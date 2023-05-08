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"Пішло не за планом". У Держдепі США пояснили, чому Путін змушений покладатися на ПВК "Вагнер"
Нові російські атаки проти України численними ракетами та безпілотниками у Державному департаменті назвали "неприйнятними та ще одним прикладом російської агресії". Під час брифінгу у Державному департаменті 8 травня заступник речника Держдепу Ведант Пател зауважив, що той факт, що Росія змушена покладатися на групу Вагнер, в лавах якої воюють колишні ув'язнені, є додатковим свідченням того, що ситуація на фронті в Україні розвивається не за тим сценарієм, який передбачав російський президент.
"Цей конфлікт пішов не за планом Путіна. Тепер Російській Федерації доводиться шукати додатковий персонал для цього конфлікту. Вони покладаються на групу "Вагнера" та її банду колишніх ув’язнених", - сказав він.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планують в Держдепі визнати "Вагнер" терористичною організацією, Пател відповів, що раніше було прийнято рішення визнати групу транснаціональною загрозою. За його словами, основна причина цього – мотивація злочинної діяльності групи, яка у своїх діях керується бажанням отримати прибуток, а не славою чи іншими мотивами, притаманними терористам.
"Ми знаємо, що коли група "Вагнер" стає активною у певній країні, ця країна стає менш стабільною та менш безпечною. Вона часто знаходить та експлуатує природні ресурси та копалини", - зауважив Пател.
Під час брифінгу представник Держдепу сказав, що Росія вкотре замість того, щоб вийти з України та зупинити непотрібні смерті, обирає ескалацію.
"На жаль, ми бачимо, як це сіє хаос по всій Україні, включно з Києвом. Тож Сполучені Штати й надалі вживатимуть заходів для підтримки наших українських партнерів", - сказав він.
Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв, що його бійцям навмисно не постачають обіцяної кількості боєприпасів і, якщо ситуація не зміниться, пригрозив відвести групу від Бахмута 10 травня.
Пізніше він повідомив, що питаннями постачання боєприпасів від російського Міністерства оборони займатиметься генерал Сергій Суровікін. Між жовтнем 2022 та січнем 2023 Суровікін, який отримав прізвисько "сирійський м'ясник" за жорстоке насильство в Сирії, командував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні.
"Нам дають Суровікіна як людину, яка прийматиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнера" у взаємодії з Міністерством оборони. А це єдина людина із зіркою генерала армії, яка вміє воювати. Більше з цією зіркою жодної людини розумної немає", — написав Пригожин в своєму телеграм-каналі.
В ЗСУ тим часом пояснили, що в ПВК "Вагнер" не має жодної нестачі боєприпасів. Про це в ефірі національного телемарафону сказав командир 135-го батальйону 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Ігор Шепетін, яка знаходиться в Бахмуті.
"Ми не помітили, що є якась у них нестача боєприпасів…, про яку вони заявляють. Я думаю, що навпаки - інтенсивність артилерійських обстрілів тільки збільшується", - зазначив Шепетін.
Серед іншого, розповів боєць, "Вагнер" обстрілює українські позиції фосфорними та запалювальними боєприпасами.
"Ворог вже у відчаї застосовує всі засоби, які має, аби здійснити якісь спроби вибити наші сили оборони з Бахмуту", - пояснив він.
Також Шепетін зазначив, що росіяни в Бахмуті зазнають колосальних втрат та не шкодують людей, але загрози оточення українських сил, за його словами, немає.
Про те, що росіянам не бракує боєприпасів, підтвердив і речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. В окремому інтерв'ю в ефірі телемарафону він сказав, що росіяни за останню добу обстріляли українські позиції понад 400 разів, використовуючи в середньому "понад 25 тисяч снарядів на добу" навколо східних міст Бахмут, Лиман і Куп’янськ.
"Він (Пригожин) придумує цю нісенітницю про снарядну кризу. Але головна його проблема – це постійне знищення особового складу силами нашої оборони. А отже, він не має можливості поповнювати кадри, тому що не може набирати людей із місць позбавлення волі", – заявив Череватий.
За його словами, за останні 9 місяців росіяни лише на Бахмутському напрямку втратили 100 тисяч бойових одиниць, з них 20 тисяч — загиблими.
