Уряд США оприлюднив нові директиви щодо депортації незадокументованих іммігрантів

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас опублікував нові директиви щодо поводження із незадокументованими іммігрантами. Згідно з ними, відсутність документів на перебування у США “не має бути єдиною причиною” для затримання та депортації з країни.

Нові вказівки заохочують імміграційних офіцерів зважати на низку обставин, а також на поводження осіб без документів - і уникати депортації людей, які живуть у США роками без додаткових порушень закону.

При цьому міністр додав, що іммігрантів, які становлять ризик для національної та громадської безпеки, будуть затримувати та висилати з країни.

“Більшість незадокументованих людей без громадянства США, яких може стосуватись депортація, більшість із 11 з лишком мільйонів людей - є активними членами наших громад протягом років”, - сказав Алехандро Майоркас журналістам.

Нагадаємо, в лютому президент Джо Байден запропонував на законодавчому рівні закріпити можливість набуття законного статусу для нелегальних іммігрантів, які пробули в країні більше 8 років, однак цю пропозицію не підтримали в Республіканській партії.

В публікації використано матеріали The Washington Post та The Hill.

Дивіться також: Історія афганця, батька сімох дітей, який у розпал зміни влади в Афганістані намагався вилетіти до США