь в незаконно окупованому Криму, змусили чиновників задуматися.
Також деякі аналітики припускають, що Кремль "може нервувати через те, що великі натовпи росіян на вулицях у такий неспокійний час можуть призвести до громадських заворушень, навіть попри драконівські закони Росії проти протестів під час війни". Особливо ситуація може вийти з-під контролю, якщо тисячі людей прийдуть на парад із фотографіями нещодавно загиблих родичів на війні в Україні, що може показати справжні втрати Росії.
Тим часом перед Днем перемоги Кремль намагається просувати наратив, що Росія бореться проти "потужного і злого" ворога - України. "Цей наратив має на меті пояснити відсутність успіху на фронті після 14 місяців боїв, водночас пропонуючи росіянам відчуття безпеки, що для них життя триватиме, як завжди", - пише Politico.
Видання відзначає слабкість російської оборони, що стала особливо явною під час польоту дрона над Кремлем. Хто б не стояв за цим, інцидент став показовим, "оскільки це сталося безпосередньо перед тим, як країна демонструє свою звичайну військову доблесть".
Багато що залежатиме від промови президента Путіна, пише Politico. Адже його щорічна промова на Червоній площі в День Перемоги - один із небагатьох моментів, коли його місце перебування відомо заздалегідь. Однак видання припускає, що попри сумніви у безпеці для Путіна, навряд чи він відмовиться від промови, адже це матиме значні психологічні наслідки для Росії.
Слоган "можемо повторити" у повоєнний час був немислимий
Радянський народ, зокрема Україна та Білорусь, "заплатили за цю війну десятками мільйонів жертв, величезними руйнуваннями та стражданнями", тож ідея перетворити День перемоги на масштабні радісні святкування, а тим більше слоган "можемо повторити" у повоєнний час були немислимі, нагадує проект ЄС із протидії російській дезінформації EU vs Disinfo.
Лише у 1965 році глава ЦК КПРС Леонід Брежнєв перетворив 9 травня зі звичайного робочого дня на вихідний та влаштував парад для стимулювання "патріотизму", й лише з 2007 року Путін почав використовувати День перемоги як ключовий елемент внутрішньої пропаганди із просуванням наративу про потужність російської армії, прославлення війни та перетворення Заходу на ворога Росії.
Після нелегальної анексії Криму у 2014 році цей наратив посилився, а торік після початку повномасштабної війни Росії в Україні Путін присвятив практично всю свою промову на 9 травня засудженню підтримки Заходу для України в її захисті від російської агресії. Попри це масштаби параду у 2022 році були менші, авіація не брала участі через "погодні умови", хоча чимало повітряних суден та авіаторів були втрачені у російській війні в Україні.
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Колаборанти просять "про пощаду" — мер Мелітополя розповів про підготовку до деокупації міста
Мелітополь після окупації був центром партизанського спротиву на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це рік тому зокрема повідомляв американський Інститут дослідження війни.
У інтерв’ю Голосу Америки, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни не можуть зрозуміти, як після року та трьох місяців окупації міста, спротив триває.
“Це не жарт, ворог реально очікував, що він зайде в Мелітополь, і громадяни дякуватимуть йому за звільнення, а міський голова з хлібом і сіллю передасть ключі від міста. Натомість вони отримали тисячі людей на вулицях, які голими руками зупиняли танки і казали: "Геть звідси!" а команда міської влади сказала, що працюватиме лише під українським прапором”, — розповідає мер.
За словами Федорова, міськрада активно співпрацює з партизанами Мелітополя. Водночас росіяни постійно шукають партизан — за рік, наголошує мер, більше ніж 1000 мешканців Мелітополя побували в полоні.
“Всі, хто сьогодні чинить спротив на території тимчасової окупації — герої. Вони чітко усвідомлюють, що кожна їхня хвилина життя може бути останньою. Тому їм потрібно комунікувати з тими, кому вони можуть на 100% довіряти. Всі ми обʼєднані однією метою і мрією — повернутися додому”, — розповідає міський голова.
На думку Федорова, Мелітополь — стратегічне місто для деокупації під час контрнаступу, оскільки це — сухопутний коридор, який пов’язує територію Росії та Кримський півострів.
“Мелітополь — це ворота до українського Криму. 70% всього трафіку з континентальної Росії до Криму ведеться через Мелітополь. І ми розуміємо, що цей трафік треба припиняти. Тоді місто буде обрізане з одного боку Азовським морем, а з іншого — Дніпром і просування далі буде питанням часу”, — запевняє Федоров.
Міська рада вже готується до деокупації і роз’яснює мешканцям, як себе поводити, коли ЗСУ звільнять місто. Водночас, переконаний мер, справжнє здивування чекає на росіян, коли наступ почнеться не лише ззовні, а й зсередини міста.
