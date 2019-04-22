Держдепартамент США привітав українців із демократичними виборами

Державний департамент США привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах, а українців – із демократичними виборами. В офіційній заяві в понеділок йдеться про готовність США співпрацювати з новообраним президентом та підтримувати реформи в Україні:

Вибори були мирними, конкурентними, і результат відобразив волю народу

«Сполучені Штати вітають новообраного президента Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Ми також вітаємо український народ з проведенням виборів, які відображають активно діючу демократію України через п'ять років після Революції гідності 2014 року та після п'ятирічної незмінної російської агресії. Вибори були мирними, конкурентними, і результат відобразив волю народу. Ми вітаємо попередній звіт ОБСЄ про вибори.

Сполучені Штати зберігають тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародних кордонів і продовжуватимуть стояти на стороні України, коли вона здійснюватиме важливі реформи. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з новообраним президентом Володимиром Зеленським для просування спільної мети наших двох країн – безпечної, процвітаючої, демократичної та вільної України».

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