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Тисячі депортованих та викрадених українських дітей - заручники в руках Росії. Які механізми їхнього звільнення?
"Україна максимально піднімає на поверхню проблематику викрадених Росією українських дітей”, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, питання повернення викрадених Росією дітей – одне з головних для України. Він також зазначив, що наразі ключові міжнародні організації, які мали би опікуватися цим питання, не приділяють йому достатньої уваги. "І ми робимо все можливе для того, щоб вони включилися максимально у повернення наших дітей та запобігання новим депортаціям”, - додав міністр.
Дар’я Герасимчук, уповноважена президент з прав дитини та дитячої реабілітації зазначає: найбільшим цинізмом є те, що Росія, депортуючи українських дітей, представляє це, як благородний вчинок. Мовляв, мова йде про евакуацію та порятунок. Говорячи про це, російська влада називає свої цифри. "На сьогодні найбільша цифра, яка звучить, - це 730 тис. нібито евакуйованих дітей. Але всі чудово розуміють, що це депортовані та примусово приміщенні діти. І ця цифра абсолютно нічим не підтверджена", - додає Герасимчук.
Наразі немає жодних списків цих дітей, якими би російська влада поділилася з Європейським Союзом або міжнародними організаціями.
У цілому від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала мінімум 16221 дитину. Про це свідчать дані порталу "Діти війни". Як пояснює Герасимчук, саме така кількість заяв надійшла від родичів, інколи батьків, свідків або місцевої влади щодо факту, який став відомий щодо депортації чи примусово переміщення дитини. "Тобто це кількість заяв по кожній дитині, де є перевірена персональна інформація", - додала вона.
Натаніель Реймонд, американський слідчий із прав людини, який спеціалізується на розслідуванні воєнних злочинів, включаючи масові вбивства та тортури, разом з командою Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету працював над звітом щодо вивезених дітей.
За його даними, Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії. Справжня ж кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, каже дослідник.
Реймонд наголошує: такі дії Росії класифікуються, як геноцид. За його словами, важливо пам’ятати, що один із перших судових процесів у Нюрнберзі проти нацистів після Другої світової війни був пов’язаний з переселенням єврейських дітей. "Конвенція про геноцид і Римський статут 1998 року розглядають цей акт як складову більшого злочину - геноциду та злочинів проти людяності. Я ніколи не бачив програм примусового переселення дітей та перевиховання такого масштабу", - додає він.
За словами Реймонда, російське виправдання про так звану евакуації дітей з небезпечних зон також є порушенням норм міжнародного права, адже у разі небезпеки діти мають передаватися третій країні. А зараз вони є, по суті, заручниками Росії.
"У Женевській конвенції йдеться про те, що у таких умовах діти, які залишилися без батьків або були розлучені з ними, повинні виїхати до нейтральної третьої країни. Чому? І це найголовніше – тому що вони мають спеціальний статус захисту, відповідно до Женевської конвенції, який існує для того, щоб вони не були фішками в дуже небезпечній і дуже реальній грі щодо обміну полоненими та переговорів щодо припинення війни", - пояснює він.
Герасимчук каже, що Росія використовує кілька шляхів для розлучення дітей з батьками. Часто це відбувається під час так званих фільтраційних заходів. За її словами, перед звільненням території Херсона та Херсонської області українськими військовими, Росія здійснювала панічну евакуацію: "Вивозили всіх, кого можна було, в тому числі дітей", - пояснює вона.
За даними дослідження Реймонда, Росія також вивозила дітей з інтернатів та спеціальних лікарень Харківської області практично одразу після окупації та передавала їх на усиновлення. Багато дітей батьки з окупованих територій добровільно відправляли у літні табори до Росії.
Під час дослідження, команда Реймонда багато працювала із супутниковими знімками, аби встановити конкретні місця, куди переселяли та де зараз тримають українських дітей. Географія дуже широка: від Криму до Магадану.
