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- Голос Америки
У США відзначають День президентів, згадуючи історію та дискутуючи про відрядження Джо Байдена
Поїздка президента США Джо Байдена до України припала на День президентів у США.
Політичні опоненти демократів користуються моментом для критики чинного президента через те, що він провів це свято у відрядженні в Україні, а не у США. Більше - у публікації Голосу Америки про реакції на поїздку президента США до України.
Щороку в третій понеділок лютого у Сполучених Штатах відзначають День президентів. Щоразу американці згадують очільників держави в історії (особливо Авраама Лінкольна та Джорджа Вашингтона, у яких у лютому відзначають дні народження), а також ведуть дискусію про роль інституту президентства загалом.
Так, один з колишніх президентів США Білл Клінтон розмірковував на Фестивалі президентських ідей у 2020-му: “Має статися щось жахливе, щоб змусити нас розширити визначення “We the people” [перші слова Конституції США, які підкреслюють, що уряд США покликаний служити американському народові - ГА] Головним завданням власного президентства Білл Клінтон тоді назвав розширення кола можливостей громадян та поглиблення значення свободи.
Нинішній президент Джо Байден говорив також саме про свободу сьогодні під час візиту до Києва: “Свобода безцінна. Вона варта того, щоб за неї боролись стільки, скільки буде потрібно". “Американці з вами, і світ з вами”, - підсумував Байден.
Цього року Клінтон написав у Twitter, що думає у цей день про президента Джимі Картера. Раніше Біл Клінтон відзначав, що Картер був “зацікавлений у мирному вирішенні міжнародних конфліктів”. 98-річний Картер, який є найстаршим із живих президентів США, перебуватиме на госпісному лікуванні на дому. Про це Центр Картера повідомив в суботу.
Як пише видання The New York Times, не всі штати відзначають цей день масштабно, наприклад, не всі компанії штатів Делавер, Флорида, Луїзіана та Вісконсин надають вихідний своїм працівникам.
Натомість практично у всіх штатах цього дня є святкові знижки для покупців, школи зачинено, що традиційно спричинює “національну кризу догляду за дітьми”, як й інші шкільні вихідні дні.
Автор книги “Ви ніколи не забудете свого першого: біографія Джорджа Вашингтона”, історик Алексіс Коу закликає сприйняти можливі розбіжності з приводу Дня президентів як “рідкісну можливість повернутися до основоположного ідеалу, за який ми всі маємо стати: демократії”.
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- Голос Америки
Україна і Захід підтримують боротьбу Молдови проти гібридних атак Росії
Україна допоможе Молдові, якщо Росія використає Придністров'я для відкриття ще одного фронту, заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому виданню Die Welt, опублікованому в понеділок. За словами українського очільника, Молдова та Росія не мають спільного кордону, водночас для відправки військ та техніки Кремль може використати всі ресурси Придністров'я, невизнаного світом утворення, де перебуває російських військовий контингент.
Раніше український президент передав Молдові інформацію про те, що Росія готує заколот, який має скинути проєвропейський уряд Молдови. Президентка Молдови Мая Санду поставилася серйозно до цієї інформації і минулого тижня провела спеціальний брифінг з цього приводу. Після цього Санду ініціювала зміну уряду і запропонувала парламенту кандидатуру нового прем'єр-міністра з досвідом роботи у силових структурах - Доріна Речана. Він був міністром внутрішніх справ і секретарем Ради безпеки. Одна з перших заяв нового глави уряду після призначення - заклик до демілітаризації Придністров'я та вислання російських військ, повідомляє AFP. У четвер, 16 лютого він заявив у парламенті, що в країні наразі іде гібридна війна, яку веде Росія. А в суботу 18, лютого, новий речник уряду Молдови Даніель Вода повідомив, що ця демілітаризація - фундаментальна річ для забезпечення мирної реінтеграції країни.
Після цього на заяви молдовської сторони відреагував Кремль. В понеділок речник президента Росії Дмитро Песков заявив, що Кишиневу варто бути обережними з заявами. За його словами, відносини між країнами дуже напружені, а Молдова скочується в антиросійську істерію.
