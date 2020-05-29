Губернатор штату Міннесота вибачився за затримання журналіста, який висвітлював події у місті Міннеаполіс

Губернатор штату Міннесота Тім Уолц у п'ятницю взяв на себе "повну відповідальність" за арешт знімальної команди у Міннеаполісі, заявивши, що підстав для таких дій правоохоронців немає. У Міннеаполісі кілька днів тривають заворушення та мирні протести після загибелі затриманого поліцією чорношкірного чоловіка Джорджа Флойда. Країну та світ обійшли кадри, як жорсткого затримання чоловіка під час якого поліцейський притискав його шию коліном, так і відео протестів а також грабунків та нападів на бізнеси у місті.

Окремо також знімальну групу CNN було заарештовано в Міннеаполісі у п‘ятницю під час живої трансляції після протестів через загибель Флойда, що тривали всю ніч.Камера продовжувала знімати під час арешту репортера CNN Омара Хіменеса, який є чорношкірим, а також ще двох членів знімальної групи.

Пізніше знімальну команду CNN було звільнено і вона повернулась до роботи. Патрульна поліція заявила, що затриманих було звільнено "щойно було підтверджено, що вони є членами ЗМІ".

Під час зйомки було чутно, як представники знімальної групи під час конфронтації говорили, що вони працюють для CNN.

"Захист та безпека журналістів, які висвітлюють це є головним пріоритетом, бо вони є ключовим елементом вирішення цієї ситуації", - заявив губернатор, який також закликав представників ЗМІ продовжувати професійно та всебічного висвітлювати ситуацію у місті.

У ході пресконференції губернатор штату Міннесота Тім Уолц заявив, що очікує швидкого правосуддя у справі загибелі Джорджа Флойда, та розмежував мирних протествальників, які вимагають відповідальності за загибель чоловіка, та осіб, які здійснили підпали та грабунки бізнесів. За словами Губернатора, зони де раніше відбулися підпали, напади на бізнеси зараз контролю Національна гвардія штату.

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