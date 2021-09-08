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У Держдепі заявили про низку призначень до керівництва Бюро з питань Європи та Євразії

На фото: будівля Державного департаменту США

У Бюро з питань Європи та Євразії Держдепу США відбулась низка призначень на ключові посади. Про це "Голосу Америки" повідомив представник Державного департаменту США. У Держдепі відзначили, що призначення є частиною нормального процесу дипломатичних призначень.

Зокрема, питаннями Центральної та Східної Європи в Державному департаменті США опікуватиметься Робін Данніган, досвідчена дипломат, яка раніше обіймала посади заступника помічника держсекретаря з питань енергетики, а останні три роки була заступницею посла США у Відні. Вона заміли на цій посаді Джорджа Кента.

Бюро з питань Європи та Євразії Держдепу США очолює колишня посолка США до Боснії та Герцеговини, в.о. помічниці державного секретаря Морін Комак (Maureen E. Cormack). Як відзначає сайт Держдепу, Бюро просуває інтереси США у регіоні з таких питань як міжнародна безпека, НАТО, координація з ЄС та іншими регіональними організаціями, підтримка демократії, прав людини, громадянського суспільства, економічного процвітання, контртероризму, та непоширення зброї.

Морін Кормак. Фото з сайту Державного департаменту США
Морін Кормак. Фото з сайту Державного департаменту США

Окрім призначення Данніган заступницею помічника державного секретаря з питань Центральної Європи та Східної Європи, речник Держдепу вказав, що колишній посол США у Молдові Дерек Хоган (Dereck J. Hogan) обійняв посаду першого заступника помічника державного секретаря.

Робін Данніган. Фото з сайту Державного департаменту США
Робін Данніган. Фото з сайту Державного департаменту США

Дерек Хоган. Фото з сайту Державного департаменту США
Дерек Хоган. Фото з сайту Державного департаменту США

Екс-заступник посла США у Сербії Габріель Ескобар (Gabriel Escobar) став заступником помічника державного секретаря з питань Південної Центральної Європи та ЗМІ та публічної дипломатії.

Габріель Ескобар. Фото з сайту Державного департаменту США
Габріель Ескобар. Фото з сайту Державного департаменту США

Колишня директорка у Держдепі з питань Північної Європи, Балтії, та арктичної безпеки Еріка Ольсон (Erika Olson) стала першою заступницею помічника державного секретаря з питань Кавказу та регіональних конфліктів та Південної Європи.

У Держдепі відзначили, що призначенці "приносять надзвичайний досвід та сильні кваліфікації до команди лідерів Бюро з питань Європи та Євразії Держдепу США".

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