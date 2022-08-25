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Держдеп: безвіповідальні дії Росії можуть призвести до іциденту з витоком радіації
США стурбовані через загрозу ядерного інциденту, до якого можуть призвести дії Росії. Про це заявила заступниця держсекретаря США Бонні Дженкінс під час спілкування з пресою в четвер, повідомляє CNN.
"Нас усіх непокоїть потенційний ядерний інцидент, - заявила Дженкінс. - Нас усіх непокоїть потенційний витік радіації, через безвідповідальні дії Росії".
Дженкінс, як повідомляють ЗМІ, вказала, що витік радіації може "становити загрозу не лише для людей, але і для навколишнього середовища в Україні а також вплинути на сусідні країни і всю міжнародну спільноту".
Вона підтримала спрямування місії МАГАТЕ на станцію. Як повідомляв Голос Америки, МАГАТЕ сподівається спрямувати делегацію на станцію вже у найближчі дні.
"Ми повинні бути там найближчим часом. Як тільки Київ і Москва це узгодять – ми мусимо їхати", - сказав пресі генеральний директор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі у четвер.
Сьогодні ж "Енергоатом" заявив, що зв'язок станції з українською енергомережею через останню, четверту, лінію сполучення переривався декілька разів у четвер, через пожежі поблизу станції. Ще три лінії, що пов'язували станцію з українською енергосистемою не працюють через обстріли, заявили в компанії. В результаті ЗАЕС вперше в історії відключено від мережі, йдеться в повідомленні.
Дженкінс не підтвердила інформацію про відключення станції від енергомережі.
Британське Міноборони в четвер вказало на ризики, які військова окупація складає для безпеки Запорізької АЕС. Основний ризик для операції реактора, вказують у відомстві, є зрив в роботі системи охолодження, шкода для резервної системи енергії, або помилки працівників, які діють під тиском.
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Відверто фальшива заява Путіна про Запорізьку АЕС
19 серпня президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що дії української армії згрожують ядерною катастрофою.
Підсумовуючи телефонну розмову лідерів, Кремлівська служба новин повідомляє:
Путін, зокрема, підкреслив, що систематичні обстріли українськими військовими території Запорізької атомної електростанції створюють небезпеку виникнення масштабної катастрофи, яка може призвести до радіаційного зараження великих територій.
Ця інформація вводить в оману.
Справа в тому, що проблему створює Росія. Численні повідомлення свідчать, що Росія висувала погрози станції і зараз використовує її як військову базу та щит для перекидання артилерії через річку Дніпро. Україна заперечує факт обстрілу станції і заявляє, що це робить Росія.
Російська армія захопила станцію на початку березня. Проте українські інженери продовжують обслуговувати об’єкт – найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка забезпечує п’яту частину постачання електроенергії в Україні.
4 березня мер Енергодара, де розташована станція, Дмитро Орлов, заявив, що російські війська безперервно обстрілюють будівлі підприємства та спричинили пожежу.
За словами голови НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, разом із системами залпового вогню на станції перебувають 500 російських військових.
«Вони [російські сили] використовують її [електростанцію] як щит проти українських сил, тому що ніхто з України не збирається нічого робити», — сказав Котін BBC на початку серпня.
Українське місто Нікополь, розташоване в семи милях через річку Дніпро, регулярно обстрілюється з атомної електростанції, повідомляють численні ЗМІ.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), аналітичного центру з Вашингтона, округ Колумбія, російські війська, дислоковані на заводі, можуть намагатися спровокувати Україну на дії у відповідь.
«Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, ймовірно, з метою зменшити волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу», — написав ISW на сайті 3 серпня.
Латвійська незалежна онлайн-газета The Insider повідомила 5 серпня, що російські війська замінували частини заводу, зокрема турбінні відділення, і зберігали там боєприпаси. The Insider посилався на свої джерела в Запоріжжі та відеоматеріали.
