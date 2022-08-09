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У Держдепі оголосили про нову допомогу Україні: $89 мільйонів на розмінування
США виділять Україні додаткові 89 мільйонів доларів на розмінування територій. Про це заявили у Державному департаменті США у вівторок, 9 серпня.
Як повідомляє кореспондент “Голосу Америки” у Державному департаменті США із посиланням на представника цього відомства, кошти підуть на очищення українських територій від російських протипіхотних мін, мін-пасток, знешкодження вибухових пристроїв.
“Фінансування піде на створення 100 команд для боротьби з тим, що посадовець Держдепу назвав “величезною кількістю” мін і саморобних вибухових пристроїв, які засмічують 160 000 квадратних кілометрів української землі”, - пише у Твітері кореспондент “Голосу Америки” в Держдепі Джефф Селдін.
До складу груп, за словами представника Держдепу, входитиме від 2-3 до 12 осіб, вони займатимуться розмінуванням лише на суші. Укомплектування груп передбачає забезпечення їх необхідним обладнанням, зокрема, захисним спорядженням, металошукачами, землерийними машинами.
Більшість розмінувань впродовж наступного року здійснюватиметься українськими командами, які з березня цього року вже знешкодили понад 160 тисяч вибухових пристроїв, - сказав представник Держдепу, якого цитує кореспондент Джефф Селдін.
За словами представника Держдепу, ці 89 мільйонів доларів будуть “спрямовані на зміцнення та доповнення національної спроможності України”.
Посадовець Держдепу також заявив, що тактика росіян встановлювати міни та вибухові пристрої в Україні нагадує тактику ІДІЛу в Іраку та Сирії. "Терористи ІДІЛ прагнули отримати якомога більше втрат серед цивільного населення, щоб змусити людей боятися повертатися додому", - цитує Джефф Селдін представника Держдепу.
“Це виклик, з яким Україна матиме справу десятиліттями”, - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.
Як повідомляв "Голос Америки", у травні США виділяли фінансування на створення 10 команд із розмінування в Україні.
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Санкції в дії: Словаччина підтвердила зупинку транзиту російської нафти по трубопроводу "Дружба"
Словаччина заявила, що транзит російської нафти через її країну по трубопроводу "Дружба" призупинений. Це сталося після того, як українська "Укртранснафта" повернула російській "Транснєфті" плату за транзит через сьомий пакет санкцій Євросоюзу.
У вівторок, 9 серпня, оператор словацької ділянки трубопроводу "Дружба", компанія Transpetrol, у коментарі виданню "Рейтерс" заявила: "На даний момент транзит нафти по трубопроводу "Дружба" через територію Словаччини припинено".
Через Словаччину по цьому трубопроводу проходить російська нафта у західному напрямку до Чехії.
За даними російської компанії "Транснефть", раніше, український державний оператор магістральних трубопроводів "Укртранснафта" припинив транзит російської нафти у бік Угорщини, Чехії та Словаччини - по південній гілці нафтопроводу "Дружба". Причиною цього назвали незмогу росіян провести оплату за транзит.
Російська компанія повідомила, що платіж за транзит був проведений, втім українці повернули кошти на рахунок. Платежі "Транснєфті" обслуговує "Газпромбанк", а там зазначили, що платіж відхилено через санкції Євросоюзу.
Україна надає послуги транзиту російського палива по трубопроводу "Дружба" на умовах стовідсоткової передоплати. Сама "Укртранснафта" ситуацію наразі не коментує.
У червні Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії, які передбачають відмову від російської нафти. Проте з них було виключено постачання по трубопроводу "Дружба" через неможливість швидко замінити нафту на ринку Угорщини та Словаччини.
Як повідомляв "Голос Америки", наприкінці липня ЄС затвердив сьомий пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.
Система магістральних нафтопроводів «Дружба» - найбільший у світі нафтопровід, побудований в радянські роки для транспортування нафти з Сибіру в країни Східної і Західної Європи.
У статті використані матеріали з видань Reuters, Радіо Свобода.
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- Голос Америки
Більше українців повертаються додому, ніж в'їжджають в ЄС – європейська прикордонна служба
Минулого місяця більше українців повернулося додому з країн Європейського Союзу, ніж приїхали до європейських країн, повідомила прикордонна поліція ЄС.
За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, у липні близько 1,17 мільйона українців поїхали додому, тоді як близько 1,16 мільйона українців в’їхали до ЄС.
Як написало агентство на своїй Твітер-сторінці, «у липні в Україну повернулося трохи більше українців (1,17 млн), ніж в’їхало до ЄС. Загалом із лютого до ЄС із України та Молдови в’їхали 7,6 мільйона українців».
