Речник Держдепу - про накладання санцкцій щодо Ірану за постачання БПЛА Росії

У Білому Домі підтвердили продаж Іраном Росії бойових безпілотників та перебування іранських військових у Криму. Про це під час спілкування з пресою у четвер, 20 жовтня, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Також він сказав, що Сполучені Штати розглядають додаткові санкції проти Ірану, посилення допомоги Україні із протиповітряною обороною та не бачать ознак безпосередньої участі білоруських військових у воєнних діях в Україні.

«Сьогодні ми можемо підтвердити, що російські військові, які базуються в Криму, керували іранськими БПЛА, використовуючи їх для нанесення ударів по Україні, включно з ударами по Києву в останні дні. Ми вважаємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях», - заявив Кірбі.

Сполучені Штати, сказав він, попереджали про те, що Іран може передати Росії дрони, ще у липні, і наразі Росія отримала вже десятки БПЛА «і, ймовірно, продовжить отримувати додаткові поставки в майбутньому».

Він сказав, що США не відомо, скільки саме іранського військового персоналу знаходиться в Криму. Відповідаючи на питання, для чого росіянам потрібні інструктори, він пояснив, що таких систем на озброєнні армії Росії немає, і що результатом попередніх спроби запускати дрони було те, що ставалися збої у запуску та керуванні БПЛА.

Високопосадовець заявив, що у Білому домі також стурбовані можливими поставками Іраном іншої зброї Росії, такої ракет класу «земля-земля».

Тегеран заперечує постачання безпілотників до Москви, а Росія спростовує твердження про те, що її військові використовували іранські безпілотники для атак на українські міста.

«І Іран, і Росія продовжують брехати про це, заперечуючи, що Іран постачає зброю Росії для використання в Україні. Іран і Росія можуть брехати світові, але вони точно не можуть приховати факти», - сказав Кірбі.

Ці дії Ірану, сказав американський високопосадовець, означають, що «Іран бере участь безпосередньо на землі, надаючи зброю, яка впливає на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні, фактично вбиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну інфраструктуру в Україні».

Він пообіцяв, що США будуть використовувати всі засоби, щоб викрити, стримати та протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів.

«Ми збираємося продовжувати неухильно дотримуватись усіх санкцій США щодо російської та іранської торгівлі зброєю. Ми ускладнимо Ірану продаж цієї зброї Росії. Ми допоможемо українцям мати те, що їм потрібно, щоб захиститися від цих загроз», - наголосив він.

Він розповів, що напередодні, під час засідання в рамках Ради безпеки ООН в Нью-Йорку, США розпочали разом із Україною, Великобританією та Францією процес притягнення Ірану до відповідальності за постачання БПЛА Росії.

В свою чергу, Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки використання російських безпілотників з Ірану - з таким проханням раніше звернулася Україна.

Кірбі також нагадав, що нові санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, які підтримують підтримку Іраном війни Росії, запровадили ЄС та Великобританія.

США, сказав Кірбі, вже застосовують потужні санкції проти тих, хто допомагає Ірану підтримувати війну Росії проти України, зокрема проти оборонних компаній та однієї особи, яка брала участь у розробках дронів, включно із серією «Шахід».

«І ми збираємося продовжувати вводити ці санкції, а також вивчати нові санкції, як ми робили вчора в ООН. Отже, буде ще багато чого», - пообіцяв Кірбі.

У цьому США, зокрема, керуються положеннями існуючих резолюцій Ради безпеки ООН, зокрема 2231, яка дає повноваження продовжувати санкції проти іранської оборонної промисловості. Резолюція Ради Безпеки 2231 передбачає, серед іншого, ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї, без погодження із Радбезом ООН.

У тої же час у Вашингтоні не вірять, що застування іранських дронів змінить хід війни в Україні.

«У розпал терористичних атак, від яких він постраждав за останні кілька днів, український народ показав свою стійкість і те, що вони не дозволять змінити свою рішучість щодо відсічі російській агресії. Збройні сили України довели, що не змінюють своїх розрахунків щодо території, яку вони намагаються відбити. І інша річ, яка не зміниться, — це наша рішучість продовжувати надавати Україні безпекову та фінансову допомогу, які їй знадобляться, щоб захистити себе», - наголосив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Кірбі розповів, що Пентагон наразі розглядає потенційні рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. Деталі розголошувати він не став.

«Але я можу вас запевнити, що Міністерство оборони добре усвідомлює загрозу і наполегливо працює над тим, щоб побачити, що вони можуть зробити, щоб допомогти українцям впоратися з нею», - сказав він. І тут США працюють у тісній координації з партнерами, наголосив Кірбі.

Обстріли Росією об'єктів цивільної інфраструктури цього тижня призвели до масових відключень струму та опалення в регіонах України, повідомляють ЗМІ. Президент України Володимир Зеленський вказав, що бомбардування зруйнували третину українських енергооб'єктів.

Відповідаючи на питання «Голосу Америки» щодо участі Білорусі у військових діях Росії проти України, Кірбі сказав, що не має жодних ознак, «що Білорусь бере участь у навчанні, передачі чи експлуатації цих безпілотників».

Також у Вашингтона немає свідчень того, що білоруські війська воюють в Україні і що нова домовленість про розміщення більшої кількості сил з обох країн і створення територіальної оборони призвела до якогось якісного зрушення в участі Білорусі у війні проти України. Він припустив, що стратегія Росії полягає у тому, аби ЗСУ продовжували розміщувати частину своїх сил на півночі країни для потенційного захисту і не могли їх використовувати на Донбасі чи півдні.

Тим не менш, сказав Кірбі, до початку і протягом воєнного вторгнення Росії в Україну, Білорусь служила плацдармом та базою перепочинку для російських військових.

«Тож Білорусь, безумовно, надала матеріальну, моральну та відчутну підтримку вторгненню Росії в Україну», - наголосив він.

Говорячи про хід бойових дій, Кірбі сказав, що лінія фронту за останні 70-96 годин не змінилася, але бойові дії, особливо в районі Бахмута, тривають, в яких в беруть участь бойовики групи «Вагнера».

«Українці борються дуже і дуже завзято. І немає жодних ознак того, що це якось раптово втрачено або що росіяни зробили якийсь прорив», - наголосив він.