11 серпня британська газета The Times опублікувала відео співробітників станції, на якому зафіксовано звуки мінометних обстрілів неподалік. Між звуком пострілу міномета та вибухом при ударі минула лише секунда-дві.
Глава НАЕК "Енергоатом" Котін зазначив, що короткий часовий проміжок означає, що вогонь вівся з боку російських військ, що знаходяться поблизу.
Перед обстрілом російські війська залишили свої позиції та сховалися в бункері, а українські робітники залишилися на місці, повідомляє Times.
12 серпня BBC опублікувала інтерв'ю з працівниками Запорізької станції, в яких вони заявили, що російські війська використовують станцію як базу та тримають працівників у заручниках.
Колишньому працівнику станції Сергію Швецю вдалося перебратися на підконтрольну Україні територію. В інтерв'ю The New York Times він сказав, що переймається за Запорізьку станцію, місто та світ. Станція перебуває під контролем російських військових, які дуже мало знають про безпеку атомної енергетики. «Вони схожі на мавпу з гранатою, яка насправді не розуміє загрози, яку вона несе», — сказав він.
14 серпня, 42 країни, включаючи США, Японію та Велику Британію, разом Європейським Союзом, вимагали від Росії негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із заводу.
«Беззаперечно, вторгнення Росії та її триваюча присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій», – заявили вони.
17 серпня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закилкав Москву дозволити Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) провести інспекцію заводу а також вивести всі дислоковані там російські війська.
Міністерство закордонних справ Росії відхилило заклики демілітаризувати територію навколо АЕС.
19 серпня CNN визначила геолокацію та підтвердила справжність відео, на якому видно російську військову техніку в машинному залі, підключеному до одного з шести реакторів у Запоріжжі.
Російські окупанти катували працівників Запоріжжя, щоб змусити їх обслуговувати об'єкт, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. В інтерв'ю Sky News він висловив сподівання, що незалежні міжнародні інспектори зможуть відвідати завод у найближчі десять днів.
Історія одного з найбільш впливових та знаних українських об’єднань – Razom for Ukraine. Відео
Razom for Ukraine - одне з найбільш впливових та знаних українських об’єднань. За вісім років разомцям вдалося перетворити невеличку волонтерську ініціативу з Нью-Йорка на потужний інструмент допомоги Україні. Історія організації – в сюжеті Ірини Соломко.
Психологічне здоров'я українців під час війни і як його врятувати
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чи не кожен українець зазнав неминучого впливу війни на психологічне здоров'я.
Для того щоб розібратися як впливає війна на ментальне здоров'я українців і як адаптуватися до неї, ми поспілкувались з психологинею та арт-терапевткою Юлією Яворською, а також психологинею та травмотерапевткою Роксоляною Вовк.
Як війна впливає на психіку людини і як допомогти собі адаптуватися до війни
За словами психологинь Юлії та Роксоляни, війна помітно вплинула на психоемоційний стан людей – вони спостерігають збільшення звернень на консультації, що стосуються тривожних та депресивних станів, неконтрольованої агресії чи навіть суїцидальних думок, що супроводжуються переживанням втрати: близьких, дому, ідентичності.
“У частини людей була реакція “тікай” – і вони іммігрували, а в частини “бий” - тому дуже багато українців звернулись у військкомат, щоб захищати свою країну. У когось була реакція “завмри” і вони ховались в домівках в надії, що це все скоро завершиться”, - пояснює психологиня Роксоляна Вовк.
Як каже психологиня Юлія Яворська, оскільки війна вже триває шостий місяць, ми зовсім інакше реагуємо на повітряні тривоги та інші загрози, аніж в перші дні – це можна пояснити механізмом адаптації.
“Дехто каже: “Ось дочекаюсь перемоги, і тоді…”, це ще називають синдромом відкладеного життя, коли ми ніби ставимо життя “на паузу” та не дозволяємо собі по-справжньому радіти”, - каже Юлія.
