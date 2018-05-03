Ситуація для ЗМІ в Україні залишається тривожною. У світі відзначають День свободи преси

"У 25 річницю Дня свободи преси ми поновлюємо нашу відданість просуванню вільної преси, яка є наріжним каменем демократії", - наголосив у заяві присвяченій Дню свободи преси Держсекретар США.

"Сполучені Штати високо цінують свободу преси, як ключовий компонент демократичного управління. Просуваючи вільну пресу, ми забезпечуємо поінформованість громадян, активну участь в прийнятті політичних рішень і краще забезпечуємо підзвітність уряду.

Сьогодні ми вшановуємо багатьох журналістів та представників ЗМІ, які присвятили свої життя, часто наражаючись на великий ризик, просуванню прозорості та підзвітності по всьому світові", - йдеться в заяві.

До цієї дати, організація "Репортери без кордонів" опублікувала світовий індекс свободи преси, який дозволяє скласти уявлення про міжнародну ситуацію в цій сфері.

За цим індексом, Україна зайняла 101 позицію, дещо покращивши свій результат порівняно з 102 місцем в 2017.

"Колишні радянські країни залишаються серед найбільш репресивних у світі. З 12 країн, лише 5 мають деяку свободу преси: Грузія №61, Вірменія №81, Молдова №81, Киргизстан №98 і Україна №101 зі 180 країн. Росія – на 148 місці, а інші ще гірше. Сумно" - так прокоментував дослідник Atlantic Council Андерс Аслунд результати рейтингу.

За перший квартал 2018 року в Україні зафіксували 37 випадків фізичних нападів на журналістів, повідомив Радіо “Свобода» Інститут масової інформації.

Головними порушниками прав журналістів у 2018 році стали звичайні люди (серед яких багато учасників різноманітних акцій протесту), а також представники місцевої влади та правоохоронці, повідомила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк.

"Топ-5 регіонів із найбільшою кількістю порушень: Луцьк, Полтава, Одеса, Миколаїв і Київ. У мене велике питання до голів ОДА та поліції, адже нам відомо, що в Луцьку і Полтаві заяви журналістів реєструються як звернення громадян. Я вважаю, що туди варто поїхати з місією, адже ця ситуація ненормальна", – сказала Романюк.

За аналогічний період 2017 року експерти ІМІ зафіксували 17 нападів на працівників медіа, а тому, за словами Романюк, ситуація в країні "стає тривожною".

Наприкінці минулого місяця Національна спілка журналістів України повідомила, що за перші три місяці 2018 року в Україні зафіксували 21 випадок фізичної агресії до журналістів під час виконання професійних обов’язків.

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