США звинувачують Іран у брехні щодо поставок дронів. ЄС вводить санкції

Посли ЄС узгодили заходи проти компаній, що постачають іранські дрони, задіяні в ударах по Україні, повідомила Чехія, яка головує в Європейському Союзі.

Країни ЄС заморозять активи трьох осіб і однієї компанії, відповідальних за поставки дронів, йдеться в повідомленні. В ЄС також готові продовжити дію санкцій ще проти чотирьох осіб з Ірану, які вже входять до санкційного переліку.

Тегеран заперечує поставки дронів Росії.

В ЄС же вказують, що мають "докази" того, що Росія застосовує іранські дрони в нападах. Про це заявила Набіла Массралі, речниця верховного представника ЄС з міжнародних питань.

США звинуватили Іран в брехні щодо поставок. "Наразі достатньо доказів, що передані Іраном Росії дрони застосовуються для ударів по українських цивільних та цивільній інфраструктурі", - заявив речник Державного департамену США Нед Прайс.

Прайс вказав, що Іран "бреше, коли заперечує надання зброї Росії для застосування в Україні". Він додав, що США віддані співпраці з союзниками та партнерами, щоб запобігти передачі Росії небезпечної зброї.

"Ми не вагаючись використаємо наші санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, задіяних в цій передачі", - йдеться в заяві Прайса, виданій в середу за результатами засідання Ради Безпеки ООН, під час якої США, Велика Британія та Франція обговорили питання передачі Іраном БПЛА Росії.

На докази поставок дронів Іраном вказав і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в четвер. Він, однак, відмовився коментувати розвіддані щодо поставок дронів або ракет з Ірану до Росії. Столтенберг закликав країни не підтримувати Росію в "незаконній війні проти України" і вказав на те, що "жахливі атаки" з використанням дронів підкреслили нагальність підтримки України.

Україна вже отримує безпрецедентну безпекову підтримку від міжнародної спільноти, вказує Столтенберг. Він заявив, що під час засідання міністрів оборони країн НАТО минулого тижня, було оголошено про поставки нових систем оборони Україні. "Німеччина, США, Нідерланди, Франція та інші - в процесі надання більшої кількості і сучасних систем протиповітряної оборони", - сказав посадовець.

"Загалом, ми бачимо, що війна Росії, війна президента Путіна в Україні зазнає поразки. Президент Путін зробив велику помилку, коли провів вторгнення до України", - додав генсек НАТО.

Обстріли Росією об'єктів цивільної інфраструктури цього тижня призвели до масових відключень струму та опалення в регіонах України, повідомляють ЗМІ. Президент України Володимир Зеленський вказав, що бомбардування зруйнували третину українських енергооб'єктів.

Заступник голови адміністрації президента Кирило Тимошенко заявив українській пресі, що ситуація є "критичною" і попередив, що українці мають готуватись до відключення опалення, електрики та водопостачання.

Зранку у вівторок Рося здійснила напади на об'єкти інфраструктури в Києві, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Житомирскій областях.