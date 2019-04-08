У Державному департаменті роз'яснили позицію щодо кандидатів у президенти України

Результат виборів в Україні важливий для нас, але самі українці ухвалять рішення щодо того, хто отримає владу та якою буде форма урядування. Ми підтримаємо це рішенняКірон Скіннер, директор з планування політики у Державному департаменті США
Саме українці ухвалять рішення щодо того, хто отримає владу в Україні і якою буде форма урядування у країні. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила Кірон Скіннер (Kiron Skinner), директор з планування політики у Державному департаменті США. При цьому чиновниця Державного департаменту відзначила, що у Вашингтоні було би щасливі, якби в Україні не було російської присутності.
"Для нас важливо те, що відбулося в Україні. І я думаю, ви бачили, що ми взяли на себе забов'язання щодо питання оборони України, і що це відбулося саме за адміністрації Дональда Трампа і стало відходом від деяких заходів попередніх президентів США. Президент США вірить у державний суверенітет і прагне, щоб Україна була цілісною. Одним із стовпів доктрини Трампа є те, що саме національна держава сприймається як ключова одиниця аналізу. Результат виборів в Україні важливий для нас, але самі українці ухвалять рішення щодо того, хто отримає владу та якою буде форма урядування. Ми підтримаємо це рішення. Ми були би щасливі, якби в Україні не були присутні росіяни, але рішення щодо власного майбутнього ухвалять самі українці ", - відзначила Кірон Скіннер.
Раніше спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю американським ЗМІ, що українцям на виборах доведеться обрати між кандидатом, який обіцяє масштабну реформу, та чинним президентом, який реально провів найбільше реформ за останні 20 років в історії України. Волкер також заявив в інтерв'ю "Громадському", що США співпрацюватимуть з будь-яким президентом України, і відзначив прогрес України в останні 2 роки.
"Ми будемо працювати з Україною над всіма цими пунктами. І ми будемо працювати з будь-яким керівництвом, яке прийде до влади. Україна зробила більше за останні 2 роки, ніж за попередні 25. Але ще багато роботи попереду", - наводить слова Волкера "Громадське".
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