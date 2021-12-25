30 років тому США визнали Україну незалежною державою

25 грудня 1991 року США офіційно визнали незалежність та суверенітет України. Про цю дату нагадує Посольство США у повідомленні в соцмережах.

"Відносини між США та Україною наразі міцні, як ніколи, адже ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України, створенням євроатлантичного майбутнього України", - йдеться в заяві дипломатичного відомства.

Цього року уряд США неодноразово наголошував на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії.

У спільній заяві щодо стратегічного партнерства США та України, виданій 1 вересня 2021 року, відзначається центральне значення України "для глобальної боротьби між демократією та автократією".

"Наші відносини є наріжним каменем для безпеки, демократії та прав людини в Україні та в усьому регіоні. Ми віддані реалізації Україною глибоких і всеосяжних реформ, необхідних для втілення її європейських та євроатлантичних прагнень. Ми також єдині у нашій відданості суверенітету й територіальній цілісності України з огляду на російську агресію, що триває", - йдеться в заяві.

Визнання України як держави з боку США відбулось майже через місяць після проведення Всеукраїнського референдуму про незалежність. Дипломатичні відносини між двома країнами було встановлено 3 січня 1992 року.

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