"Спочатку у нас була думка, що діти та табори будуть локалізовані довкола кордону з Україною. Це виявилася правдою у деяких випадках, проте більшість - це фактично колишні піонерські табори, які використовувалися Радянським Союзом аж від часів Сталіна під час холодної війни. І ця мережа закладів тягнеться аж до Сибіру", - каже він.
Команді вдалося ідентифікувати 43 літніх табори, де відбувається так зване перевиховання дітей, в основному, з Донецької та Луганської областей. Багато з цих закладів використовуються з 2014-го. Проте минулого літа Реймонд та його команда зафіксували найбільшу активність.
За його словами, в одному з місць, у Чеченській Республіці, дітей навчають володіти вогнепальною зброєю та керувати військовою технікою. Ще один військовий навчальний комплекс є в Криму. "Ми не маємо інформації, скільки дітей повернулися додому після літа, але бачимо затримки та призупинення дат повернення. Іноді без повідомлення батьків, а в деяких випадках і повне скасування повернення. Принаймні у двох таборах ми бачили дітей, які були там передані на усиновлення та у прийомну сім’ю", - додає він.
За словами Реймонда, українські діти – не лише заручники Росії, а й об’єкти внутрішньої пропаганди. Росіяни почали пропагувати це питання це все більше і більше на тлі невтішних нових з війни. "Оскільки війна ставала все важчою для країни, для російської внутрішньополітичної аудиторії почали розповідати про цей так званий "гуманітарний проект" як виправдання вторгнення в гуманітарних цілях. І чим гірше був перебіг війни для Росії, тим активніше вони насаджували ці наративи", - зазначає дослідник.
Також, додає Реймонд, свою новорічну промову Путін частково присвятив оцінці зусиль тих, хто бере участь у програмі усиновлення та перевиховання українських дітей. "Він просив людей робити більше. Тому важливо розуміти, що Кремль бере активну участь у цьому процесі більше, ніж здається", - звертає увагу він.
Без залучення та тиску міжнародної спільноти та профільних організацій, Україні, навряд чи, вдасться повернути своїх дітей додому. Реймонд вважає, що наразі перше, що має бути створено – це система реєстрації зниклих дітей та дорослих. Україна має співпрацювати у цьому питанні з ООН та Червоним Хрестом та іншими країнами, щоб заохотити Росію, вносити у неї дані про вивезених дітей.
Маллок-Браун, колишній заступник генсека ООН називав дії Росії щодо українських дітей воєнним злочином, і каже, що він потребує належної документації.
"Для міжнародної історії буде критично важливо слідкувати за подальшою долею цих дітей. Це трагедія для кожної розлученої родини. Вона демонструє рівень майже геноцидної війни, яку Путін розв’язав проти України", - додає він.
За словами Бет Ван Скаак, посолки з кримінального правосуддя Держдепу США, окрім створення бази даних, діти мають отримати можливість і дзвонити додому. Цього зараз немає, адже у багатьох забирають мобільні телефони. "Міжнародний Комітет Червоного Хреста також повинен мати доступ до будь-яких територій, де вони утримуються, щоб мати можливість переконатися, що з ними поводяться належним чином і що вони мають контакт із членами родини", - переконана посолка.
Герсимчук, своєю чергою, каже, що Україна закликає світову спільноту рішуче засудити такі дії Росії та вимагати негайно їх припинити. За її словами, наразі повернути дітей додому дуже складно, бо на відміну від військовополонених не існує єдиного алгоритму дій, а Росія позиціонує це як евакуацію. Наразі додому повернуто лише 308 дітей. Тому Україна закликає інші країни долучитися до напрацювання відповідного механізму та повернення усіх українських дітей додому.
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Українські архітектори застосовують 3D-технології, щоб допомогти розслідувати атаку РФ на Маріупольський театр
Рік тому, 16 березня 2022 року російські військові скинули авіабомбу на будівлю Маріупольського драмтеатру, яка служила прихистком для сотень місцевих жителів. Експерти ОБСЄ та організації Amnesty International назвали атаку на театр воєнним злочином.