Мер наголошує, що крім відновлення міста, пріоритетом для влади є виявлення і покарання усіх колаборантів — для цього в мерії навіть є "перевірений" список усіх, хто співпрацює з окупантами.
“Ми чітко знаємо, хто що робить, хто за, хто проти. Всі понесуть відповідальність за зрадництво. Якщо ми сьогодні допустимо що колаборація може зійти з рук, то це розвалить наше суспільство, тому що всі зрозуміють, що так можна і за це нічого не буде”.
Федоров розповів, що колаборанти вже намагаються знайти шляхи відступу.
“Проводиться запис на евакуацію населення — першочергово колаборантів. Але вони не здатні вивезти всіх — йдеться про якісь категорії колаборантів, яких евакуюватимуть,” — пояснює міський голова.
Також за словами мера, після того, як в Мелітополі загинув Олександр Міщенко, співробітники міської ради та силових структур почали отримувати повідомлення “про пощаду” від його колег колаборантів-поліцейських.
Як повідомляють ЗМІ з посиланням на дані російських джерел, а також повідомленням Федорова, Міщенко, який пішов на співпрацю з окупантами, в квітні помер в результаті травм, отриманих від вибуху саморобного пристрою. Відповідальність за вибух взяли на себе Мелітопольські партизани.
42-річний Олександр Міщенко був керівником Приазовського відділку поліції в Мелітополі і добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Федоров наголошує, що Міщенко зробив усе, щоб якомога більше співробітників його відділку стали на бік росіян. За це він отримав статус заступника керівника окупаційної поліції. Він також забезпечував охорону Галини Данильченко — самопроголошеної керівниці Мелітополя під час російської окупації.
- Голос Америки
"Справжньої перемоги не буде поки земля України не буде вільна від сил агресора" - в Європі вшановують пам'ять полеглих в Другій світовій
8 травня в Європі відзначають перемогу сил союзників над нацистською Німеччиною в Європі і згадують про теперішню війну Росії в Україні. У вівторок до Києва планує прибути президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, щоб відзначити День перемоги в Європі, повідомили в прес-службі посадовиці.
Український президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом, наголосив на ролі українців в перемозі в Другій світовій війні і заявив, що подає до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
9 травня в Україні відзначатиметься День Європи, заявив український президент. "Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм", - йдеться в заяві.
В Європі цього дня відбуваються урочисті церемонії, паради. Під час вшанувань пам'яті учасників Другої світової згадують і про українських військових, які воюють в теперішній війні проти російського вторгнення.
"В День перемоги в Європі ми вшановуємо українських захисників, які безстрашно щодня борються за мир та свободу у всій Європі, - йдеться в соцмедійному дописі Міністерства оборони Литви. - Справжньої перемоги не буде поки земля України не буде вільна від сил агресора".
"В День перемоги в Європі, ми із глибокою шаною і вдячністю згадуємо чоловіків та жінок, які віддали все в Другій світовій війні за свободу, - йдеться в дописі Міністерства закордонних справ Великої Британії у Twitter. - Ми також думаємо про українських друзів, які борються з тиранією сьогодні. Ми продовжимо робити все можливе, щоб поновити мир в Європі".
Зі словами підтримки України перед 8 травня звернулось представництво США в НАТО. Дипломати нагадали, що навіть російський президент Путін 18 років тому говорив про право кожної країни на самовизначення.
"В той час, як Сполучені Штати та наші союзники по НАТО і партнери готуються вшанувати День перемоги в Європі 8 травня, ми рішуче підтримуємо право України та кожної іншої країни обирати власний шлях", - йдеться в дописі представництва США в НАТО.
Росія планує святкувати День перемоги 9 травня, однак цього року святкування будуть значно меншими ніж зазвичай, в багатьох містах скасовано традиційний марш "Безсмертний полк".
Китай та США бачать потребу стабілізувати відносини
ПЕКІН, 8 травня (Reuters) – Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив у понеділок про нагальну необхідність стабілізувати китайсько-американські відносини після низки «помилкових слів і вчинків», які призвели до глибокого заморожування відносин.
Цінь під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом, зокрема підкреслив, що Сполучені Штати повинні виправити своє ставлення до тайванського питання і не відходити від принципів «єдиного Китаю».
Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму минулого року, коли тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до демократично керованого Тайваню, що розлютило Китай, який претендує на острів як на свою територію.
У відповідь Пекін перервав офіційні канали зв’язку зі Сполученими Штатами, включно з військовими.
«Головним пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, уникнення спадної спіралі та запобігання будь-яким нещасним випадкам між Китаєм і Сполученими Штатами», — сказав Цінь Бернсу, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.
Напруга між державами зменшилася минулого листопада, коли лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли інтенсифікувати діалог.
