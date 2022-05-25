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- Голос Америки
США надали $4 млн на розмінування в Україні
Цього тижня Сполучені Штати надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, щоб допомогти Україні в розмінуванні території. Про це повідомило Посольство США в Україні з посиланням на інформацію Управління з політичних та військових справ Державного департаменту США.
Для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб буде задіяно 10 команд, йдеться в повідомленні.
Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявляла про надання до 2 мільйонив фунтів на підтримку Halo Trust. "Це допоможе розчистити міни, які залишили російські сили, позначити на картах небезпечні зони, щоб люди могли повертатись до регіонів, які постраждали", - додає посадовиця.
Половина території України потребує розмінування, заявила очільниця Агенції з міжнародного розвитку США Саманта Пауер цього місяця.
В своєму твіті вона зауважила, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) щодня знешкоджує 2-6 тис. мін, щоб захистити мирне населення та забезпечити доступ до невідкладної допомоги.
Україні знадобиться щонайменше 5-7 років для розмінування всієї території, згідно з оцінками заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, повідомляє сайт Кабінету міністрів України.
"Якщо ми говоримо про Україну, то наразі ми оцінюємо, що забруднено територію близько 300 тис. квадратних кілометрів. Це в десятки разів більша кількість ніж має міжнародний досвід. Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування", – зазначила Мері Акопян.
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- Голос Америки
19 дітей і 2 дорослих загинули під час стрілянини в школі Техасу
Стаття є перекладом англомовного матеріалу Центрального відділу Голосу Америки.
У вівторок, 24 травня, озброєний чоловік убив щонайменше 19 дітей і двох дорослих під час нападу на початкову школу в південно-західному американському штаті Техас, що стало однією з найбільш смертоносних масових стрілянин у школі в історії країни.
Напад стався в місті Увалді, де влада заявила, що 18-річний озброєний чоловік спершу застрелив свою бабусю, а потім розбив автомобіль і увійшов до школи, де відкрив стрілянину, перш ніж його вбили правоохоронні органи.
Сержант Департаменту громадської безпеки Техасу Ерік Естрада повідомив CNN, що офіцери бачили, як стрілець, який був одягнений в бронежилет, покинув автомобіль, що розбився, з гвинтівкою, і що офіцери вступили у контакт із підозрюваним, але він все ще зміг зайти до школи.
Протягом хаотичних хвилин і годин після нападу масштаби втрат були неясними, деякі жертви стрілянини були доставлені до місцевих лікарень, а кількість убитих і поранених було важко підтвердити.
Мене вразило те, що подібні масові розстріли рідко трапляються де-небудь ще в світі. Чому? У них теж є проблеми з психічним здоров'ям. У них є побутові суперечки в інших країнах.
Лідія Мартінес Дельгадо написала у Facebook, що її племінниця Єва Мірелес, вчителька у школі, загинула.
"Я в гніві, що ці стрілянини тривають", - сказала Мартінес Дельгадо в заяві. "Ці діти невинні. Гвинтівки не повинні бути легко доступними для всіх. Це моє рідне місто, невелика громада, де проживає менше 20 тисяч людей. Я ніколи не думала, що це станеться з особливо близькими людьми".
Керівник шкільного округу Хел Харрелл повідомив журналістам, що учням надається психологічна допомога, а кілька днів навчального року, що залишилися, скасовано.
"Моє серце розбите сьогодні, - сказав Харрелл. - Ми невелика спільнота, і нам знадобляться ваші молитви, щоб подолати це".
Прес-секретар сказав, що Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш "глибоко шокований і засмучений страшною масовою стріляниною в початковій школі в Увальді, штат Техас. Особливо жахливо, що більшість жертв - діти".
Президент США Джо Байден звернувся до нації пізно у вівторок, висловивши співчуття сім'ям загиблих, та запитав, чому масові стрілянини настільки поширені в країні. Він закликав законодавців підтримати те, що він назвав "законами про зброю".
"Я втомився від цього, - сказав він. - Ми повинні діяти".
Байден сказав, що дізнався про стрілянину, коли повертався з поїздки до Азії.
"Мене вразило те, що подібні масові розстріли рідко трапляються де-небудь ще в світі, – сказав Байден. - Чому? У них теж є проблеми з психічним здоров'ям. У них є побутові суперечки в інших країнах. У них є люди, які розгублені. Але такі масові розстріли ніколи не відбуваються з такою частотою, як вони відбуваються в Америці. Чому? Чому ми хочемо жити з цією бійнею? Чому ми продовжуємо допускати це?"