Дослідники з українського Центру просторових технологій розслідують трагедію за допомогою сучасних технологій: очевидці взаємодіють із 3D-моделлю театру та “вбудовують” у неї свої спогади. Засновник та директор Центру просторових технологій Максим Рохманійко розповів “Голосу Америки” про те, як триває розслідування.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Ксенія Туркова. Як довго ваш центр розслідує атаку на театр? Ви почали роботу одразу після атаки, рік тому?
Максим Рохманійко: Ми взагалі, можна сказати, почали займатися цими темами нещодавно. Ми знали методи, з якими зараз працюємо. Але з перших днів повномасштабного вторгнення ми шукали саме те місце, де можемо бути найбільш корисні. Тобто ми спочатку пробували більш загальні речі, картографували, збирали всі випадки на мапі, допомагали іншим організаціям з такою роботою. Звичайно, що коли стався саме цей удар театр, ми на нього одразу звернули увагу. Ми скачали максимальну кількість медіа, які були онлайн, ми їх максимально заархівували. Але сідати і працювати з цією справою як однією з основних в наших розслідуваннях ми почали тільки на початку літа. Тоді одна з наших колег пішла в архів, знайшла креслення театру, і ми вже почали набагато більше гранулярний процес розслідування і досліджень саме навколо простору будівлі.
К.Т.: А що таке методологія просторових свідчень і як ви її використовуєте? Я думав що не всі наші глядачі та читачі знають, що це, тому це буде корисним розповісти про це. Що це за методологія?
М.Р.: Я взагалі можу сказати, що природа роботи нашого центру — вона з самого початку побудована навколо того, щоб розуміти якісь складні процеси і проблеми за рахунок простору. Просто до повномасштабного вторгнення ці проблеми і процеси, які ми намагалися зрозуміти, дуже відрізнялись. Але сам принцип нашої роботи полягає в тому, що є одна просторова модель, і навколо неї збирається дуже багато різної інформації, і за рахунок процесу цього збору можна краще щось зрозуміти. Власне така сама методологія застосовується нами в кейсі про Маріупольский театр, і в цьому випадку нам дуже сильно допомогли свідки.
Двоє наших свідків — Сергій та Євгенія Забогонські — майже двадцять років працювали в театрі, вони знають його як своїх п'ять пальців і знають, чому певні стіни в театрі виглядають зараз не так, як вони накреслені на кресленнях, в якому році був цей ремонт. І ці люди нам дуже сильно допомогли, тому що вони на кресленнях вказували принципи розселення: де були люди, куди селили вагітних жінок і подібні речі. Є велика кількість свідків, з якими ми провели оці просторові інтерв'ю, сенс яких в тому, що свідок сідає навпроти просторової моделі театру, знаходить місце, де він був, де він (чи вона) там жили.
Багато з цих людей волонтерили, відповідно, вони можуть розповісти, як вони готували їжу, наприклад. Це дуже важливо, тому що, наприклад, мабуть ви знаєте, що дуже багато людей, яки виїжджали з Маріуполя, проходили фільтраційні табори, і всі дуже боялися, що в них знайдуть якісь фотографії. Нам дуже часто свідки кажуть: “От у нас була фотографія цього, але, на жаль…” І саме завдяки такому процесу нам вдається реконструювати якісь, можна сказати, втрачені зображення, і зрозуміти, що саме було в театрі, як він жив весь цей час між 24 лютого і 16 березня, коли в нього, власне, потрапила бомба.
К.Т.: Як відбувається просторове інтерв'ю? Люди дивляться на 3D-моделі, і це допомагає їм згадати що відбувалося в залі?
