Держдеп: щоб Україна вижила і розвивалась, корупцію потрібно викорінити

Питання корупції справді всепроникне, заявив заступник державного секретаря США Джон Саллівен у виступі, присвяченому гуманітарній допомозі США.

Він навів приклад України.

"Я був минулого місяця в Києві. Корупція є надзвичайно великою проблемою для України і уряд Порошенка намагається розв'язати це питання".

"Це дуже складно, - заявив посадовець, - це складна проблема для уряду, разом із іншими потужними викликами в сфері безпеки, які надходять від Росії та підтримуваних Росією організацій, які окупували територію Донбасу і, звичайно, через анексію Криму Росією".

Україна бореться з спадком перехідного періоду від Радянського Союзу до незалежної України, коли "корупції дозволили розквітнути", наголосив посадовець.

"Для того, щоб Україна вижила і розвивалась, корупцію потрібно викорінити", - переконаний Саллівен.

"Дуже важко від цього очиститись. Від цього батога. Це надзвичайно важливо для демократії, де також зараз багато уваги приділяється наступним виборам президента та парламенту. Однак, корупція зменшує підтримку людей та впевненість в уряді і, зрештою, це зменшує демократію. Тому, для нас пріоритет по всьому світові просувати чесні та справедливі вибори, і викорінення корупції", - вважає Саллівен.

Дивіться також: ​Як у Вашингтоні очищують дороги від наслідків хурделиць