Не поставити життя “на паузу”, як каже Юлія, це не означає що ви забули за війну в країні, а навпаки, щоб пригадати те, що було для людини цінним та важливим у мирний час, таким чином процес адаптації відбувається значно легше.
В такому випадку, пояснює психологиня, ми можемо починати з маленьких радощів для себе та інших, поєднати ці дві часом суперечливі, але невід’ємні частини нашого життя: волонтерство сьогодні та купання у озері, наприклад, завтра.
“Якщо це не втратило свою актуальність потрібно дозволяти собі ці приємності, проводити час з близькими, навчатися та розвиватися, або ж відпочивати, залежно від індивідуальних потреб”, - каже психологиня Юлія Яворська.
Якісна підтримка близьких чи друзів допомагає в адаптації, також повернення до звичного режиму дня (наскільки це можливо) та достатня кількість внутрішнього ресурсу на це. А для цього, за словами психологинь, потрібен здоровий міцний сон, збалансоване харчування та відпочинок.
За словами психологинь Юлії та Роксоляни, наша психіка в процесі еволюції виробила механізми адаптації, які допомагають людям навіть в дуже складних ситуаціях продовжувати жити.
Проте як кажуть психологині, варто розуміти різницю, коли ми говоримо про міста де час від часу відбуваються ракетні удари на заході чи півночі України, чи міста на лінії фронту або близько до неї, де постійно відбуваються артилерійські обстріли. Рівень навантаження на психіку в обох випадках різний.
“Якщо ми говоримо про «гарячі точки» - перш за все йдеться про безпечне місце, про виживання та навіть про дрібнички, якими людина займалася в мирні часи та зможе продовжувати робити зараз зважаючи на безпеку”, - каже психологиня Юлія Яворська.
До прикладу, психологині рекомендують вранці випивати чашку кави, або чаю, чи пограти з дитиною у її улюблену гру.
“Тобто робити якомога більше речей, які ви робили раніше, для психіки це добре відомі ритуали мають заспокійливий ефект”, - пояснює психологиня Роксоляна Вовк.
В умовно безпечних містах, психологині рекомендують те ж саме: відновити свій режим, достатньо відпочивати, в першу чергу від новин, не забувати про приємні речі які радують.
“Адже багато хто бачив веселі відео наших захисників, гумор це також хороша зброя та захист в стресових подіях.”- стверджує психологиня Юлія Яворська.
Також психологині нагадують, що можна волонтерити в оптимальний для себе спосіб.
“Можливо ваша робота близько пов’язана з допомогою армії, або ви любите готувати, співати, писати тексти й це також може бути допомогою. Головне стежити за власним ресурсом, щоб за короткий період часу не відбулося емоційне вигоряння. В цьому марафоні краще повільніше, але довше”, - каже Юлія.
За словами психологині Роксоляни Вовк потрібно подбати про себе і про близьких в тих умовах в яких ви опинились, тобто підготувати укриття чи залишити необхідні там речі.
“Домовитись хто за що відповідає в момент повітряної тривоги чи вибуху, тобто у кого які дії. Хто забирає дітей, хто бере якісь речі, якщо щось важливо взяти із собою, зокрема телефон. Має бути чіткий план, хто і що робить в разі небезпеки”, - пояснює Роксолана Вовк.
Як кажуть Юлія та Роксоляна, оминати тему війни неначе це табу - не потрібно. А навпаки про неї важливо говорити з тими, хто може це витримати, послухати і підтримати.
Проте не варто впадати у крайнощі і говорити лише про війну. Війна не зупинила життя, воно продовжується, у кожного є ще якісь теми, які турбують чи потребують вирішення.
“Емоційні качелі” під час війни і сильно загострені емоції
Зіткнувшись із досвідом війни, люди відувають різні емоції: страх, злість, безсилля, відчай, розгубленість. Та психологи запевняють - така реакція нормальна, для ненормальної ситуації.