М.Р.: Щоб розказати про цей процес повністю, ми ідентифікували максимальну кількість людей, яких змогли знайти, хто взагалі був в театрі. Спочатку ми просто з цими людьми зідзвонилися по Zoom, поговорили десь протягом години і встановили, де вони були, що вони знають, як вони жили в театрі та інше. Ми також шукали свідків таким чином, щоб їхні місця в театрі якимось чином перетиналися, але, з іншого боку, доповнювали одне одного, і нам вдалося записати дванадцять таких інтерв'ю. Вони в середньому шість годин довжиною. Це дуже спокійний процес, коли свідок спочатку розповідає історію того, як взагалі вони зустріли повномасштабне вторгнення, де вони були, як вони вирішили піти в театр, чому саме вони там опинилися.
І наступний крок — вони заходять з нами в модель театру і розповідають історію, як вони зайшли і де вони поселилися. Тобто ми, відповідно, просто слідкуємо за всім, що свідок розповідає, приходимо в місце, і в якийсь момент свідки просто починають самі моделювати, по суті, нашими руками і кажуть: “Оце сюди посунь, тут стояли 800-літрові бочки з водою”. І наші моделювальники додають всі ці деталі в модель. Це важливо, тому що це дає нам змогу отримати дуже детальну і крос-верифіковану картинку того, як люди жили в театрі, і це, знов таки, цінно в різних контекстах, в тому числі в контексті розслідування.
К.Т.: Яку роль тут виконують дослідники-архітектори?
М.Р.: Ну, це і є ми, це люди, які полегшують цей процес. Щоб сталися ці інтерв'ю, потрібно було зробити дуже багато попередньої роботи. Тобто ми знайшли в архівах креслення, побудували 3D-модель — спочатку побудували таким, яким він був в 60-х роках. Потім поговорили з людьми, які дуже добре його знають, виправили якісь зміни, внесли якісь деталі.
Ще ми поїхали в Полтаву, і в Полтаві є театр, побудований аз таким же кресленням — він майже один в один, особливо в середині, виглядає як Маріупольський драмтеатр. І ми його відсканували за допомогою техніки лазерного сканування. Тобто в нас були дуже детальні місця, про які свідки просто казали: “О, тут було моє ліжко”, тому що насправді зсередини багато просторів просто неможливо відрізнити. Власне, ця робота і є з простором з розумінням того, як він змінювався, з розумінням того, наприклад, де зроблені всі фотографії. Тобто перед всіма раундами інтерв'ю ми визначили локацію в театрі близько півтори тисячі фотографій та відео з різних періодів. Тобто є фотографії, наприклад, простору під сценою: ми повинні були розібратися, що це саме простір під сценою, з якого боку ця фотографія зроблена. І всі ці фотографії ми алгоритмічно встановлюємо в 3D-моделі будівлі.
К.Т.: На які головні питання ви намагаєтеся відповісти своєю роботою?
Це дуже базові питання, але ми намагалися на них відповісти з таким рівнем деталізації, щоб не було навіть мови про будь-яких військових театрі, чи про військову базу, чи що завгодно такого роду
М.Р.: Важливо сказати, що те, що ми публікуємо зараз, це перша частина розслідування, зосереджене на тому, що відбувалося в театрі до вибуху. Для нас важливо було показати цивільну природу цього простору, де були люди, скільки їх було і що вони робили. Це дуже базові питання, але ми намагалися на них відповісти з таким рівнем деталізації, щоб не було навіть мови про будь-яких військових театрі, чи про військову базу, чи що завгодно такого роду. І знову-таки — важливий рівень деталізації, рівень розуміння цього, як наші свідки розказують про ці комуни, — він навіть для судового процесу може бути корисним в тому сенсі, що важливий не тільки саме факт, що це цивільний осередок, важливе ще, наскільки його природа специфічна, наскільки люди організувалися в театрі, як вони разом жили, як вони взагалі шукали їжу, допомагали не тільки одне одному, а і сусідам з навколишніх будівель. От, власне, про цю історію перша частина нашого розслідування.
К.Т.: А що найбільш ускладнює саме процес дослідження?
