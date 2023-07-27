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США співпрацюватимуть з МКС в питанні притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні - Держдеп
Посилаючись на слова Державного секретаря Ентоні Блінкена, речник Державного департаменту сказав, що США співпрацюватимуть у питанні притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні з Міжнародним кримінальним судом.
Уникаючи подробиць, які вирішуватимуться на рівні прокурорів та слідчих, речник Державного департаменту Вендан Пател сказав, що питання відповідальності Росії президент США Джо Байден поставив з моменту широкомасштабного нападу Росії на Україну.
"З початку нападу Росії на Україну президент чітко дав зрозуміти, що відповідальність потрібна відносно тих, хто вчинив воєнні злочини та звірства в Україні, і державний секретар Блінкен повторив це вчора, ми чітко дали зрозуміти, що їх необхідно притягнути до відповідальності, і ми підтримуємо розслідування МКС, і ми підтримуємо низку міжнародних зусиль з виявлення та притягнення до відповідальності, в тому числі через Генеральну прокуратуру України, Спільну слідчу групу, Моніторингову місію ООН з прав людини та інші інституції", – сказав Пател на брифінгу у четвер, 27-го липня.
Він нагадав, що США направили групи міжнародних слідчих і прокурорів для допомоги Генеральній прокуратурі України в документуванні, збереженні та підготовці справ для судового переслідування винних у воєнних злочинах.
Також він нагадав про те, що Міністерство юстиції США уклало Меморандум про співпрацю з Україною щодо розслідування та судового переслідування воєнних злочинів, скоєних під час вторгнення Росії.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що рішення США ділитися з Міжнародним кримінальним судом доказами воєнних злочинів Росії є «ще одним історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії».
У четвер газета New York Times повідомила з посиланням на неназваних американських чиновників, що президент Байден віддав розпорядження державним службам сприяти Міжнародному кримінальному суду в зборі свідчень російських воєнних злочинів в Україні. Байден, який раніше називав Путіна "воєнним злочинцем", заявляв, що ордер МКС на арешт "виправданим".
Оглядачі зазначають, що це рішення може означати значну зміну в політиці США щодо співпраці з МКС. США не ратифікували угоду про створення Міжнародного кримінального суду та досі відмовлялися співпрацювати з МКС, вважаючи, що подібна співпраця розглядатиметься як визнання Вашингтоном юрисдикції суду.
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США передадуть Україні автономні безпілотники Skydio для документування воєнних злочинів
Американське агентство з міжнародної допомоги (USAID) доставить в Україну так звані автономні дрони Skydio для документування воєнних злочинів. Про це відомство повідомило у четвер, 27 липня.
9 автономних безпілотників передадуть Генеральній прокуратурі України. Їх надають як благодійність через приватну компанію Skydio – провідний американський виробник безпілотників, йдеться у повідомленні USAID.
Безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки з метою документування воєнних злочинів. Це допоможе Генеральній прокуратурі задокументувати понад 115 000 випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини у прифронтових громадах і на звільнених територіях, кажуть в агентстві.
Такі дрони є критично важливими для команди Генеральної прокуратури у процесі документування воєнних злочинів та порушень прав людини Збройними силами РФ.
Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 000 випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах щодо документування воєнних злочинів з Офісом Уповноваженого з прав людини в Україні.
USAID вже передавав Україні термінали Starlink, подаровані SpaceX, а також ноутбуки й програмне забезпечення для українських школярів і вчителів, подаровані компаніями HP, Inc., JP.IK та Microsoft.
USAID також співпрацює з приватним сектором для підтримки виробництва і експорту українського зерна через ініціативу AGRI-Україна з липня 2022 року.
Минулого тижня в Одесі, як повідомляв Голос Америки, голова USAID Саманта Пауер заявила, що США надають Україні додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства, яке постраждало від російської агресії. Програма допомоги охоплює майже третину зареєстрованих українських фермерів.
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"США забезпечують майже половину Всесвітньої продовольчої програми ООН, Росія – 0,02%" – Держдеп про "безплатне зерно" від Росії
Сполучені Штати засуджують односторонній вихід Росії із Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно та інше продовольство для забезпечення потреб країн Африки та інших країн, що потерпали від браку харчів. Про це заявив речник Державного департаменту США на брифінгу у четвер, 27 липня.
