Посольство США в Україні привітало американців з Днем ветеранів та згадало про українських військових

Сьогодні у США відзначають День ветеранів. У цей день країна вшановує пам'ять мільйонів чоловіків та жінок, які служили у війську. З цієї нагоди Посольство США в Україні розмістило на своїй сторінці у Фейсбук привітання, в якій згадали і українських військових.

«Сьогодні США відзначають День ветеранів. Це хороша нагода і для України вшанувати чоловіків та жінок, які зберігають безпеку та свободу наших країн. Дякуємо за вашу службу, жертву та підтримку», - йдеться у привітанні.

З цим святом американців у Твіттері привітав президент Трамп коротким «З Днем ветеранів!»

Він відвідав парад з нагоди Дня ветеранів у Нью-Йорку. Разом з першою леді президент Трамп також поклав вінок на честь американських військових у Парку Медісон Сквер.

«Країна завжди у боргу перед вами, і ми дякуємо всім вам», - сказав президент. Дональд Трамп став першим президентом, який у День ветеранів відвідав парад у Нью-Йорку. Як правило, президент США вшановує військових у цей день на Арлінґтонському цвинтарі. У цій церемонії цього року взяв участь віце-президент Майк Пенс.

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