М.Р.: Є два моменти: перший — це те, що Маріуполь окупований, і доступу до будівлі немає. Доступу до руїни не було, а зараз вже і руїни немає. Тобто в кінці минулого року окупанти знесли ту частину будівлі, в яку потрапив авіаснаряд. З іншого боку, ми знаємо, що певні докази просто втрачено — саме через цей страх фільтраційних таборів, через страх того, що в людей будуть запитувати про театр і подібні речі.
Звичайно, це ускладнює наш роботу, але, з іншого боку, це якраз той контекст, в якому наші методи найбільш продуктивні, тому що ми працювали з рядом українських правозахисних організацій, які можуть поїхати в Харківську область, в Чернігівську область, в Миколаїв, щось зафіксувати, заміряти, відсканувати.
З Маріуполем такої можливості немає, якоюсь мірою оця віртуальна модель, яку ми так ретельно збираємо, по суті, і є таким способом хоча б в символічній площині захопити цей простір театру назад і працювати з ним так, як ми вважаємо за потрібне, з точки зору того, що це дійсно місце однієї з важливих трагедій часу повномасштабного вторгнення.
Як повернути викрадених Росією дітей: правозахисники. Відео
«Україна максимально підіймає на поверхню проблематику викрадених Росією українських дітей», – про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, перебуваючи у Нью-Йорку та спілкуючись з журналістами.
- Голос Америки
Друга країна НАТО заявила про передачу винищувачів Міг-29 Україні
Словаччина оголосила, що надасть Україні 13 літаків Міг-29. Про це в п'ятницю в соцмережах написав виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Едуард Гегер
"Уряд Словаччини щойно схвалив спрямування 13 Міг-29 Україні. Обіцянки потрібно виконувати, і коли Зеленський попросив більше зброї, включаючи винищувачі, я сказав, що ми докладемо всіх зусиль, – твітує посадовець. – Я задоволений, що інші роблять те саме".
Словаччина стала другою країною НАТО, яка оголосила про відправлення літаків до України. Напередодні відповідна заява прозвучала від Польщі.
Президент Польщі Анджей Дуда в четвер заявив, що його країна планує передати Україні винищувачі МіГ-29. Чотири з них прибудуть в Україну «у наступні кілька днів».
"Найближчими днями ми передамо Україні чотири літаки в повному робочому стані, - сказав президент Дуда. - Можна буквально сказати, що ми відправляємо ці МіГи в Україну в цей момент”.
Він також додав, що “решта літаків перебувають на обслуговуванні й готуються (до відправлення в Україну - ред.ГА)”. Скільки загалом винищувачів Польща передасть Україні, президент Дуда не уточнив. Як пишуть західні ЗМІ, мова йде про цифру від 11 до 19 одиниць.
Свої МіГи Польща має намір замінити американськими літаками F-35 та південнокорейськими FA-50, - зазначив глава держави.
“Що стосується МіГ-29, які досі є літаками ППО нашої країни, дійсно, таке рішення спочатку ми ухвалили на рівні вищих органів державної влади, а потім уряд затвердив спеціальну постанову з цього приводу. (...) Їх замінять нещодавно поставлені літаки з Південної Кореї FA-50, перші очікуються наприкінці цього року. А також ескадрильї F-35”, - сказав президент Польщі.
Заява президента Польщі пролунала 16 березня, під час прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом, який перебуває у Варшаві.
«Цих МіГів у нас ще є десяток, — сказав президент Дуда. — Це літаки, які ми отримали від армії НДР на початку 1990-х років. Це останні роки їхньої експлуатації, відповідно до їхніх технічних можливостей", - цитує президента Дуду польське видання Defence 24.
Коли польські МіГи прибудуть в Україну, Польща стане першим членом НАТО, який виконає запит України щодо постачання їй бойових літаків.
У лютому Велика Британія заявила, що розпочинає тренування українських пілотів як «перший крок» до відправлення в Україну реактивних літаків. У США, як стало відомо нещодавно, прийняли двох українських пілотів, щоб оцінити їхні навички перед тим, як готувати можливу програму із тренування.
