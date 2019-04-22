Ось які реформи допомогли б Зеленському покращити добробут пересічних українців - коментарі експертів

Експерт неприбуткової організації "Центр міжнародного приватного підприємництва" (Center for International Private Enterprise) у США Ерік Карл Гонц радить команді Зеленського поставити за мету покращення пересічних українців. Зміни мають бути відчутні в українській глибинці, а не лише у Києві.

Як розповів експерт в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", цій меті може сприяти проведення земельної реформи, яка на його думку, здатна дати серйозний поштовх економіці і торкнеться більшості.

Земельна реформа може негайно відкрити досить значний ринок фінансових послуг, можливості перетворення землі на цінні папери з метою отримання коштів на сільскогосподарське обладнання

"Земельна реформа може негайно відкрити досить значний ринок фінансових послуг, можливості перетворення землі на цінні папери з метою отримання коштів на сільскогосподарське обладнання. Це у свою чергу дозволить фермерам та сільськогосподарським компаніям інвестувати у власну продукцію. Тут міститься потенціал. Я вважаю, що земельна реформа це один із найочевидніших варіантів стимуляції економічного зростання у досить короткий проміжок часу", - відзначив Гонц.

На земельну реформу, як можливий чинник зростання інвестицій до України та прибутковості сільськогосподарських земель у січні звернув увагу експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

На його думку, Україна повинна легалізувати продаж приватних сільськогосподарських угідь, "якщо економіка пожвавиться". У публікації на сайті Atlantic Council Аслунд наголосив на першочерговості для України "утвердження дійсно незалежних та безсторонніх судів, які наділять Україну реальним правом власності".

Загалом, відзначає Ерік Гонц, декілька реформ чекали свого часу.

"Іншою назрілою реформою були би зміни щодо податку на виведений капітал", - відзначає Гонц.

На думку експерта, через корумпованість української податкової системи, податок на виведений капітал "був би кращим для держави та бізнесу та призвів би до зменшення несплати податків та зменшення потенціалу корупції"

При цьому Гонц наголосив, що для реалізації реформ знадобляться переговори з МВФ.

У своєму аналізі податку на виведений капітал "Економічна Правда" відзначала, що даний податок передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії. Зокрема для іноземних інвесторів це означало би, що податкова ставка була би фіксована на рівні 15%. Зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

"Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%", - відзначає видання.

"ЄП" також відзначали, що МВФ радив Адміністрації Порошенка не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

Гонц, який підтримує ідею податку на виведений капітал наголошує, що Україна має проблеми з оподаткуванням.

"Кожен знає про "маски-шоу", постійні втручання з боку влади у звичайну бізнес діяльність. Це неприйнятно для будь-якої країни. Тож якщо Зеленський хоче покращити настрої серед інвесторів, та впевненість бізнесу щодо країни, то йому варто розглянути позбавлення влади 2-3 установ, які нині мають повноваження щодо розслідування економічних злочинів. Їх можна централізувати в рамках установи, яка би входила до, можливо, Мінфіну, або Мінекономіки. Це би зменшило випадки тиску на бізнес", відзначає Гонц.

Відмінність оподаткуванням працедавця штатних працівників, та ФОП - надто значна. Це відкриває двері до тіньової економічної діяльності

Третьою у низці реформ здатних, на думку Гонца, позитивно позначитись на населенні загалом, є реформа трудового законодавства.

"На Заході, мені здається, небагато хто знає, що в Україні існує "трудова книжка". Її необхідно носити за собою з одного місця роботи на інше, а працедавці повинні вносити до неї коментарі. Для 21-го сторіччя це не є ефективною системою організації праці. На додаток, відмінність оподаткуванням працедавця штатних працівників, та ФОП - надто значна. Це відкриває двері до тіньової економічної діяльності, коли люди виступають як ФОП, хоча насправді є штатними працівниками з повною занятістю. Це створює нагоди для корупції", - відзначив Гонц.

Реформа корпоративного управління на державних підприємства - інша назріла реформа, говорить експерт неприбуткової організації "Центр міжнародного приватного підприємництва".

"Протягом останніх місяців ми бачили, що прем'єр Гройсман підірвав низку ключових реформ у "Нафтогазі", які гарантують незалежність правління компанії та керівника компанії. Це втручання перетворило компанію на більш політичну структуру, ніж раніше. На місці команди Зеленського, я би обстоював реформу корпоративного управління державних підприємств, збільшення їх прозорості, адже ці величезні структури є джерелом значних корупційних потоків, які підтримують екосистему корупції у країні. Це можна змінити збільшивши прозорість та підзвітність у держпідприємствах".

Політики повинні відмовитись від закликів до дефолту, або реструктуризації, зовнішнього боргу країни. Україна повинна вповні обслуговувати свій зовнішній борг, щоб не бути відрізаною від глобальних фінансових ринків

Раніше, як повідомляє "Економічна Правда", Кабмін вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Між тим Андерс Аслунд у січневій статі на сайті Atlantic Council також застеріг від кроків, які можуть зашкодити Україні.

"Політики повинні відмовитись від закликів до дефолту по, або реструктуризації, зовнішнього боргу країни. Україна повинна вповні обслуговувати свій зовнішній борг, щоб не бути відрізаною від глобальних фінансових ринків. Країна не має бюджетних можливостей для збільшення державних видатків, або - скорочення податків (якщо одночасно не скоротить державні видатки). Деякі політики навдивовижу закохані у "податок на виведений капітал", який скоротить надходження до бюджету на десь півтора відсотки ВВП. І це при тому, що ці ж особи не хочуть скорочення видатків Скажіть, чому заможні підприємства мають вигравати від скорочення податків, а не бідні українці?" - писав Аслунд.

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