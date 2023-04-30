В ISW пояснили, що можуть означати погрози Пригожина вивести найманців «Вагнера» з Бахмута

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що погрози Євгена Пригожина, засновника російського угруповання «Вагнер», вивести своїх найманців із охопленого тяжкими боями Бахмута на Донеччині можуть свідчити про його побоювання, що російські позиції біля Бахмута вразливі для контратак українських сил.

29 квітня в інтерв’ю пов’язаному з Кремлем військовому блогеру Пригожин заявив про проблеми з постачанням боєприпасів і, що найманці ПВК «Вагнер» продовжуватимуть воювати в Бахмуті, але їм потрібно буде «організовано відійти або залишитися і померти», якщо ситуація не покращиться.

В ISW зауважили, що Пригожин в розмові згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна, заявивши, що вони разом розробляли план про припинення просування українських сил у Бахмуті.

«Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися з Суровікіним у той час, як зменшується прихильність президента Росії Володимира Путіна до начальника Генштабу Валерія Герасимова», – йдеться в повідомленні.

«Пригожин також продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України. Пригожин стверджує, що український контрнаступ може відбутися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак. Погроза Пригожина відійти з Бахмута також може свідчити про те, що він побоюється, що російські позиції в Бахмуті вразливі для контратак», – підсумували аналітики.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у січні Міністерство фінансів США назвало її транснаціональною злочинною організацією. Це рішення дозволяє уряду США вилучати та блокувати її активи. США наклали санкції на Пригожина у грудні 2016 року, а протягом останніх місяців уряд США посилив санкції проти «Групи Вагнера».