Як повідомляв Голос Америки, за інформацією Білого дому, втрати Росії перевищили 100 000 убитими і пораненими лише із грудня. Понад 20 тисяч з них - вбиті в бою, майже половина із них представники Групи "Вагнера". Про такі оцінки Білого дому повідомив Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США.
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"Аналогів немає"? Заяви Росії про швидкість ракет "Кинджал" можуть не відповідати дійсності - експерти
Збиття Україною ракети Х-47 "Кинджал" американською системою Patriot доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, зауважують ЗМІ.
"Кинджал" може бути грізною зброєю, але це далеко не той нестримний виклик, як заявляла Росія, тож ймовірно, не слід далі характеризувати його як гіперзвукову зброю, пише Jerusalem Post.
Раніше джерела у Пентагоні висловили впевненість у правдивості заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення ракети "Кинджал". Також там привітали той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, й назвали це великим поверненням інвестицій.
Відповідно до січневого звіту Конгресу США, гіперзвукова зброя – це снаряди та транспортні засоби, які здатні подорожувати та маневрувати в атмосфері зі швидкістю 5 Махів (вп'ятеро швидше швидкості звуку) протягом тривалого періоду, й висока швидкість маневрів теоретично ускладнює їхнє відстеження та перехоплення засобами ППО. Такі швидкості не є рідкістю, і балістичні ракети регулярно досягають їх на певних відрізках своєї траєкторії, тож для класифікації гіперзвукової зброї однієї лише швидкості недостатньо.
У звіті НАТО про гіперзвукову зброю за 2020 рік говориться, що "Кинджал" "загалом не характеризується як гіперзвукова зброя", але її було включено до переліку через його здатність маневрувати по своїй балістичній траєкторії. Х-47 діє за квазібалістичною траєкторією з коротшою дугою. І хоча Кремль заявляє, що ця ракета може розвивати швидкість 10 Махів, у звіті НАТО зазначено, що її швидкість може бути набагато меншою.
Як пише також MSN, схоже, що "сильно роздмухана бульбашка галасу навколо російської гіперзвукової чудо-ракети, можливо, принаймні трохи здулася". Видання пише, що раніше "Кинджал" виявився здатним пробивати загалом міцну протиповітряну оборону України, однак 4 травня завдяки системі Patriot все змінилось.
Як зазначає видання, судячи зі світлин і відео про передачу Patriot Україні, Німеччина могла надати ракети більшого радіусу дії PAC-2, яка використовує осколкову боєголовку з неконтактним запалом, а не оптимізовану для протиракетної оборони PAC-3, яка призначена для знищення ракет шляхом кінетичного удару.
Інші повідомлення свідчать про те, що Німеччина та США також надсилають нові ракети PAC-3, які вважаються потенційно ефективними проти балістичних ракет у радіусі 20 миль. Попри те, що деякі коментатори припускають, що збиття було результатом дії удару "лоб в лоб" "Кинджала" та ракети з Patriot, якби перехоплювач безпосередньо вразив ракету на надзвуковій швидкості, ймовірно, носовий конус не залишився б таким цілим, як видно на знімках із Києва.
Водночас воєнний кореспондент BBC Павло Аксьонов зазначає: "В те, що українська ППО змогла збити "Кинджал", правда складно повірити - заявлені тактико-технічні характеристики цієї зброї, здається, залишають дуже мало шансів для зенітних систем". Він пояснює, що ця ракета може летіти зі швидкістю до 14000 кілометрів на годину, й шанс на збиття системою Patriot міг бути вищий хіба за умов інформації у Києва про планований пуск або зліт МіГ-31К.
Однак він каже, що анонімні офіційні джерела New York Times у США все ж підтверджують заяву Києва, інше непряме підтвердження цього факту – відсутність реакції з боку Росії. Росія зазвичай повідомляє про застосування таких ракет одразу, адже пуски такої сучасної високотехнологічної зброї активно використовує російська пропаганда, оголошуючи про її перевагу над зброєю інших країн.
Голос Америки повідомляв, що експерти ставлять питання про доцільність використання цих ракет, які хоч і завдають шкоди українським цивільним об’єктам і вбивають людей, але не є ефективними у військовому плані і є дуже дорогими, а також складними у виробництві.
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