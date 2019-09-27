Діяльність посла США в Україні Йованович отримала діаметрально протилежні оцінки в Вашингтоні

Чесна людина і високий професіонал, чи "маріонетка демократів" – у Вашингтоні дуже по-різному відгукуються про діяльність Мері Йованович на посту посла США в Україні.

Президент США Дональд Трамп негативно відгукнувся про діяльність дипломатки в Україні. В телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня, стенограму якої оприлюднив Білий дім, президент США Дональд Трамп сказав, що посол Мері Йованович – це "погана новина". "На неї очікують погані речі", - додав він, згідно до стенограми.

Юрист президента Руді Джуліані неодноразово критикував Йованович, називаючи її "маріонеткою" демократів і звинувачуючи у роботі в інтересах фінансиста Джорджа Сороса.

Йованович припинила свою службу в посольстві в Києві в травні цього року, і спостерігачі заявляли, що її відкликали з посади на декілька місяців раніше запланованого строку.

Хоча їй закидають нелояльність до адміністрації США, вона могла стати жертвою старань Трампа та Джуліані зашкодити репутації віце-президента Джозефа Байдена, пише The New York Times.

Колишні колеги Йованович за дипломатичною службою, говорять, що ставлення Трампа до неї є виявом загальної недовіри з якою президент США ставиться до кар'єрних дипломатів, довіряючи Джуліані та іншим втілювати аспекти міжнародної політики, пише видання.

Непрофесійними назвав слова президента колишній посол США Ніколас Бернс в інтерв'ю CNN. "Дуже непрофесійно так робити для президента – підставляти під удар когось настільки заслуженого, як посол Йованович".

Американська дипломатична академія звернулась з вимогою до Державного департаменту захистити Йованович від репресій і заявили, що "загрозливий тон" ремарок Трампа стосовно неї "дуже непокоїть", пише NYT.

Американська асоціація дипломатичної служби, що представляє співробітників Держдепу, видала заяву з закликом "не втягувати дипломатів у міжпартійні політичні бійки".

Асоціація також звернулась до американців із закликом "поважати позапартійну та позаполітичну роботу відданих держслужбовців дипломатичної служби США".

"Це не просто шалено – це потворно і загрозливо, - сказав пресі Деніел Фрід, колишній посол з 40-річним стажем у Державному департаменті США. – Машу Йованович знають, як чесну людину, дисципліновану і професійну".

"Якщо прибрати Машу Йованович, то це означитиме для кожного посла, що ми вас захищати не будемо", - додав він.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, описав Йованович, в коментарі NYT, як дуже вмілого і ретельного дипломата, яка ніколи не буде ділитись своїми особистими думками з іноземними посадовцями і навіть колегами по дипломатичному корпусу.

"Маша завжди дуже уважно ставиться до питань доречності і інструкцій і, за природою, є обережною, - говорить він. – Її всі дуже поважають".

Дивіться також: ​Студія Вашингтон. Деталі скандалу навколо дзвінка Трампа і Зеленського