Своє співчуття у зв’язку із трагедію висловив президент України Володимир Зеленський.
«Глибоко засмучений новиною про вбивство невинних дітей у Техасі. Щирі співчуття родинам загиблих, жителям США та @POTUS (президент Сполучених Штатів Америки – ред.) з приводу цієї трагедії. Народ України поділяє біль рідних і близьких загиблих та всіх американців», - написав він у Твіттері.
Напад у вівторок став найбільш смертоносною стріляниною в школі в Техасі та найсмертоноснішою стріляниною в початковій школі з моменту нападу 2012 року на початкову школу Сенді-Гук у Ньютауні, штат Коннектикут, у результаті якої загинули 26 людей, 20 з них школярі.
Губернатор Техасу Грег Ебботт ідентифікував озброєного як Сальвадора Рамоса.
"Техасці по всьому штату сумують за жертвами цього безглуздого злочину та за громадою Увальді", - йдеться в заяві Ебботта.
Ебботт сказав, що він і його дружина Сесілія "скорбіємо через цю жахливу втрату, і ми закликаємо всіх техасців об'єднатися, щоб показати нашу непохитну підтримку всім, хто страждає".
Сенатор від штату Техас Тед Круз зробив подібну заяву. "Сьогодні темний день. Нам всім боляче і наші серця розбиті, - сказав він у повідомленні. - Ми бачили забагато таких випадків стрілянини. Жоден з батьків не мусить терпіти біль від поховання своєї дитини. Нам потрібно об'єднатися як одна нація, і підтримати Увальд, коли вони намагаються вилікуватися від цієї нищівної втрати".
І Еббот, і Круз входили до групи республіканських діячів, які мали з’явитися в п’ятницю в Х’юстоні на щорічному з’їзді Національної стрілецької асоціації, групи, яка виступає проти заходів контролю над зброєю.
Школа налічує близько 600 учнів у другому, третьому та четвертому класах і розташована в переважно житловому районі зі скромними будинками. У місті, яке знаходиться приблизно 120 кілометрів від кордону з Мексикою, проживає близько 16 тисяч людей.
Техас був ареною кількох масових розстрілів за останні п’ять років. У 2017-му році озброєний чоловік у церкві Техасу вбив більше двох десятків людей під час недільної служби в маленькому містечку Сазерленд-Спрінгс. Наступного року сталася стрілянина у школі в місті Санта-Фе, а у 2019 - озброєний чоловік у мережевій крамниці Walmart в Ель-Пасо вбив 23 людини в результаті расистського нападу.
У статті використано інформацію з Associated Press і Reuters.
- Голос Америки
РФ не зможе сплачувати борги через банки США. Експерти говорять про невідворотність дефолту
США не продовжуватимуть для Росії можливість сплати за іноземним боргом через американські банки, повідомили в Міністерстві фінансів США. Строк дії дозволу на таку сплату, яка давала можливість Росії попри санкції виплачувати доларові борги, завершується в середу. Доларові зобов'язання за державним боргом Росія сплачувала через американські JPMorgan Chase та Citigroup, повідомляє АР.
Посолка України в США Оксана Маркарова подякувала Міністерству фінансів США за таке рішення. "Дякуємо, колегам з Treasury і чемно нагадуємо, що там ще сотні російських банків вже зачекалися на санкції", - написала посадовиця в Facebook.
Минулого тижня міністерка фінансів США Дженет Єллен вказувала, що дозвіл на доларові виплати існував, щоб "надати час для впорядкованого переходу і для того, щоб інвестори могли продати цінні папери".
Дефолт, на думку Єллен, практично не змінить стан Росії, яка "вже відрізана від світових ринків капіталу", - додала вона під час виступу на засіданні "Групи Семи" минулого тижня.
"Це змусить Росію до дефолту", - твітує аналітик Blue Bay Тімоті Еш щодо рішення Мінфіну США скасувати дозвіл на виплату за боргами через амеріканські банки.
CNBC наводить слова аналитіка The Economist Агати Демаріс, яка вказує, що тепер Росії фактично не уникнути дефолту, однак теперішні дії РФ свідчать, що країна "не занепокоєна щодо дефолту", бо не очікує покращення відносин із Заходом.
Росія завчасно сплатила за боргами виплату, що припадала на поточний тиждень. Наступну виплату за зовнішніми боргами Росія має провести 23 червня.
15 травня російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявляв про можливість виплати зовнішнього боргу в рублях, у випадку, якщо санкції зроблять неможливою виплату в доларах, повідомляють російські ЗМІ.
