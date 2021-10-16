Міжнародна спільнота засуджує російський перепис населення в окупованому Криму

США засудили рішення влади Росії провести перепис населення в окупованому Криму, заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – написав Прайс на своїй сторінці у Twitter.

Раніше рішення Росії засудили також у ЄС і Міністерство закордонних справ України. Проведення перепису населення також засудили численні інші країни включно із Литвою, Естонією, Румунією, Норвегією та ін.

В МЗС Литви перепис населення назвали "очевидним порушенням міжнародного права".

"Незаконна анексія Криму ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою!", - вказує заява МЗС Латвії.

"Норвегія надалі рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Рішення Росії провести перепис населення на території України в Криму у місті Севастополь не легітимізує їх незаконну анексію", - йдеться у заяві посла Норвегії в Україні.

МЗС України розцінило дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.

«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – заявили у відомстві.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити дії Росії в Криму і не визнавати результати перепису.

Як повідомляють російські ЗМІ, у МЗС Росії заявили, що "жодні заяви не можуть змінити міжнародно-правову реальність, сформовану вільним волевиявленням кримчан".

Перепис населення у Росії почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Влада Росії вирішила провести його і в окупованому Криму.

У статті використано матеріали Української служби "Радіо Свобода", РІА "Новости".

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