“Радість почали сприймати як щось заборонене під час війни, але зараз цей стереотип втратив свою силу і люди почали відчувати радість теж. Немає правильних чи неправильних емоцій, тим паче в такій ситуації. Якщо хочеться плакати - плачте, якщо сміятись - смійтесь”, - стверджує психологиня Роксоляна Вовк.
Для того щоб оцінити рівень емоційного дискомфорту, психологині рекомендують робити для себе так звану “перевірку”.
Тобто людина повинна себе сама уявно оцінити від 0 до 10 на скільки зараз відчуває емоційний дискомфорт. Психологині пояснюють, якщо виходить 0 це означатиме, що дискомфорту немає, натомість результат 10 - максимально можливий рівень.
“Якщо позначка 5 і вище, рекомендую вивчити декілька технік саморегуляції та практикувати в таких ситуаціях. Для цього можна зробити свій список, наприклад речі які вам допомагають при стресових ситуаціях, скажімо слухання музики чи дзвінок до близької людини, або ж записати думки у щоденник. Якщо ці відчуття дуже дискомфортні, бажано звернутися до психолога чи психотерапевта”, - розповідає психологиня.
Як каже психоголиня Юлія Яворська, перевага в тому, що з часом мозок запам’ятовує механізм дії цих технік і через якийсь час вже з самого початку вправи, вона починає діяти заспокійливо.
Рутинні завдання для підтримки ментального здоров'я
Як стверджують психологині, перелік “рутинних” справ є відносним для кожного, відповідно рутинні справи є проявом певної стабільності, чогось звичного.
“Варто також не забувати про свої хобі та уподобання, комусь зняти емоційну напругу допомагає малювання або спів, написання віршів (так звана сублімація). Це допомагає повернути хоч трохи відчуття безпеки.”- розповідає Юлія Яворська.
Психологині пояснюють, важливо все ж робити хоча б якісь буденні справи, які робили до війни. Тому навіть такі буденні справи як “прибирання” будуть корисними, адже така діяльність допомагає розставити все на свої місця у власному просторі і результат такої справи видно одразу.
Також психологині виділяють техніку дихання “квадрат”, яка допомагає заспокоїтися.
Можна уявити так званий “квадрат” чи навіть його намалювати, де на горизонтальних гранях ви будете вдихати і видихати повітря, а на вертикальних гранях квадрату навпаки затримуватися. Тобто це працює як “вдих, пауза, видих, пауза”.
“Потрібно під час вдиху рахувати від 1 до 4, зробити паузу і на видиху знову рахувати від 1 до 4 тоді знову видих і так по колу. Вправа допомагає зупинитись, відчути своє тіло, зосередитись на процесі дихання і нормалізувати його”, - пояснює Роксоляна Вовк.
Якщо відчуваєте сильний страх, тривогу чи паніку, психологи рекомендують оглянутись довкола себе і в голос назвати об'єкти, які ви бачите, описати колір та форму речей, стін, меблів.
“Можна порахувати 5 зелених предметів, 3 жовтих, потім прислухатись і спробувати почути всі звуки, які ви можете почути, потім запахи, потім зосередиться на тому, що зараз ви відчуваєте чи можете відчути на дотик”, - каже психологиня Роксоляна.
Окрім цього, дуже корисною є вправа “Метелик”. Потрібно навхрест скласти руки та великі пальці і покласти на груди, таким чином утворюючи форму метелика.
“Кладемо долоні трохи вище грудей і нижче плечей і по черзі постукуємо кожною рукою і так приблизно 40 постукувань”, - пояснює Роксоляна Вовк.
Як бути в курсі усіх новин і подій про війну і водночас зберігати рівновагу
Оскільки частий перегляд новин та інформації пов’язаної з війною шкідливо впливає на психологічний стан, психологині рекомендують не читати новини перед сном, особливо за 2 години до сну, відслідковувати частоту читання новин і встановити для себе “правило” читати новини не більше 5 хв на годин. Також регулярно робити інформаційний детокс, тобто кілька днів не читати новини зовсім.
