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США звинувачують Іран у брехні щодо поставок дронів. ЄС вводить санкції
Посли ЄС узгодили заходи проти компаній, що постачають іранські дрони, задіяні в ударах по Україні, повідомила Чехія, яка головує в Європейському Союзі.
Країни ЄС заморозять активи трьох осіб і однієї компанії, відповідальних за поставки дронів, йдеться в повідомленні. В ЄС також готові продовжити дію санкцій ще проти чотирьох осіб з Ірану, які вже входять до санкційного переліку.
Тегеран заперечує поставки дронів Росії.
В ЄС же вказують, що мають "докази" того, що Росія застосовує іранські дрони в нападах. Про це заявила Набіла Массралі, речниця верховного представника ЄС з міжнародних питань.
США звинуватили Іран в брехні щодо поставок. "Наразі достатньо доказів, що передані Іраном Росії дрони застосовуються для ударів по українських цивільних та цивільній інфраструктурі", - заявив речник Державного департамену США Нед Прайс.
Прайс вказав, що Іран "бреше, коли заперечує надання зброї Росії для застосування в Україні". Він додав, що США віддані співпраці з союзниками та партнерами, щоб запобігти передачі Росії небезпечної зброї.
"Ми не вагаючись використаємо наші санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, задіяних в цій передачі", - йдеться в заяві Прайса, виданій в середу за результатами засідання Ради Безпеки ООН, під час якої США, Велика Британія та Франція обговорили питання передачі Іраном БПЛА Росії.
На докази поставок дронів Іраном вказав і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в четвер. Він, однак, відмовився коментувати розвіддані щодо поставок дронів або ракет з Ірану до Росії. Столтенберг закликав країни не підтримувати Росію в "незаконній війні проти України" і вказав на те, що "жахливі атаки" з використанням дронів підкреслили нагальність підтримки України.
Україна вже отримує безпрецедентну безпекову підтримку від міжнародної спільноти, вказує Столтенберг. Він заявив, що під час засідання міністрів оборони країн НАТО минулого тижня, було оголошено про поставки нових систем оборони Україні. "Німеччина, США, Нідерланди, Франція та інші - в процесі надання більшої кількості і сучасних систем протиповітряної оборони", - сказав посадовець.
"Загалом, ми бачимо, що війна Росії, війна президента Путіна в Україні зазнає поразки. Президент Путін зробив велику помилку, коли провів вторгнення до України", - додав генсек НАТО.
Обстріли Росією об'єктів цивільної інфраструктури цього тижня призвели до масових відключень струму та опалення в регіонах України, повідомляють ЗМІ. Президент України Володимир Зеленський вказав, що бомбардування зруйнували третину українських енергооб'єктів.
Заступник голови адміністрації президента Кирило Тимошенко заявив українській пресі, що ситуація є "критичною" і попередив, що українці мають готуватись до відключення опалення, електрики та водопостачання.
Зранку у вівторок Рося здійснила напади на об'єкти інфраструктури в Києві, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Житомирскій областях.
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Білий дім відкидає занепокоєння щодо зменшення підтримки України
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заперечила зростаючі занепокоєння щодо того, що законодавці-республіканці можуть припинити надавати допомогу Україні, якщо вони повернуть контроль над Палатою представників США на проміжних виборах у листопаді.
"Сполучені Штати надали Україні потужну двопартійну підтримку", - сказала вона журналістам у середу. «Ми продовжуватимемо працювати з Конгресом протягом останніх кількох місяців над цими зусиллями та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно».
Подібним чином висловився й координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, наголосивши, що допомога, яку підтримують обидві провідні партії американського Конгресу, триватиме й надалі.
"Про те, щоб виписати необмежений чек [blank check] не йдеться", - сказав Кірбі в інтерв'ю CBS у середу, на прохання журналіста прокоментувати заяву лідера республіканців в Палаті представників США Кевіна Маккарті.
Раніше лідер меншості в палаті представників Кевін Маккарті зазначив, що допомога може сповільнитися, якщо палату контролюватимуть республіканці.
У вівторок Маккарті сказав Punchbowl News, що з наближенням рецесії американці не збираються виписувати Україні "необмежений чек", маючи на увазі необмежене фінансування. «Вони просто цього не зроблять. Це не безкоштовний ненобмежений чек», — сказав він.
Українці уважно стежать за процесом проміжних виборів у США, сказала Олена Шуляк, голова правлячої партії «Слуга народу».
«Наші люди гинуть щодня. Щодня ми стоїмо на захисті демократії в усьому світі», — сказала вона «Голосу Америки». «Ви можете бачити, що відбувається щодня з обстрілами та руйнуванням наших будинків і вбивствами наших людей — ви не можете зменшувати підтримку, лише збільшувати».
Шуляк висловила сподівання, що США, які підтримували Україну із початку її незалежності, й далі зберігатимуть підтримку на міцній двопартійній основі.
Оглядачі кажуть, що через зростання ізоляціоністських тенденцій у Республіканській партії виникають побоювання, що допомога Україні зменшиться, особливо на гуманітарні та економічні потреби. Проте допомога США у сфері безпеки викликає менше занепокоєння, враховуючи, що республіканці загалом підтримують військово-промисловий комплекс, сказала Крістін Берзіна, старша наукова співробітниця із політики безпеки та оборони Німецького фонду Маршалла США.
