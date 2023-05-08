Загроза безпеці Путіна та небезпека заворушень - що стоїть за рішенням Росії зменшити масштаб святкувань 9 травня

Святкування до Дня перемоги у Росії, що десятки років були провідними для наративу президента Путіна щодо російської величі, цьогоріч пройдуть у меншому масштабі через "загрози безпеці". Через "безпекові занепокоєння" скасували зокрема традиційну ходу із фотографіями ветеранів Другої світової - "Безсмертного полку".

На відміну від жалобних заходів 8 травня зі вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні у Європі, це безпрецедентний крок для країни, де "паради, присвячені тріумфу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, стали знаковою подією президента Володимира Путіна". Про це пише New York Times.

Паради можуть показати справжні втрати в Україні

Очікується, що найбільший парад країни біля Кремля на Червоній площі все ще буде звичайною демонстрацією військової могутності, пише видання, але за межами Москви нещодавня серія атак безпілотників на військові об’єкти чи об’єкти інфраструктури в таких містах, як Севастополь в незаконно окупованому Криму, змусили чиновників задуматися.

Також деякі аналітики припускають, що Кремль "може нервувати через те, що великі натовпи росіян на вулицях у такий неспокійний час можуть призвести до громадських заворушень, навіть попри драконівські закони Росії проти протестів під час війни". Особливо ситуація може вийти з-під контролю, якщо тисячі людей прийдуть на парад із фотографіями нещодавно загиблих родичів на війні в Україні, що може показати справжні втрати Росії.

Тим часом перед Днем перемоги Кремль намагається просувати наратив, що Росія бореться проти "потужного і злого" ворога - України. "Цей наратив має на меті пояснити відсутність успіху на фронті після 14 місяців боїв, водночас пропонуючи росіянам відчуття безпеки, що для них життя триватиме, як завжди", - пише Politico.

Видання відзначає слабкість російської оборони, що стала особливо явною під час польоту дрона над Кремлем. Хто б не стояв за цим, інцидент став показовим, "оскільки це сталося безпосередньо перед тим, як країна демонструє свою звичайну військову доблесть".

Багато що залежатиме від промови президента Путіна, пише Politico. Адже його щорічна промова на Червоній площі в День Перемоги - один із небагатьох моментів, коли його місце перебування відомо заздалегідь. Однак видання припускає, що попри сумніви у безпеці для Путіна, навряд чи він відмовиться від промови, адже це матиме значні психологічні наслідки для Росії.

Слоган "можемо повторити" у повоєнний час був немислимий

Радянський народ, зокрема Україна та Білорусь, "заплатили за цю війну десятками мільйонів жертв, величезними руйнуваннями та стражданнями", тож ідея перетворити День перемоги на масштабні радісні святкування, а тим більше слоган "можемо повторити" у повоєнний час були немислимі, нагадує проект ЄС із протидії російській дезінформації EU vs Disinfo.

Лише у 1965 році глава ЦК КПРС Леонід Брежнєв перетворив 9 травня зі звичайного робочого дня на вихідний та влаштував парад для стимулювання "патріотизму", й лише з 2007 року Путін почав використовувати День перемоги як ключовий елемент внутрішньої пропаганди із просуванням наративу про потужність російської армії, прославлення війни та перетворення Заходу на ворога Росії.

Після нелегальної анексії Криму у 2014 році цей наратив посилився, а торік після початку повномасштабної війни Росії в Україні Путін присвятив практично всю свою промову на 9 травня засудженню підтримки Заходу для України в її захисті від російської агресії. Попри це масштаби параду у 2022 році були менші, авіація не брала участі через "погодні умови", хоча чимало повітряних суден та авіаторів були втрачені у російській війні в Україні.