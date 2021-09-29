YouTube заблокує дезінформацію щодо схвалених вакцин проти COVID-19

YouTube розширить заборону на поширення неправдивої інформації щодо вакцин проти коронавірусу, поширивши її на контент, який містить дезінформацію щодо інших схвалених вакцин, повідомив сервіс у середу в своєму блозі.

Серед прикладів контенту, який не можна буде розміщувати на YouTube - твердження про те, що вакцина проти грипу викликає безпліддя, а комбінована вакцина MMR, яка захищає від кору, паротиту та краснухи, може викликати аутизм.

Представник YouTube повідомив, що відеохостинг, який належить компанії Alphabet, також заборонить канали, пов'язані з декількома відомими активістами, які виступають проти вакцинації, включно з Робертом Ф. Кеннеді-молодшим і Джозефом Мерколом.

У прес-релізі, опублікованому на сайті Меркола, йдеться: «Ми єдині в усьому світі, ми не будемо жити в страху, ми будемо триматися разом і відновимо наші свободи». Кеннеді поки не відповів на запити щодо коментарів.

YouTube та інші технологічні гіганти, такі як Facebook і Twitter, останнім часом зазнають критики за те, що вони докладають недостатньо зусиль, щоб зупинити поширення неправдивої інформації про здоров'я на своїх платформах.

YouTube займає більш жорстку позицію щодо дезінформації, але також стикається з негативною реакцією в усьому світі. У вівторок німецькомовні канали російської державної телерадіомовної компанії RT були видалені з YouTube, бо компанія заявила, що ці канали порушували її політику дезінформації щодо COVID-19.

Росія у середу назвала цей крок «безпрецедентною інформаційною агресією» і пригрозила заблокувати YouTube.

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