США висловлюють підтримку Молдові – повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.
«Ми рішуче підтримуємо Молдову в підтримці безпеки, незалежності, територіальної цілісності, дуже важливих зусиль щодо реформ, які вживають президент і уряд. Ми глибоко стурбовані деякими планами, які ми бачили з боку Росії для спроб дестабілізувати уряд, але, звичайно, цінуємо зусилля, яких докладає Молдова для захисту від цього. Я вважаю, що Молдова опинилася, не через свої дії, в ідеальному штормі викликів, що надходять ззовні, і вони мали великий вплив всередині Молдови» – заявив держсекретар США.
Придністров’я – за міжнародним правом, це частина Молдови. У Придністров'ї Росія досі утримає свій військовий контингент, який контролює великі запаси зброї.
Блінкен висловився за продаж винищувачів F-16 Туреччині
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена підтримує продаж винищувачів F-16 Туреччині, і висловив упевненість, що і Швеція, і Фінляндія незабаром приєднаються до альянсу НАТО. Блінкен в понеділок відвідав Анкару для переговорів з турецькими лідерами.
Конгрес США має схвалити продаж F-16 за 20 мільярдів доларів, який включає запит Туреччини на 40 реактивних літаків і майже 80 комплектів для модернізації.
Під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу Блінкен сказав, що не може оприлюднити терміни офіційного сповіщення Конгресу про запропонований продаж, але повідомив про підтримку угоди з боку адміністрації Байдена.
"Це дуже важливо для постійної оперативної сумісності НАТО та національної безпеки Сполучених Штатів", - сказав Блінкен.
Чавушоглу сказав, що питання F-16 не варто пов’язувати з ратифікацією Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Туреччина та Угорщина залишаються єдиними членами НАТО, які не схвалили приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу в процесі, який має бути одностайним.
Блінкен сказав, що Сполучені Штати підтримують прийняття Швеції та Фінляндії «якнайшвидше».
Він сказав, що «впевнений, що НАТО офіційно прийме їх незабаром, і коли це станеться, це посилить безпеку кожного члена НАТО, включаючи Сполучені Штати, включаючи Туреччину».
Туреччина висловила стурбованість щодо членства Швеції в НАТО, заявивши, що вона надто поблажлива до груп, які Туреччина вважає терористичними організаціями.
Чавушоглу сказав, що всі сторони повинні переконати Швецію розв'язати ці питання, і що Туреччина вважає, що фінансування тероризму, вербування та пропаганда тривають у Швеції.
Минулого тижня під час візиту до Туреччини генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «настав час» для Туреччини ратифікувати членство обох країни в НАТО.
Блінкен також зустрівся в понеділок із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на закритій для преси зустрічі.
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Блінкен і Ердоган обговорили підтримку України та допомогу Туреччині від США в її зусиллях з відновлення після землетрусу.
Блінкен у неділю оголосив про зобов’язання виділити 100 мільйонів доларів на додаток до допомоги США для Туреччини та Сирії після землетрусу 6 лютого, який забрав життя понад 44 000 людей.
Пізніше в понеділок він має вирушити до Греції, де Держдепартамент заявив, що «обговорить з лідерами країни оборонну співпрацю, енергетичну безпеку та спільне зобов’язання захищати демократію».
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
- Голос Америки
“Історичний візит” чи “образа американців” - у США гостро обговорюють візит Байдена в Україну. Оновлено
Поки президент США Джо Байден у понеділок вранці з неоголошеним візитом відвідував Київ, у Сполучених Штатах почались дискусії, чи варто президенту у національний День президента у США відвідувати іншу країну.
Здебільшого погляди на цей візит розділились між прихильниками колишнього президента Дональда Трампа з одного боку, та рештою Республіканської партії, а також демократами - з іншого, вказують оглядачі.
Авторитетна сенаторка від Демократичної партії Емі Клобучар (штат Міннесота) назвала візит Байдена в Україні “історичним”. За її словами, президент Байден є прикладом мужності у підтримці України.
“Через рік (з часу вторгнення - ред.) Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Історичний візит під звук сирен повітряної тривоги. Президент Байден демонструє політичну мужність з першого дня, очоливши коаліцію держав для підтримки хороброго народу України та Президента Зеленського”, - написала у Twitter сенаторка Клобучар.
