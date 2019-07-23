Держдеп США: вибори підкреслили відданість українців ідеалам демократії

Державний департамент США привітав український народ із проведенням парламентських виборів, "які пройшли мирно, дали чіткий результат та підкреслили відданість українців ідеалам демократії".

В своїй заяві Держдеп також привітав попередні висновки ОБСЄ про те, що вибори пройшли із повагою до основних прав та свобод, та заявив, що очікує на остаточні рекомендації ОБСЄ щодо покращення виборчого процесу.

Державний департамент у своїй заяві говорить про готовність працювати з новим українським урядом та народом на шляху реформ, які критично важливі для забезпечення успіху України.

"Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці України перед обличчям російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-опліч з Україною в її побудові сильної, успішної, демократичної країни, яке має безпеку в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.

Раніше з успішним проведенням виборів українців привітали посли країн Великої Сімки. Вони наголосили, що "основоположні права і свободи було забезпечено" під час голосування і відзначили роботу ЦВК.

Позачергові парламентські вибори в Україні були проведені добре, попри незначні й несистемні порушення в день голосування. Такі попередні висновки оприлюднили спостережні місії Міжнародного республіканського інституту США та Національного демократичного інституту США.

Найбільшою перешкодою для цих виборів міжнародні спостерігачі назвали кремлівську агресію, що не дала проголосувати 16% українців, зазначили американські спостерігачі.

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