Ресурси де українці можуть отримати безкоштовну кваліфіковану психологічну чи психіатричну допомогу
Українці можуть отримати безкоштовні психологічні консультації від волонтерської платформи “Розкажи мені“. Проте, це не єдина платформа на якій можна отримати безкоштовну психологічну допомогу, в разі потреби особу можуть перескерувати чи порекомендувати щось інше.
Щоб скористатися цією платформою, потрібно заповнити заявку на сайті і написати невеликий опис звернення після чого з вами сконтактується один з фахівців через вказані в заявці дані.
Також є групи підтримки, які організовують психологи для всіх бажаючих, де можна в групі ділитися переживаннями та отримувати підтримку.
Окрім цього, зараз “Національна психологічна асоціація” запустила безоплатні гарячі лінії в Україні, Чехії, Польщі, Франції та частині інших європейських країн.
Життя продовжується,а кожен період рано чи пізно завершується
Психологи стверджують, негативні відчуття, які виникають у воєнній реальності є нормальною реакцією, проте якщо ви помітили, що почуваєте себе психологічно погано більше 2-ох тижнів і вам не стає краще, то ймовірно ви потребуєте допомоги спеціаліста: психолога, психотерапевта, психіатра.
Оскільки дати закінчення складного періоду немає, психологині не рекомендують будувати марних очікувань.
“Не варто думати, що ще місяць і війна закінчиться. Так ви будете ще більше розчаровуваттся і виснажуватися моральною”, - пояснює Роксоляна Вовк.
Тим не менш життя продовжується, тому не потрібно ставити його на паузу. Ви маєте право радіти, сміятись, плакати, сумувати, горювати. Не залишайтесь сам на сам із труднощами, багато українців та іноземців готові допомоги вам.
Будь-яка ситуація чи період рано чи пізно завершується, пам'ятайте про це.
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Художня виставка і благодійний аукціон для допомоги Україні
У Лос-Анджелесі пройшла художня виставка і "тихий" аукціон на допомогу Україні. 10 художників та скульпторів, які творять у Лос-Анджелесі віддали свої роботи для благодійного аукціону, який відбувся в українському культурному центрі. Загалом виставлено блиько 100 творів мистецтва. Всі кошти від їхного продажу підуть на допомогу Україні.
"У нас є 16 митців, які проживають у Лос-Анджелесі, серед них ми маємо 5 українських художників, вони нам дають свої роботи і весь прибуток від продажу цих картин піде на підтримку України", - каже Галина Бонд, представниця українського культурного центру.
Один із учасників - художник грузинського походження Ладо Гуджавідзе.
"Моя ненависть до російського уряду очевидна, тому що вони також вторглися в мою країну. Вони анексували 20 відсотків нашої землі і поставили свій уряд. Тому я спробую зробити все, що зможу, на відстані щоб допомогти", - розповідає Гуджавідзе.
На аукціоні є і роботи художників українського походження. Багато з картин намальовані уже під час війни.
Серед них, наприклад, роботи художниці родом із Закарпаття Катерини Локуст.
За словами Локуст, її шість робіт, які присутні на виставці - переважно про очікування перемоги і про відродження нашої нації, духу і самоствердження українського характеру.
Оскільки аукціон мовчазний, ставки на лоти робили залишивши записи біля кожної роботи. Поторгуватись за картину вирішив і почесний консул Естонії.
"Я хочу щось зробити, щоб підтримати Україну. Я був у Данії пару місяців тому і був вражений кількістю українських прапорів, які були по всьому місту. Залізничний вокзал, головна площа. Я хотів би бачити більше цього тут", - поділився враженнями Як Трейман, почесний консул Естонії.
Організував аукціон Український мистецький центр. Це вже не перша акція організації, яка збирає кошти.
Усі виручені кошти з аукціону підуть на гуманітарні потреби України.
Дивіться також: Художня виставка і аукціон для допомоги Україні відбувся у Лос-Анджелесі. Відео
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