Додаткові санкції США зберігають тиск на газопровід Північний потік-2

Сполучені Штати оголосили додаткові санкції щодо газопроводу Північний потік-2, який очікує дозволу на початок транспортування газу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

У заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена сказано, що до списку під санкціями додана пов’язана з Росією компанія Transadria Ltd. та її судно Marlin.

З урахуванням сьогоднішнього звіту адміністрація загалом тримає під санкціями 8 осіб і 17 їхніх суден...

США від самого початку називали трубопровід шкідливим і упродовж років тримали під санкціями його будівників, але прокладення труб було завершене цієї осені.

«Хоча адміністрація надалі виступає проти трубопроводу Північний потік-2 і запроваджує санкції, ми продовжуємо працювати з Німеччиною та іншими союзниками й партнерами, щоб зменшити ризики від трубопроводу для України, а також для країн НАТО і ЄС на передніх позиціях, і продовжує протидію російським намаганням, включно з діями в енергетиці», - зауважено в заяві Ентоні Блікнена.

Процес видачі дозволу на початок експлуатації Північного потоку-2 зараз призупинений, бо регулюючий орган Німеччини заявив, що зареєстрована у Швейцарії компанія оператор трубопроводу повинна бути оформлена, як німецька юридична особа.

Фахівці з Оксфордського інституту енергетичних досліджень вважають, що затримка з процесом сертифікації газопроводу означає відкладення можливого початку його експлуатації на кілька місяців, ймовірно на 2022 рік.

Суперечки довкола Північного потоку-2 тривають на тлі зростання цін на газ у Європі і натяків Росії, що використання нового газопроводу могло би сприяти зниженню цін.

Але критики зауважують, що заяви і дії Москви лише підтверджують її готовність використовувати газопостачання для тиску на Європу з політичною метою.

Україна наполягає, що може легко збільшити транзит російського газу до Європи через свою газотранспортну систему без потреби задіювати Північний потік-2.

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