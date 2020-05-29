У США заарештували поліцейського, який тиснув коліном на шию чоловіку, який згодом помер

У США заарештовано Дерека Шовіна, одного із правоохоронців, які затримували Джорджа Флойда. Саме Шовін тиснув коліном на шию лежачого чоловіка. Флойд згодом помер. Шовіна звинувачують у вбивстві третього ступіня. Раніше Шовіна та ще 3 поліцейських, які брали участь у затриманні було звільнено із полції.

Смерть Флойда стала причиною протестів у місті Міннеаполіс, які також супроводжувалися підпалами майна, грабунками магазинів. Порядок на місці заворушень зараз контролює Національна гвардія штату.

Раніше губернатор штату Міннесота Тім Уолц закликав до правосуддя у справі загибелі Джорджа Флойда.

Впливова американська громадська організація "Американський союз з громадянських прав" заявила у Twitter, що затримання поліейського "не достатньо".

"Ми маємо піти далі - включно із швидким, незалежним кримінальним розслідуванням, яке має здійснити Міністерство юстиції США. Боротьба за демонтаж насильницької, репресивної системи лише почалась", - заявили в організації.

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