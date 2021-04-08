У день пам'яті жертв Голокосту Держдеп згадав 6 мільйонів євреїв загиблих від рук нацистів

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив з відеозверненням з нагоди Дня Катастрофи і героїзму європейського єврейства, коли в Ізраїлі вшановують пам'ять жертв Голокосту.

У Twitter головний дипломат країни написав: "Ми пам'ятаємо й вшановуємо життя шести мільйонів євреїв, а також ромів, слов'ян, людей із інвалідністю та представників ЛГБТ+ громади, а також інших, хто був убитий нацистами. Ми відзначаємо честь тих, хто помер, і тих, хто вижив".

Державний секретар США у своїй заяві підкреслив необхідність зберігати пам'ять про трагічні події минулого і зазначив: "Ми пам'ятаємо не лише про те, що трапилося, але і про те, як цьому було дозволено трапитися. Ми пам'ятаємо, що потрібно спостерігати за інститутами і товариствами, частиною яких ми є, і розуміти, що вони робили, а чого не зробили. Ми пам'ятаємо, що потрібно вчитися. І ми вчимося, щоб не повторити того, що сталося".

Держсекретар сам має єврейське походження й розповів, що його батькові, коли той підлітком був в'язнем концтабору, двічі вдалось уникнути вірної смерті у газовій камері.

Він провів паралель із сучасністю: "Ми живемо в епоху, коли антисемітизм знову переживає підйом - як в Америці, так і в усьому світі. Як і завжди, ненависть до євреїв йде поряд із ненавистю до інших груп, в тому числі до представників ЛГБТК+, небілих людей, людей із особливими потребами, біженців".

в Америці є екстремісти, які діють з мотивів расової або етнічної ненависті. Не дивно, що багато хто з цих екстремістів заперечують Голокост

"Коли ідеології ненависті набирають популярність, незабаром починаються і прояви насильства, що ілюструють нещодавні напади на американців азійського походження", - продовжив він.

У своєму зверненні Блінкен також підкреслив, що "кілька тижнів тому директор Національної розвідки опублікував доповідь, в якій говориться, що сьогодні головною загрозою внутрішнього насильницького екстремізму в Америці є екстремісти, які діють з мотивів расової або етнічної ненависті. Не дивно, що багато хто з цих екстремістів заперечують Голокост. Ці речі взаємопов'язані. Тому ми повинні зберігати пильність".

Раніше посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон виступив зі зверненням щодо національного дня пам'яті Йом га-Шоа.

"Йом га-Шоа починався не з розстрілу людей у Бабиному Яру, або в Кам'янець-подільську, або на вулицях Києва чи під час Погрому у Львові. Йом га-Шоа починався з пропаганди, з промивання мозку, з того, що людям говорили, що їхній сусід не є нормальною людиною, що їхній сусід не такий як вони. З розповіді про це школярам, сусідам, аби вони по-іншому подивилися на своїх сусідів: "Ага, він єврей". Навіть якщо ти не знаєш, що таке єврей. Вірус антисемітизму був настільки сильним, що зрештою він спонукав людей на те, що ви навіть не уявляєте", - відзначив Ліон.

Посол Ізраїлю в Україні закликав український уряд прийняти визначення антисемітизму IHRA (Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту - прим. ГА).

"Розуміючи, що таке антисемітизм, ви можете з ним боротися. Але якщо ви цього не розумієте, як ви можеш з цим боротися", - підкреслив Ліон.

Як повідомляла "Німецька хвиля", за визначенням IHRA "антисемітизм - це певне сприйняття євреїв, яке може виражатися в ненависті по відношенню до євреїв. Антисемітизм словом чи ділом спрямований проти окремих осіб єврейського або неєврейського походження і/або їх майна, а також проти єврейських громадських організацій чи релігійних об'єктів".

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