"Ми засуджуємо односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Ми приєдналися до Генерального секретаря ООН у висловленні нашого розчарування тим, що Росія відмовилася від пропозицій ООН зберегти ініціативу", – заявив речник Державного департаменту Вендан Пател.
Відповідаючи на запитання щодо пропозиції Кремля безоплатно надавати зерно найбільш потребуючим країнам, речник державного департаменту нагадав, що США, а не Росія, забезпечують більшу частину світової продовольчої допомоги, і що "дії говорять голосніше за слова".
"Сполучені Штати підтримують приблизно половину бюджету Всесвітньої продовольчої програми, тоді як Росія - лише 0,02%, тому нам цілком зрозуміло, хто активно займається вирішенням серйозних проблем продовольчої безпеки", – наголосив Пател.
Говорячи про саміт з африканськими країнами, який відбувається у Росії, він сказав, що лише меншість з лідерів африканських країн вирішили взяти у ньому участь, значно менше, ніж у минулі роки.
"Це ще одне свідчення кричущих глобальних наслідків несправедливого нападу Росії на Україну, починаючи від продовольчої безпеки, закінчуючи світовими торговими цінами. І подібні речі вплинули на країни в усьому світі не лише в безпосередній близькості до Східної Європи", – сказав речник Державного департаменту.
Раніше сьогодні, як повідомив Голос Америки, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що пропозиція Кремля надсилати російське збіжжя в деякі африканські країни "безплатно", виглядає як "відчайдушна спроба" Путіна приховати наслідки блокування Чорноморської зернової угоди та намаганням замістити українське зерно російським на африканському ринку.
На пропозицію Кремля також відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, який сказав, що "жменькою пожертвувань деяким країнам" не можна виправити негативний вплив, який вихід РФ з угоди завдав по всьому світу.
“Я вірю у це господарство та в Україну” – німецький фермер, який працює в Україні. Відео
Дітріх Трайс – німецький аграрій, який працює в Україні вже близько 25 років, і попри війну залишився в країні. “Я хочу залишитися, я люблю мою роботу, цю країну та ніколи не збирався звідси їхати. Я вірю у це господарство та в Україну”, каже він.
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“Не хочемо жити у світі, де сильніший атакує свого сусіда” - прем’єрка Італії говорила у Вашингтоні про агресію РФ та продовольчу безпеку
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті в американському Конгресі заявила, що в час російської війни проти України Захід має об'єднатись, аби захистити світовий порядок, базований на правилах.
«Багато речей зараз змінюються навколо нас, але є те, чого дехто від нас не очікував. Ми чітко довели, що західний світ об’єднаний, і хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах. Тому що без світу, який базується на міжнародному порядку, ми б жили у хаосі, в якому чиє військо сильніше, той може атакувати свого сусіда. Це не той світ, в якому ми хочемо жити. Ми хочемо жити в світі, де ми поважаємо суверенітет та свободу», - сказала Джорджа Мелоні у четвер, 27 липня, у Вашингтоні.
Мелоні наголосила, що зв'язки Італії за США поглибились в час російської агресії, мовляв, це час, коли союзники мають покладатися один на одного.
"Як ніколи ми повинні покладатися один на одного. Ми сьогодні мали нагоду обмінятись поглядами на багато міжнародних питань, від війни в Україні та її впливу на весь світ, особливо стосовно продовольчої безпеки, до стабілізації та розвитку ситуації у Середземноморському регіоні, зокрема в Африці, у Індо-Тихоокеанському регіоні та наступне італійське президентство у “Групі семи”, - сказала очільниця італійського уряду.
Кевін Маккарті, спікер Палати представників США конгресмен-республіканець назвав Мелоні однією з “найбільш вражаючих лідерок”, яка серед іншого, змогла продемонструвати лідерство в час війни в Україні й будує стратегію на майбутнє.
У Вашингтоні Мелоні має намір зустрітися також з президентом США Джо Байденом у Білому домі. На порядку денному зустрічі - питання співпраці США та Італії у підтримці України та протидії російській війні.
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