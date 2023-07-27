США співпрацюватимуть з МКС в питанні притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні - Держдеп

Посилаючись на слова Державного секретаря Ентоні Блінкена, речник Державного департаменту сказав, що США співпрацюватимуть у питанні притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні з Міжнародним кримінальним судом.

Уникаючи подробиць, які вирішуватимуться на рівні прокурорів та слідчих, речник Державного департаменту Вендан Пател сказав, що питання відповідальності Росії президент США Джо Байден поставив з моменту широкомасштабного нападу Росії на Україну.

"З початку нападу Росії на Україну президент чітко дав зрозуміти, що відповідальність потрібна відносно тих, хто вчинив воєнні злочини та звірства в Україні, і державний секретар Блінкен повторив це вчора, ми чітко дали зрозуміти, що їх необхідно притягнути до відповідальності, і ми підтримуємо розслідування МКС, і ми підтримуємо низку міжнародних зусиль з виявлення та притягнення до відповідальності, в тому числі через Генеральну прокуратуру України, Спільну слідчу групу, Моніторингову місію ООН з прав людини та інші інституції", – сказав Пател на брифінгу у четвер, 27-го липня.

Він нагадав, що США направили групи міжнародних слідчих і прокурорів для допомоги Генеральній прокуратурі України в документуванні, збереженні та підготовці справ для судового переслідування винних у воєнних злочинах.

Також він нагадав про те, що Міністерство юстиції США уклало Меморандум про співпрацю з Україною щодо розслідування та судового переслідування воєнних злочинів, скоєних під час вторгнення Росії.

Як повідомляв Голос Америки, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що рішення США ділитися з Міжнародним кримінальним судом доказами воєнних злочинів Росії є «ще одним історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії».

У четвер газета New York Times повідомила з посиланням на неназваних американських чиновників, що президент Байден віддав розпорядження державним службам сприяти Міжнародному кримінальному суду в зборі свідчень російських воєнних злочинів в Україні. Байден, який раніше називав Путіна "воєнним злочинцем", заявляв, що ордер МКС на арешт "виправданим".

Оглядачі зазначають, що це рішення може означати значну зміну в політиці США щодо співпраці з МКС. США не ратифікували угоду про створення Міжнародного кримінального суду та досі відмовлялися співпрацювати з МКС, вважаючи, що подібна співпраця розглядатиметься як визнання Вашингтоном юрисдикції суду.