Відео включення: акція українських активістів під стінами Білого дому

Українські активісти зібрались під стінами Білого Дому у Вашингтоні на акції на підтримку України.

Організатори вказують, що захід покликаний "продемонструвати вдячність за триваючу підтримку суверенітету України з боку США".

Пряме включення журналістки "Голосу Америки" Катерини Лісунової з події ведеться на Facebook Української служби "Голосу Америки".

Організатори акції закликають адміністрацію Байдена: визначити потужні та конкретні санкції проти РФ та проти "Північного потоку-2", у разі подальшого вторгнення в Україну, а також надати Україні більшу військову підтримку. Подія відбувається на тлі майбутніх перемовин між США, НАТО, ОБСЄ та РФ, щодо безпекової ситуації в регіоні. Перемовини триватимуть протягом наступного тижня.

Організаторами події, за інформацією оприлюдненою у соціальній мережі Facebook, виступили організації United Help Ukraine, Український конгресовий комітет Америки, Ukrainian American Veterans, US Ukrainian Activists, та члени української діаспори.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Хто очолить делегацію США на переговорах у Женеві?