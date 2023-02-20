У США відзначають День президентів, згадуючи історію та дискутуючи про відрядження Джо Байдена

Поки президент США Джо Байден у понеділок вранці з неоголошеним візитом відвідував Київ, у Сполучених Штатах почались дискусії, чи варто президенту у національний День президента у США відвідувати іншу країну.

Здебільшого погляди на цей візит розділились між прихильниками колишнього президента Дональда Трампа з одного боку, та рештою Республіканської партії, а також демократами - з іншого, вказують оглядачі.

Авторитетна сенаторка від Демократичної партії Емі Клобучар (штат Міннесота) назвала візит Байдена в Україні “історичним”. За її словами, президент Байден є прикладом мужності у підтримці України.

“Через рік (з часу вторгнення - ред.) Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Історичний візит під звук сирен повітряної тривоги. Президент Байден демонструє політичну мужність з першого дня, очоливши коаліцію держав для підтримки хороброго народу України та Президента Зеленського”, - написала у Twitter сенаторка Клобучар.

Впливовий конгресмен-демократ Адам Шифф висловив гордість з того, що Байден відвідав Київ "і висловив нашу непорушну підтримку" Україні. "Ми - поряд з народом України в його боротьбі, щоб витіснити російських загарбників, мати право на самовизначення та жити в мирі", - твітує законодавець.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі виданню Politico перед тим, як стало відомо про подорож Байдена до України, заявляв про оголошені плани візиту американського президента до Польщі, що ця подорож в Україну "стане вирішальним моментом президентства Байдена".

В понеділок Грем привітав візит Байдена до України, однак відзначив: "Щоб візити та заяви мали повноцінне значення, за ними мають негайно йти рішучі дії". Він закликав визнати Росію державою-спонсором теророизму, а також почати навчання українських пілотів на сучасних винищувачах і надати українцям сучасні літаки, "не лише, щоб зупинити цю війну, але і стримати наступну агресію".

Не всі його однопартійці з цим погоджуються. Зокрема, конгресмен-республіканець Скотт Перрі критикує Байдена за те, що той, мовляв, опікується українськими кордонами більше, ніж власними.

“Немає слів, президент Байден може з’явитися в Україні, щоб забезпечити безпеку їхнього кордону, але не може зробити те ж саме для Америки”, - пише законодавець у Twitter.

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії вважає “неймовірно образливим” візит Байдена в Україну, на її думку, це причиною для імпічменту Байдена.

“Це неймовірно образливо. Сьогодні, у наш День президентів, Джо Байден, президент США, обрав Україну замість Америки, змусивши американський народ платити за український уряд і за війну. Я не можу передати словами, наскільки американці ненавидять Джо Байдена”, - написала конгресвумен Грін від штату Джорджія. В наступному повідомленні про Україну конгресвумен додала:

“Він поїхав в Україну - країну, яка не є членом НАТО, лідер якої є актором і, очевидно, зараз скеровує нашу армію Сполучених Штатів до світової війни. Ми повинні оголосити імпічмент цьому останньому невігласу в Америці, поки не пізно”.

Критикує візит Байдена в Україні і колишній конгресмен від Республіканської партії Вернон Джонс.

“Джо Байден відвідує столицю України після того, як профінансував їхню війну зі 100 мільярдами доларів грошей американських платників податків. Водночас Джо Байден відмовляється відвідати південний кордон нашої власної країни, яка зазнає вторгнення через його власну політику. Америка - позаду”, - написав республіканець Джонс, якого називають прихильником екс-президента США Дональда Трапма.

А от колишній конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер не погоджується з критикою. За його словами, Байден візитом до України надсилає серйозне повідомлення підтримки з боку США.

“Візит Джо Байдена до Києва - це чудово, він надсилає серйозне повідомлення про те, що США підтримують Україну. Немає жодних дискусій в цьому плані. Трамп ніколи б не поїхав (в Україні - ред.), тому що він був би надто наляканий, і, звичайно, через Росію”, - написав у Twitter колишній конгресмен від Пенсильванії Адам Кінзінгер.

У наступному повідомленні Кінзінгер запостив відео зустрічі Байдена та Зеленського, прокоментувавши: “Потужно. Немає значення, яка ваша політика, це Америка у найкращому її вигляді”.

Реакція країн-сусідів України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що візит Байдена в Україну підтверджує, що Україну не залишать наодинці, це також є “сильним сигналом про єдність серед союзників України”. Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу CNN. Президент Литви також закликав західних союзників перетнути уявні червоні лінії і надати Україні необхідну їй військову допомогу.

“Дуже важливо, щоб ми перетнули ці червоні лінії, які є в наших головах, і не існують насправді. Можливо, іноді Росія намагається встановити ці червоні лінії замість нас”, - сказав президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю CNN.

Польща також відреагувала на візит Байдена в Україну. Головний радник президента Польщі Марчин Пржидач назвав цей візит “чіткою ознакою” американської відданості підтримці України. За його словами, нова військова допомога, яку Байден оголосив у Києві, наближає війну до закінчення.

"Своїм візитом до Києва [президент Байден] підтверджує американську прихильність подальшій підтримці України та віру в її перемогу; ми вітаємо заяви про військову допомогу, тому що це значно наближає нас до миру", - сказав радник польського президента Марчин Пржидач.

Експерти: Візит Байдена - це потужна демонстрація відданості

Експертне середовище у США здебільшого підтримало візит Байдена в Україну. Курт Волкер, колишній спеціальний посланець США в Україні в Адміністрації президента Трампа, а нині - співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA).

“Візит президента Байдена узалежнює американський престиж від успіху України в захисті від російської агресії. Поразка України зараз була б поразкою Америки, з чим Сполучені Штати не могли б змиритися. Через це настав час зняти всі обмеження, що залишилися, на постачання американської військової техніки в Україну, включно з постачанням наших артилерійських систем найбільшої дальності та багатоцільових військових літаків”, - заявив у ексклюзивному інтерв’ю Українському відділу Голосу Америки Курт Волкер.

Про “потужну демонстрацію відданості”, яку являє собою цей візит пише і британський експерт, професор стратегічних досліджень в St.Andrews University Філліпс О’Браян.

“Байден в Україні. Робиться потужна демонстрація відданості", - написав професор у Twitter.

Прикладом справжнього “лідерства та мужності” називає цей візит Александр Віндман, колишній американський військовий, підполковник у відставці, який у минулій президентській адміністрації був головним спеціалістом з питань України в Раді національної безпеки США.

“У День президентів президент США робить щось дуже президентське. Байден їде до Києва, в Україну, до міста, що є під постійною загрозою повітряного нападу з боку Росії, через рік незаконної варварської війни Росії. І він каже Путіну, що приїде (в Україну - ред.). Лідерство та мужність. Це чіткий сигнал підтримки”, - зазначив Віндман у Twitter.

Стипендіатка Програми демократичної стійкості у Центрі аналізу європейської політики (CEPA) Ольга Токарюк пише: “Несподіваний візит президент США має величезне значення для українців. Це перший візит американського президента в Україну за останні 15 років, він відбувається лише за кілька днів до першої річниці російського вторгнення. Це величезний моральний підйом, це показує, що Україна не наодинці, і вона переможе”.

Президент Байден приїхав у Київ з несподіваним візитом у понеділок вранці, 20 лютого. Під час візиту він, серед іншого, оголосив пакет нової військової допомоги Україні та повідомив про намір запровадити нові санкції щодо росіян. Після Києва президент США вирушив у Польщу.