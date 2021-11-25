Устриці, черепахи, єнот, індичка - як змінювалось традиційне меню до Дня подяки у Білому домі

Індичка, журавлинний соус, картопляне пюре, солодка картопля і гарбузовий пиріг - традиційні сучасні страви до Дня подяки для кожної американської родини, зокрема, сім'ї президента США.

Але так було не завжди. У різні часи святкове меню першої родини США у Білому домі включало досить незвичайні наїдки.

"Начинка з устриць і різноманітні страви з устрицями були завжди присутні, особливо наприкінці 19 сторіччя. Устриці були дуже популярні", - розповідає Ліна Манн з Історичної асоціації Білого дому. Причина, зокрема, у тому, що Вашингтон знаходиться біля затоки Чесапік, де виловлювали багато устриць.

Також із незвичних на сучасний смак страв на святковому столі президента були риба з річки Потомак і навіть черепахи зі штату Мериленд.

Проте невід'ємною частиною святкування завжди залишалась індичка - ця традиція існувала із 1870-х років.

Окремої уваги, нагадують історики, заслуговує випадок, що стався у 1926 році. Тоді виборець зі штату Міссіссіпі надіслав президентові Калвіну Куліджу єнота, що мав опинитись на святковому столі. Але Куліджи вирішили не їсти єнота, натомість залишили тварину як домашню улюбленецю, назвали її Ребекка й призначили її "Єнотом Білого дому".

На фото - перша леді США Грейс Кулідж із єнотом Ребеккою (джерело: Бібліотека Конгресу).

Цього року перше подружжя США Джо і Джилл Байдени проводять День подяки у Массачусеттсі. Як розповіла перша леді, що на їхньому столі обов'язково присутня традиційна для їхньої родини начинка із черствого італійського хліба за рецептом бабусі Джилл.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки"

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