Через міжнародні санкції, запроваджені після повномасштабної агресії Росії проти України, російська фінансова система фактично опинилась в міжнародній ізоляції, а значну частину валютних резервів РФ заблоковано.
Єллен підкреслювала, що міжнародні санкції вже мають значний вплив на Росію.
"Росія переживає рецесію, високу інфляцію, жорсткі виклики для фінансової системи, вона не здатна закуповувати сировину та товари, необхідні для підтримування економіки війни", - сказала вона.
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На яких лініях Україні йти на переговори з Росією за словами Кіссінджера, Сороса і Зеленського?
Коментарі найстаріших діячів міжнародної політики й бізнесу: 99-річного Генрі Кіссінджера й 92 річного Джорджа Сороса про війну Росії в Україні привабили значну увагу й підштовхнули нові дискусії про межі компромісів з авторитарними правителями й недемократичними режимами.
Їхні думки пролунали в дискусіях на зібраннях Всесвітнього економічного форуму у Давосі в Швейцарії.
Треба, щоб переговори почалися впродовж наступних двох місяців...Генрі Кіссінджер
Генрі Кіссінджер, який відігравав ключову роль у закордонній політиці США у 1970-х роках, висловив думку, що Україна й західні держави, які підтримують Київ, повинні йти на компроміси з Росією.
«Треба, щоб переговори почалися впродовж наступних двох місяців - до того, як це створить потрясіння й напруженості, які неможливо буде легко подолати», - сказав Кіссінджер, промовляючи з допомогою відеозв’язку.
Кіссінджер додав: «В ідеалі лінії поділу мали б повернутися до status quo ante (лат. стану, що існував раніше). Ведення війни поза ними було б не за свободу України, а було б новою війною саме проти Росії».
Ті слова колишнього американського держсекретаря багато коментаторів потрактували як заклик до українських територіальних поступок на користь Росії.
Тим часом фінансист - мільярдер Джордж Сорос у виступі перед зібранням у Давосі також висловив стурбованість розростанням російської війни в Україні в більший міжнародний конфлікт.
«Вторгнення може бути початком Третьої Світової війни, і наша цивілізація може це не пережити», - сказав Сорос.
Але на відміну від Генрі Кіссінджера, Джордж Сорос, як виглядає, наголошував не на компромісі з Кремлем, а на необхідності перемоги.
«Найкращим і, можливо, єдиним способом зберегти нашу цивілізацію є якомога швидше завдати поразки Путіну», - наголосив Сорос, який вважає російську війну проти України частиною ширшої боротьби між тим, що він називає «відкритими» західними суспільствами і «закритими» суспільствами на зразок Росії і Китаю.
Ми боремося за себе, щоб ми дійшли як мінімум до 24 лютого. А потім ми ще раз пропонуємо сідати за стіл перемовин.Володимир Зеленський
Сорос припустив, що Путін ймовірно незабаром буде вимушений вести мову про припинення вогню в Україні, але наголосив, що російському правителю «не можна вірити».
«Перемога - це повернення наших територій»
Радник українського президента Михайло Подоляк, відгукуючись зокрема на дискусії у Давосі, назвав пропозиції поступок Росії «порадами давоських панікерів».
«Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєвєродонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї», - написав він у Twitter.
А президент Володимир Зеленський в інтерв’ю японській телерадіомовній корпорації NHK, опублікованому 25 травня, припустив, що Україна може бути готовою сісти за переговори з Росією у разі відтіснення російських військ до позицій, що були перед початком вторгнення 24 лютого.
«Для кожного українця перемога має лише одне розуміння. Перемога - це повернення наших територій. Ми вважаємо і Крим і Донбас нашими територіями. Я б дуже хотів, щоб ті території, які ми зараз повертаємо військовим шляхом, ми робимо абсолютно правильно, ми боремося за себе, щоб ми дійшли як мінімум до 24 лютого. А потім ми ще раз пропонуємо сідати за стіл перемовин і домовлятися про мир, про припинення війни і про повернення наших територій», - сказав президент Зеленський.
У зверненні до українців 24 травня Зеленський сказав, що російським «окупантам доведеться піти і з Криму також. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть».
- Голос Америки
Футбол, як спосіб забути про війну для дітей переселенців. Відео
У Львові місцеві футбольні школи, зокрема академія Львівських Карпат, безкоштовно надають дітям-переселенцям нагоду займатися улюбленим спортом.
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