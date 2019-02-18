Чому у США відзначають День президентів? Історія свята

У третій понеділок лютого у США святкують День президентів. Офіційна назва свята – День народження Джорджа Вашингтона. Це федеральне свято було встановлене в 1879 році на честь першого президента США Джорджа Вашингтона, який народився 22 лютого 1800 року.

Пізніше це свято також стали пов’язувати з днем народження Авраама Лінкольна – 16-го президента США. Лінкольн народився 12 лютого, але його день народження ніколи не був офіційним федеральним святом, хоча він і відзначається в кількох штатах.

У 1968 році Конгрес прийняв закон, який переніс низку свят з конкретних дат на понеділки, щоб працюючі американці отримали подовжені вихідні.

Цікаво, що через призначення свята на честь Джорджа Вашингтона на третій понеділок лютого, він ніколи не збігається з його реальним днем народження. Хоча, ще двоє колишніх президентів США народились в лютому: Вільям Генрі Геррісон та Рональд Рейган, їх дні народження також не співпадають з датою Дня президентів, повідомляє Канал Історії США.

"Сьогодні у День президентів, ми згадуємо про легендарних президентів США, які вели нашу країну через війну, депресію, мир та процвітання. Їх лідерство дозволило США стати сильнішою, більш стійкою країною, променем свободи, прикладом для світу". Так привітав американців з Днем президентів конгресмен США Лі Зельдін.

Багато американців у цей день вшановують усіх президентів –з історії та сучасності. А для інших цей день є нагодою згадати саме про Джорджа Вашингтона Та Авраама Лінкольна.

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