За даними спеціалізованого видання Janes World Air Forces, яке публікує кількість авіаційного озброєння та техніки в різних країнах світу, Збройні сили Польщі мають в арсеналі 21 МіГ одномісної модифікації та 6 МіГів двомісної.
Крім Польщі, МіГи мають також мають Болгарія (11 одномісних та 3 двомісних) та Словаччина (9 одномісних та два двомісних). У виданні додають, що не всі словацькі винищувачі є в робочому стані.
Болгарія також має штурмовики радянського виробництва Су-25 (шість одномісних та два двомісних), в бою їх використовують для підтримки сухопутних військ.
В Кремлі заявили, що, надаючи Україні літаки, ці країни, "позбуваються застарілого непотрібного обладнання", а також побачили в цьому свідчення того, що НАТО, буцімто, збільшує участь в конфлікті.
Сі Цзіньпінь поїде в Москву вперше за рік російського вторгнення в Україну
Пекін і Москва підтвердили, що китайський керівник Сі Цзіньпінь 20-22 березня здійснить державний візит в Росію на тлі російської війни в Україні.
Китай наголошує на своїй нейтральності і проголошує бажання сприяти припиненню війни, але разом з тим китайські посадовці та китайські засоби масової інформації послідовно повторюють виправдання російських військових дій, які лунають з Москви.
В той час як Європа, США й багато інших країн, протестуючи проти російської війни, запровадили проти Москви санкції і лідери згорнули контакти з президентом Путіним, візит Сі Цзіньпіня розглядають як вияв підтримки Кремля.
Український президент Володимир Зеленський сказав 24 лютого на пресконференції, що також хоче зустрітися з Сі Цзіньпінем, зокрема для того, щоб обговорити китайські пропозиції щодо досягнення миру.
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У Києві також висловлюють сподівання, що Китай не буде постачати зброю Росії, на тлі застережень США та інших країн про те, що у Пекіні розглядають таку можливість.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що 15 березня він розмовляв телефоном з китайським колегою Цінем Ґаном, але він не повідомив про конкретні плани переговорів Києва і Пекіна на найвищому рівні.
Речник китайського міністерства закордонних справ сказав 17 березня , що Сі Цзіньпінь «здійснить з президентом Путіним глибокий обмін думками щодо двосторонніх відносин та провідних міжнародних і регіональних питань».
У повідомленнях з російського боку наголошено, що китайський керівник відгукнувся на запрошення російського, і що вони підпишуть «важливі двосторонні документи».
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Китай і Росія за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року проголосили, що їхнє партнерство «не має меж» і оприлюднена тоді спільна заява була сповнена докорів на адресу Заходу.
Реакції
Associated Press: «Китай прагне подавати себе як нейтрального у конфлікті, хоча в 2022 році Пекін заявив, що його дружба з Росією «не має меж», і відмовився засудити вторгнення Москви».
CNN: «Китай відмовився засуджувати вторгнення Росії чи навіть називати його таким словом, а, натомість, повторюючи позицію Кремля, звинуватив просування НАТО у провокуванні конфлікту. Він також надав дипломатичну підтримку Москві, одночасно зміцнюючи економічні та військові зв'язки».
Le Monde: «Пекін також засудив західні санкції та звинуватив НАТО і Сполучені Штати у провокуванні Росії».
BBC: «В пропонованих Китаєм мирних пропозиціях закликано до мирних переговорів та поваги до національного суверенітету. Але документ з 12-пунктів конкретно не каже, що Росія повинна забрати свої війська з України».
Politico.com: «Торгові і митні дані, які має Politico, свідчать, що китайські компанії, в тому числі одна, пов’язана з урядом у Пекіні, надіслали російським організаціям 1000 штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке можна використовувати у військових цілях, включаючи деталі безпілотників і бронежилети».
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