У Держдепі оголосили про нову допомогу Україні: $89 мільйонів на розмінування 

США виділять Україні додаткові 89 мільйонів доларів на розмінування територій. Про це заявили у Державному департаменті США у вівторок, 9 серпня.

Як повідомляє кореспондент “Голосу Америки” у Державному департаменті США із посиланням на представника цього відомства, кошти підуть на очищення українських територій від російських протипіхотних мін, мін-пасток, знешкодження вибухових пристроїв.

“Фінансування піде на створення 100 команд для боротьби з тим, що посадовець Держдепу назвав “величезною кількістю” мін і саморобних вибухових пристроїв, які засмічують 160 000 квадратних кілометрів української землі”, - пише у Твітері кореспондент “Голосу Америки” в Держдепі Джефф Селдін.

До складу груп, за словами представника Держдепу, входитиме від 2-3 до 12 осіб, вони займатимуться розмінуванням лише на суші. Укомплектування груп передбачає забезпечення їх необхідним обладнанням, зокрема, захисним спорядженням, металошукачами, землерийними машинами.

Більшість розмінувань впродовж наступного року здійснюватиметься українськими командами, які з березня цього року вже знешкодили понад 160 тисяч вибухових пристроїв, - сказав представник Держдепу, якого цитує кореспондент Джефф Селдін.

За словами представника Держдепу, ці 89 мільйонів доларів будуть “спрямовані на зміцнення та доповнення національної спроможності України”.

Посадовець Держдепу також заявив, що тактика росіян встановлювати міни та вибухові пристрої в Україні нагадує тактику ІДІЛу в Іраку та Сирії. "Терористи ІДІЛ прагнули отримати якомога більше втрат серед цивільного населення, щоб змусити людей боятися повертатися додому", - цитує Джефф Селдін представника Держдепу.

“Це виклик, з яким Україна матиме справу десятиліттями”, - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Як повідомляв "Голос Америки", у травні США виділяли фінансування на створення 10 команд із розмінування в Україні.

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