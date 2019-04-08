У Державному департаменті роз'яснили позицію щодо кандидатів у президенти України

Результат виборів в Україні важливий для нас, але самі українці ухвалять рішення щодо того, хто отримає владу та якою буде форма урядування. Ми підтримаємо це рішення

Саме українці ухвалять рішення щодо того, хто отримає владу в Україні і якою буде форма урядування у країні. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила Кірон Скіннер (Kiron Skinner), директор з планування політики у Державному департаменті США. При цьому чиновниця Державного департаменту відзначила, що у Вашингтоні було би щасливі, якби в Україні не було російської присутності.

"Для нас важливо те, що відбулося в Україні. І я думаю, ви бачили, що ми взяли на себе забов'язання щодо питання оборони України, і що це відбулося саме за адміністрації Дональда Трампа і стало відходом від деяких заходів попередніх президентів США. Президент США вірить у державний суверенітет і прагне, щоб Україна була цілісною. Одним із стовпів доктрини Трампа є те, що саме національна держава сприймається як ключова одиниця аналізу. Результат виборів в Україні важливий для нас, але самі українці ухвалять рішення щодо того, хто отримає владу та якою буде форма урядування. Ми підтримаємо це рішення. Ми були би щасливі, якби в Україні не були присутні росіяни, але рішення щодо власного майбутнього ухвалять самі українці ", - відзначила Кірон Скіннер.

Раніше спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю американським ЗМІ, що українцям на виборах доведеться обрати між кандидатом, який обіцяє масштабну реформу, та чинним президентом, який реально провів найбільше реформ за останні 20 років в історії України. Волкер також заявив в інтерв'ю "Громадському", що США співпрацюватимуть з будь-яким президентом України, і відзначив прогрес України в останні 2 роки.

"Ми будемо працювати з Україною над всіма цими пунктами. І ми будемо працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади. Україна зробила більше за останні 2 роки, ніж за попередні 25. Але ще багато роботи попереду", - наводить слова Волкера "Громадське".

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