Але напруга знову посилилась в лютому, коли китайська повітряна куля пролетіла в повітряному просторі США, і у відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна.
«Серія помилкових слів і вчинків Сполучених Штатів відтоді підірвала важко завойований позитивний імпульс китайсько-американських відносин», - сказав Цінь.
«Порядок денний діалогу та співпраці, узгоджений обома сторонами, було порушено, і відносини між двома країнами знову наткнулися на холодний лід».
Виклики
Бернс в дописі у Twitter про свої переговори з Цінєм, також говорив про необхідність привнести стабільність у відносини.
«Ми обговорили виклики у відносинах США та Китаю та необхідність стабілізації зв’язків і розширення спілкування на високому рівні», – сказав Бернс.
Минулого тижня Блінкен висловив сподівання на проведення візиту, сказавши Washington Post, що важливо відновити регулярні лінії зв’язку на всіх рівнях.
Також минулого тижня посланник США з питань клімату Джон Керрі заявив, що Китай запросив його відвідати країну «найближчим часом» для переговорів щодо запобігання глобальній кліматичній кризі. Це зміцнює надію на відновлення одних із найважливіших у світі відносин між державами.
Тайвань залишається найболючішим питанням у китайсько-американських відносинах. Минулого місяця Китай влаштував військові навчання поблизу Тайваню після того, як президент Тайваню Цай Ін Вень зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.
З 1979 року відносини США і Тайваню регулюються Законом США про відносини з Тайванем, який дає правову основу для надання Тайваню засобів для самооборони, але не зобов’язує Сполучені Штати прийти на допомогу Тайваню в разі нападу.
У рамках бюджету на 2023 рік Конгрес США схвалив надання Тайваню зброї на суму до 1 мільярда доларів США, використовуючи тип повноважень, який прискорює безпекову допомогу та допомагає постачати зброю в Україну.
Міністерка фінансів США попередила про "фінансову катастрофу", якщо не буде піднято борговий ліміт
Глава Мінфіну США Дженет Єллен попередила в неділю про «економічну та фінансову катастрофу» для Сполучених Штатів і світової економіки, якщо президент США Джо Байден і Конгрес не зможуть домовитися про підвищення ліміту боргу країни, щоб уряд міг продовжувати оплачувати свої рахунки.
"На початку червня у нас закінчуються гроші" на поточні виплати, сказала Єллен виданню ABC, але визнала, що існує "значна непевність" щодо того, коли саме це трапиться.
Казначейство США вже вжило «надзвичайних заходів», щоб продовжувати виплачувати борги після досягнення ліміту запозичень країни в 31,4 трильйона доларів у січні, але Єллен зауважила: "Наша спроможність так робити зменшується, бо гроші почнуть закінчуватися".
"Настане день, коли ми не зможемо платити за рахунками", — сказала вона.
Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому у вівторок, щоб обговорити, як запобігти кризі, що насувається.
Президент-демократ протягом кількох місяців закликав Конгрес, включно з Палатою представників, де більшість належить республіканцям, підвищити межу боргу без інших умов.
Але натомість республіканці Палати представників із перевагою у два голоси минулого місяця схвалили збільшення боргу на рік, додавши при цьому значне скорочення державних витрат на соціальні програми та заходи з контролю клімату, проти яких виступають Байден і демократи Конгресу.
США ніколи не допускали дефолту за своїм боргом — виплати за програмами, які вже схвалив Конгрес, — але Єллен попередила, що якщо в уряду закінчаться кошти, виплати відсотків за державними облігаціями США, які тримають американці та іноземні уряди, можуть бути обмежені, щомісячні виплати соціального страхування літнім людям та оплата медичних послуг їхнім лікарям можуть бути відкладені, а підприємства можуть звільнити тисячі працівників.
"На фондовому ринку може статися різке падіння", — сказала вона. Єллен поставила кредитоспроможність країни під сумнів.
Сполучені Штати підвищували боргову межу 78 разів як за президентів-демократів, так і за президентів-республіканців.
На тлі поточної невизначеності деякі вашингтонські аналітики передбачають, що Байден і опоненти-республіканці можуть найближчими тижнями досягти угоди, яку обидві сторони могли б назвати своєрідною перемогою, з підвищенням боргу та окремою згодою Байдена обмежити витрати у фінансовому році, який починається 1 жовтня.
Радники Білого дому також обдумували, чи застосувати вперше 14-ту поправку до Конституції США, яка говорить, що повна довіра та довіра Сполучених Штатів не повинні ставитися під сумнів.
Застосування положення майже напевно призведе до юридичного оскарження з боку тих, хто виступає проти одностороннього збільшення граничної суми боргу.
Єллен не виключила використання конституційного положення, але назвала в переліку поганих варіантів. "Я не хочу розглядати екстрені варіанти", - сказала вона.
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