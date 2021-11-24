В Держдепі розповіли про "інтенсивну дипломатію" щодо "Північного потоку-2", але не коментували повідомлення про нове виключення з санкцій

Під час брифінгу для преси у вівторок, речник Державного департаменту США Нед Прайс відповів на численні питання щодо нових санкцій США проти газпромівського проекту "Північинй потік-2".

У вівторок Міністерство фінансів США включило пов’язану з Росією компанію Transadria Ltd. та її судно Marlin до санкційного переліку, заявили в Держдепі. ЗМІ повідомили, що Міністерство фінансів США також визначило контрольоване Німеччиною судно Blue Ship як таке, що проводить підсанкційну діяльність, але санкції до нього не було застосовано.

Reuters з посиланням на інформацію посадовця США повідомляло, що судно Blue Ship було включено до переліку, однак воно отримало звільнення від санкцій в рамках політики Держдепу, яка є більш прихильною до європейських учасників "Північного потоку-2".

Прайс відмовився коментувати перелік компаній, включених до санкцій, звіт з яких ще не опубліковано. Відповідаючи на питання журналіста щодо того, чи включено до переліку контрольоване Німеччиною судно Blue Ship і чи отримало воно виключення із санкцій, Прайс зауважив: "Я не можу обговорювати деталі кораблів, установ, але будьте певні - ми віддані санкціям за законом щодо захисту енергобезпеки Європи (PEESA) і продовжуємо виявляти нашу опозицію до "Північного потоку-2" та нашу відданість енергобезпеці України".

Прайс наголосив на опозиції США щодо "Півінчого потоку-2": "Ми продовжуємо виступати проти "Північного потоку-2" і переконані, що він шкідливий і є російським геополітичним проектом. Це поганий проект для України та Європи".

Ці заходи, а також спільна заява, яку ми видали разом з Німеччиною, справді зменшили ризик від введення в дію трубопроводу "Північний потік-2"

Він додав, що дипломатичні зусилля США дозволили зменшити ризик від роботи "Північного потоку-2". Серед таких кроків посадовець назвав роботу з Європою, щоб домогтись застосування до проекту європейського законодавства із захисту конкуренції, санкційну політику а також спільну заяву США та Німеччини стосовно трубопроводу.

"Ці заходи, а також спільна заява, яку ми видали разом з Німеччиною, справді зменшили ризик від введення в дію трубопроводу "Північний потік-2". Вони зменшили ризики, що такий трубопровід становитиме загрозу енергобезпеці Європи, безпеці України та передовій НАТО та ЄС", - наголосив посадовець.

США докладають "інтенсивних" дипломатичних зусиль у співпраці з Німеччиною щодо трубопроводу, заявив речник.

"Я вже говорив про нашу спільну заяву з німцями, там йдеться про підтримку українських партнерів ... Як ви знаєте, пакет включає низку запевнень. Він передбачає фонд, який українські партнери можуть використовувати, щоб компенсувати певний потенційний вплив від працюючого трубопроводу "Північний потік-2".

Необхідно, що Україна не була заручницею примх будь-якої іншої країни, коли йдеться про енергетичні потоки



"Це питання інтенсивної дипломатії", - додав він, вказавши, що США активно обговорюють це питання і з Україною.

"Необхідно, що Україна не була заручницею примх будь-якої іншої країни, коли йдеться про енергетичні потоки", - додав він.

Раніше адміністрацію Байдена критикували законодавці від обох партій США за виключення з санкцій для компанії Nord Stream 2 AG. Положення про обов'язковість санкцій було включено до проекту оборонного бюджету США, що перебуває на розгляді Палати представників США. В Сенаті відповідну поправку підтримують представники Республіканської партії.

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