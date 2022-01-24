Держдеп наказав родинам працівників посольства США виїхати з України  

Державний департамент США оновив рекомендації стосовно обмеження подорожей в Україну, додавши попередження про “зростання загрози російських військових дій”.

Україні присвоєно попередження четвертої категорії "Не подорожувати" у зв'язку з Ковід-19 та загрозою російських військових дій. Раніше в рекомендаціях від 20 грудня минулого року йшлося лише про загрозу зараження на Ковід-19.

“23 січня 2022 року Державний департамент санкціонував добровільний виїзд урядових співробітників США і наказав виїхати з країни членам родин працівників посольства США в Києві через загрозу російських військових дій, яка триває. Громадяни США в Україні повинні розглянути можливість виїзду з країни зараз, використовуючи комерційний або інший доступний приватний транспорт”, - повідомляє Державний департамент.

У заяві Держдепу мовиться, що Росія планує здійснити “значні військові дії щодо України”.

“Умови з безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на Сході України, який контролюються Росією, є непередбачуваними і можуть погіршитися, без особливого попередження. Демонстрації, які в минулому оберталися насильством, постійно спалахають в Україні, у тому числі у Києві”, - йдеться у заяві.

Відомство також запропонувало всім громадянам США в Україні заповнити анкету, де рекомендують залишити свої контакти та місце перебування, для потенційної комунікації з ними у випадку нагальної потреби.