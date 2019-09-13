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Трамп: Помпео не стане радником з нацбезпеки

  • Голос Америки

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде призначати держсекретаря США Майка Помпео також і на посаду радника з питань нацбезпеки.

Спілкуючись з журналістами Трамп сказав, що обговорював ідею об'єднання двох посад, але Помпео сказав, що він би хотів "щоб був іще хтось".

Наразі президент розглядає 15 кандидатів на посаду радника з національної безпеки США.

Ця посада стала вакантною після відставки Джона Болтона. "Кожен дуже сильно цього хоче, як ви розумієте, - говорить президент. – Багато хто хоче цю посаду. Це чудова посада".

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Навіть сам факт того, що у після відставки Болтона у Вашингтоні заговорили про можливість призначення Помпео на обидві посади свідчить про важливу роль, яку держсекретар відіграє в зовнішньополітичній політиці адміністрації Трампа.

За впливовістю, ЗМІ порівнюють Помпео з легендарним Генрі Кіссінджером, який поєднував посади держсекретаря США та радника з нацбезпеки у 1970-х за президентів Річарда Ніксона та Джеральда Форда і відігравав визначальну роль у втіленні міжнародної політики США.

Дивіться також: Як звільнення Болтона може вплинути на зовнішню політику адміністрації Трампа. Відео

Як звільнення Болтона може вплинути на зовнішню політику адміністрації Трампа. Відео
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Як звільнення Болтона може вплинути на зовнішню політику адміністрації Трампа. Відео

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