Впливовий конгресмен-демократ Адам Шифф висловив гордість з того, що Байден відвідав Київ "і висловив нашу непорушну підтримку" Україні. "Ми - поряд з народом України в його боротьбі, щоб витіснити російських загарбників, мати право на самовизначення та жити в мирі", - твітує законодавець.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі виданню Politico перед тим, як стало відомо про подорож Байдена до України, заявляв про оголошені плани візиту американського президента до Польщі, що ця подорож в Україну "стане вирішальним моментом президентства Байдена".
В понеділок Грем привітав візит Байдена до України, однак відзначив: "Щоб візити та заяви мали повноцінне значення, за ними мають негайно йти рішучі дії". Він закликав визнати Росію державою-спонсором теророизму, а також почати навчання українських пілотів на сучасних винищувачах і надати українцям сучасні літаки, "не лише, щоб зупинити цю війну, але і стримати наступну агресію".
Не всі його однопартійці з цим погоджуються. Зокрема, конгресмен-республіканець Скотт Перрі критикує Байдена за те, що той, мовляв, опікується українськими кордонами більше, ніж власними.
“Немає слів, президент Байден може з’явитися в Україні, щоб забезпечити безпеку їхнього кордону, але не може зробити те ж саме для Америки”, - пише законодавець у Twitter.
Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії вважає “неймовірно образливим” візит Байдена в Україну, на її думку, це причиною для імпічменту Байдена.
“Це неймовірно образливо. Сьогодні, у наш День президентів, Джо Байден, президент США, обрав Україну замість Америки, змусивши американський народ платити за український уряд і за війну. Я не можу передати словами, наскільки американці ненавидять Джо Байдена”, - написала конгресвумен Грін від штату Джорджія. В наступному повідомленні про Україну конгресвумен додала:
“Він поїхав в Україну - країну, яка не є членом НАТО, лідер якої є актором і, очевидно, зараз скеровує нашу армію Сполучених Штатів до світової війни. Ми повинні оголосити імпічмент цьому останньому невігласу в Америці, поки не пізно”.
Критикує візит Байдена в Україні і колишній конгресмен від Республіканської партії Вернон Джонс.
“Джо Байден відвідує столицю України після того, як профінансував їхню війну зі 100 мільярдами доларів грошей американських платників податків. Водночас Джо Байден відмовляється відвідати південний кордон нашої власної країни, яка зазнає вторгнення через його власну політику. Америка - позаду”, - написав республіканець Джонс, якого називають прихильником екс-президента США Дональда Трапма.
А от колишній конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер не погоджується з критикою. За його словами, Байден візитом до України надсилає серйозне повідомлення підтримки з боку США.
“Візит Джо Байдена до Києва - це чудово, він надсилає серйозне повідомлення про те, що США підтримують Україну. Немає жодних дискусій в цьому плані. Трамп ніколи б не поїхав (в Україні - ред.), тому що він був би надто наляканий, і, звичайно, через Росію”, - написав у Twitter колишній конгресмен від Пенсильванії Адам Кінзінгер.
У наступному повідомленні Кінзінгер запостив відео зустрічі Байдена та Зеленського, прокоментувавши: “Потужно. Немає значення, яка ваша політика, це Америка у найкращому її вигляді”.
Реакція країн-сусідів України
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що візит Байдена в Україну підтверджує, що Україну не залишать наодинці, це також є “сильним сигналом про єдність серед союзників України”. Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу CNN. Президент Литви також закликав західних союзників перетнути уявні червоні лінії і надати Україні необхідну їй військову допомогу.
“Дуже важливо, щоб ми перетнули ці червоні лінії, які є в наших головах, і не існують насправді. Можливо, іноді Росія намагається встановити ці червоні лінії замість нас”, - сказав президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю CNN.
Польща також відреагувала на візит Байдена в Україну. Головний радник президента Польщі Марчин Пржидач назвав цей візит “чіткою ознакою” американської відданості підтримці України. За його словами, нова військова допомога, яку Байден оголосив у Києві, наближає війну до закінчення.
