Держдеп має внести Росію до переліку держав-спонсорів тероризму - cенатор

Сенатор-республіканець Корі Ґарднер закликав Державний департамент США внести Росію до переліку держав-спонсорів тероризму поряд з її союзниками – Іраном та Сирією, йдеться в статті сенатора для The New York Times.

"Росія вторглась до своїх сусідів Грузії та України, вона підтримує злочинний режим Башара аль-Асада та наших ворогів в Афганістані і проводить активну інформаційну кампанію проти демократій Заходу, включаючи через втручання до виборів в США в 2016 році", - пише сенатор.

"Незважаючи на запровадження безпрецедентних санкцій проти Росії адміністрацією Трампа та Конгресом протягом минулого року, президент Путін, як видається, має потужніший намір завдати тяжкої шкоди міжнародному миру та стабільності", - вважає Ґарднер.

Російській незаконній та аморальній війні проти України не видно кінця

Серед прикладів порушення Росією міжнародного порядку, сенатор наголосив на агресії Росії в Україні.

"Російській незаконній та аморальній війні проти України не видно кінця. Після анексії Криму Росією в 2014 році і наступної підтримки контрольованого Росією режиму на Донбасі, міжнародна спільнота не змогла адекватно відповісти на продовження російської агресії - а там є жахлива ціна. Більше 10 000 українців загинуло у війні і більше 1,7 млн було переміщено. 17 липня 2014 року контрольовані Росією сили збили цивільний літак, вбивши 298 на борту, включаючи одного американця", - пише політик.

Ще одна червона лінія, яку перетнув Путін - це напад в Солсбері. "Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оголосила, що Кремль перетнув ще одну лінію, порушення якої раніше не можна було навіть уявити, - наголошує політик. - ОЗХЗ підтвердила висновки британського уряду, що російський військовий нервово-паралітичний газ, визначений британською владою як "Новичок", було використано, щоб отруїти колишнього російського розвідника Скрипаля та його доньку в англійському місті Солсбері.

Росія відкидає звинувачення. Але докази є неспростовними. І таким є і значення нападу: Росія тепер офіційно відповідальна за напад з використанням хімічної зброї проти країни-члена НАТО на її землі – відверте порушення суверенітету нашого найближчого союзника.

Вона потребує серйозної відповіді США", - наголошує сенатор.

Згідно з цими повідомленнями (з українських новинних агентств - ГА), "Ісламська держава" тепер нараховує тисячі російськомовних джихадистів

Діяльність Росії в Сирії, на думку сенатора, є ще однією причиною для включення РФ у перелік держав-терористів. Асад "тримається при владі, бо Кремль надає йому значну дипломатичну, військову та економічну підтримку. Є свідчення того, що Росія грає по обидва боки конфлікту в Сирії – захищаючи злочинний режим Асада і підтримуючи радикальних повстанців проти нього".

Сенатор посилається на повідомлення українських новин про те, що Росія надавала суттєву підтримку "Ісламській державі". Згідно з цими повідомленнями, "Ісламська держава" тепер нараховує тисячі російськомовних джихадистів.

"Тому я планую внести законопроект, який вказуватиме Державному департаменту прийняти рішення протягом 90 днів про те, чи відповідає Російська Федерація критеріям для внесення до переліку спонсорів тероризму", - заявляє сенатор.

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