Загалом за даними статистики, кількість українців в Європі залишається така ж, як і в червні, але значно менша, ніж у перші місяці війни, коли безпеки в ЄС шукало близько 4 мільйонів біженців, в основному, жінок з дітьми.
Більше половини всіх перетинів кордону з України припадає на Польщу.
З тих, хто повернувся в Україну, більшість виїхали з Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини. Серед країн, які не мають безпосереднього кордону з Україною, найбільше українців прийняли Німеччина, Чехія та Італія.
Загалом за даними агентства ООН у справах біженців, за час після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, понад 10,5 мільйонів українців перетнули кордон України. Про це повідомило УВКБ ООН у справах біженців на своєму веб-сайті у вівторок, 9 серпня.
Найбільшу кількість біженців – близько двох мільйонів людей – за даними УВКБ ООН, приймає Росія. Україна стверджує, що деякі з них були вивезені проти їхньої волі силами Кремля.
Як раніше роз’яснювали «Голосу Америки» в УВКБ ООН, агентство знає про численні повідомлення про примусові депортації українців у Росію, але агентство публікує на своєму порталі ті офіційні дані, які подає Росія.
Як зауважує європейське агентство з управління кордонами, деякі люди їздять в Україну, а потім повертаються. Інша категорія – ті, хто планує повернутися в Україну назавжди, частина з них прямує у безпечніші райони на заході країни, сподіваючись, що бойові дії не досягнуть тих теренів.
У Frontex попереджають, що криза біженців може знову загостритися. Адже бойові дії можуть загостритися або перейти в поки що мирні райони.
Якщо це станеться і бойові дії поширяться, мільйони людей, які є переміщеними особами в Україні, можуть покинути свій тимчасовий дім.
За даними попереднього звіту УВКБ ООН, понад 6,3 мільйона людей залишаються переселенцями внаслідок війни в межах самої України, майже третина українців були вимушені покинути свої домівки.
У матеріалі використані повідомлення Reuters.
- Голос Америки
Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР обшукали його будинок Мар-а-Лаго на Флориді
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР обшукали його маєток Мар-а-Лаго на Флориді, зокрема, розкрили його особистий сейф. Це сталося у понеділок, 8 серпня, на тлі розслідування Міністерством юстиції США інформації про те, що колишній президент Дональд Трамп перевіз з Білого дому офіційні президентські документи у свій маєток на Флориді.
За законом, президентські документи є державною власністю. Як пишуть американські ЗМІ, Національне управління архівів та документації США протягом тривалого часу вимагало від екс-президента повернути ці документи. Частину з них повернули. Кілька місяців тому Національний архів звернувся до прокуратури, звинувативши Дональда Трампа у відмові передати всю документацію.
Як написав у своїй заяві Дональд Трамп, в обшуку його будинку брала участь "велика група агентів ФБР". Міністерство юстиції відмовилося коментувати інцидент. Відділення ФБР у Маямі також поки не відповіло на запит агентства "Рейтерс" прокоментувати заяву колишнього президента.
"Мій прекрасний дім Мар-а-Лаго у Палм Біч, Флорида, наразі перебуває в облозі і окупований великою групою агентів ФБР, - мовиться у заяві Трампа, яку опублікували ввечері у понеділок. - Після співпраці з відповідними державними органами цей неоголошений обшук у моєму будинку не є ані необхідним, ані доречним", – додав екс-президент.
За даними американського каналу CNN, Трамп не перебував в маєтку під час обшуку, і в ФБР був ордер.
45-тий президент США Дональд Трамп після того, як залишив Білий дім у січні 2021 року, переїхав жити у свій маєток у Палм-Біч. Однак на літо він зазвичай лишає Флориду і переїжджає жити у свій гольф-клуб у штаті Нью-Джерсі, тоді як Мар-а-Лаго від травня закривається на ціле літо.
Міністерство юстиції США почало попереднє розслідування після того, як Національне управління архівів та документації США у лютому повідомило Конгрес про те, що повернуло з дому Трампа у Флориді близько 15 коробок із документами Білого дому, деякі з цих документів містили секретну інформацію.
Видання New York Times пише, якщо у розпорядженні колишнього президента необґрунтовано перебували секретні документи, це може кваліфікуватись як злочин.
Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, і попросив в Національного архіву надати додаткову інформацію.
Сам Дональд Трамп раніше заявляв, що погодився повернути деякі записи, назвавши це "звичайним та рутинним процесом".
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