«У чому зараз відчайдушна потреба європейців в Україні та на всьому східному фланзі [НАТО]? Це потреба в системах озброєнь, від боєприпасів до дуже складних систем зброї, таких як HIMARS [високомобільної артилерійської ракетної системи] , безпілотники», – розповіла Берзіна «Голосу Америки». «Оборонні бюджети в Європі настільки значно збільшуються, що збільшення витрат на оборону випереджає те, що є на полиці».
У травні Конгрес схвалив нову військову та гуманітарну допомогу на понад 40 мільярдів доларів США, проти якої проголосували 57 республіканців Палати представників.
Зосередьтеся на Китаї
Деякі республіканські законодавці дали зрозуміти, що США повинні натомість більше зосередитися на загрозі нарощування військової сили Китаю.
«Багато членів хочуть бачити більше підзвітності в Міністерстві оборони та більше зосереджуватися на загрозах, які існують там», — сказав минулого місяця журналістам представник меншості в Палати представників Стів Скаліз. «Китай дуже агресивно нарощує військово-морський флот, і зараз наш військово-морський флот занепадає».
Берзіна сказала, що конфлікт в Україні є полігоном для випробування не лише технологічних можливостей Заходу у війні, але й його відданості захисту партнера від агресора.
Конкурентне військове середовище в Україні дає підстави оборонним компаніям впроваджувати інновації та інвестувати в технології зброї, багато з яких випробовуються на українських полях битв.
«Це буде важливо, якщо в майбутньому виникне конфлікт із Китаєм», — сказала вона.
Китай, додала вона, також вчиться з реакції Заходу на експансіоністські амбіції Москви.
"Будь-яка дозволеність в Україні також має наслідки", - сказала вона. "Наскільки жорсткими будуть США щодо Тайваню?"
Деякі республіканські законодавці також посилалися на необхідність посилення контролю за допомогою, яка надсилається Україні, і скаржилися, що США несуть більший фінансовий тягар, ніж інші члени НАТО.
Оглядачі кажуть, що припинення підтримки США Україною знищить успіхи Києва на полі бою та може змінити хід війни.
"Чи краще інвестувати в оборону України прямо зараз, перш ніж вам доведеться захищати половину європейського континенту?" — запитала Берзіна. «Тож є фіскально-консервативний аргумент, щоб зупинити це зараз, поки проблема не стане настільки великою, що США доведеться вкладати в неї більше грошей у набагато більших місцях».
Кірбі, у свою чергу, сказав, що в російській війні проти України - на кону здатність України захистити себе і свій суперенітет а також "буквально сотні тисяч життів українців, на яких вплинула війна", захист суверенітету та безпека в Європі.
"Гадаю, всі розуміють, про що йдеться - це більше ніж Херсон чи Харків ... Йдеться про ідею суверенітету. Йдеться насправді про безпеку в Європі на майбутнє", - заявив посадовець.
Сполучені Штати санкціонували понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, з яких понад 18 мільярдів доларів було виділено на безпеку з початку війни в лютому.
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Ухиляння від санкцій, контрабанда, незаконне отримання військових технологій – нові санкції США проти росіян
Міністерство юстиції США звинуватило п’ятьох громадян Росії в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. Як йдеться на сайті відомства, серед обвинувачених – Юрій Орєхов, Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін, Сергій Туляков, а також Артем Усс – син губернатора Красноярського краю Олександра Усса та засновник компанії «Сибуголь».
«17 жовтня 2022 року Орєхов був заарештований у Німеччині, а Усс – в Італії, обидва за запитом США і проходитимуть процедуру екстрадиції», – йдеться у повідомленні.
Звинувачення висунуті за 12-ма пунктами, пов’язаними з роботою глобальної мережі із закупівель, контрабанди та відмивання грошей.
«Обвинувачені були посібниками олігархів, організували складну схему незаконного отримання американських військових технологій та венесуельської нафти під санкціями через безліч угод з участю підставних компаній та криптовалюти. Їхні зусилля підірвали безпеку, економічну стабільність і верховенство закону у всьому світі», – заявив прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс.
Повідомляється, що Орєхов був співвласником та директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) – приватної компанії з торгівлі промисловим обладнанням та товарами, розташованої у Гамбурзі. Іншим власником NDA GmbH, за даними міністерства, є Артем Усс.
NDA GmbH використовувалася як підставна компанія для купівлі в американських виробників секретних військових технологій і технологій подвійного призначення, включаючи сучасні напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, ракетних системах, боєприпасах, радарах, супутниках та інших космічних додатках. Ці товари поставлялися російським компаніям, включаючи підсанкційні «Радіоавтоматика», «Радіоекспорт» та «Абтронікс», які обслуговували російський оборонний сектор. Деякі з тих же електронних компонентів, отриманих у рамках злочинної схеми, було виявлено у російській зброї, знайденій в Україні, йдеться у повідомленні.
Представник ФБР заявив, що було ліквідовано складну злочинну мережу, що складається щонайменше із п’яти громадян Росії та двох громадян Венесуели.
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