"Своїм візитом до Києва [президент Байден] підтверджує американську прихильність подальшій підтримці України та віру в її перемогу; ми вітаємо заяви про військову допомогу, тому що це значно наближає нас до миру", - сказав радник польського президента Марчин Пржидач.
Експерти: Візит Байдена - це потужна демонстрація відданості
Експертне середовище у США здебільшого підтримало візит Байдена в Україну. Курт Волкер, колишній спеціальний посланець США в Україні в Адміністрації президента Трампа, а нині - співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA).
“Візит президента Байдена узалежнює американський престиж від успіху України в захисті від російської агресії. Поразка України зараз була б поразкою Америки, з чим Сполучені Штати не могли б змиритися. Через це настав час зняти всі обмеження, що залишилися, на постачання американської військової техніки в Україну, включно з постачанням наших артилерійських систем найбільшої дальності та багатоцільових військових літаків”, - заявив у ексклюзивному інтерв’ю Українському відділу Голосу Америки Курт Волкер.
Про “потужну демонстрацію відданості”, яку являє собою цей візит пише і британський експерт, професор стратегічних досліджень в St.Andrews University Філліпс О’Браян.
“Байден в Україні. Робиться потужна демонстрація відданості", - написав професор у Twitter.
Прикладом справжнього “лідерства та мужності” називає цей візит Александр Віндман, колишній американський військовий, підполковник у відставці, який у минулій президентській адміністрації був головним спеціалістом з питань України в Раді національної безпеки США.
“У День президентів президент США робить щось дуже президентське. Байден їде до Києва, в Україну, до міста, що є під постійною загрозою повітряного нападу з боку Росії, через рік незаконної варварської війни Росії. І він каже Путіну, що приїде (в Україну - ред.). Лідерство та мужність. Це чіткий сигнал підтримки”, - зазначив Віндман у Twitter.
Стипендіатка Програми демократичної стійкості у Центрі аналізу європейської політики (CEPA) Ольга Токарюк пише: “Несподіваний візит президент США має величезне значення для українців. Це перший візит американського президента в Україну за останні 15 років, він відбувається лише за кілька днів до першої річниці російського вторгнення. Це величезний моральний підйом, це показує, що Україна не наодинці, і вона переможе”.
Президент Байден приїхав у Київ з несподіваним візитом у понеділок вранці, 20 лютого. Під час візиту він, серед іншого, оголосив пакет нової військової допомоги Україні та повідомив про намір запровадити нові санкції щодо росіян. Після Києва президент США вирушив у Польщу.
- Голос Америки
Снаряди, "Джавеліни" та інше - що в новому пакеті оборонної допомоги, оголошеному Байденом
Більше "Джавелінів", бронебійних систем, радарів, боєприпасів для "Хаймарс" та гаубиць, які раніше надали США, отримає Україна в рамках нового пакету оборонної допомоги, про який оголосив президент США Джо Байден під час візиту до України в понеділок.
Обсяг допомоги складе 450 млн дол. Зброя та боєприпаси надійдуть із запасів США, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Також, повідомив Блінкен, додаткові 10 мільйонів доларів США нададуть на допомогу в ремонті енергоінфраструктури в Україні, що постраждала від "безжальних нападів Росії ракетами та дронами".
Блінкен зауважив, що Росія могла б зупинити цю війну вже сьогодні. Але, "поки вона цього не зробить, ми з Україною стільки, скільки потрібно, щоб зміцнювати її військовим чином на полі бою, щоб вони [українці] мали якнайсильнішу позицію за столом перемовин".
Пакет нової допомоги, повідомили в Пентагоні, містить:
- додаткові снаряди для HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди 155-мм;
- додаткові мінометні снаряди 120-мм;
- чотири спостережні радари;
- додаткові системи Javelin;
- біля 2 000 бронебійних ракет;
- чотири машини Bradley;
- дві машини для вилучення устаткування;
- протипіхотні боєприпаси;
- прилади нічного бачення;
- руйнівні боєприпаси;
- системи тактичного зв'язку;
- медикаменти;
- запчастини та інше устаткування.
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