Чому голосують закордонні українці?

Андрій Мар’янич виїхав з України дитиною, разом з батьками, двадцять років тому. В Америці здобув освіту та створив сім’ю. Утім своє майбутнє бачить в Україні: "У мене мрія така – повернутися в Україну. Поки що не бачу реальної можливості, але сподіваюсь, вона з’явиться скоро".

У мене мрія така – повернутися в Україну. Поки що не бачу реальної можливості, але сподіваюсь, вона з’явиться скоро

Андрій працює у фінансовій компанії у Вашингтоні, і єдине, на що сподівається в Україні, - це на "нормальні умови праці і нормальна плата за роботу".

На кожних українських виборах Андрій реєструється у ЦВК членом виборчої комісії. Від виборців в Україні українські громадян за кордоном відрізняються лише одним, каже він: "Діаспора може не розуміти проблем із платою за газ, комунальні послуги чи побутові речі".

Люба Шипович – голова виборчої комісії у Нью-Йорку. Вона каже: "Для закордонних українців, напевно, більш вагома - зовнішня політика кандидатів і президентів, тоді українців в Україні більше цікавить внутрішня політика. Живучи закордоном, ми більше помічаємо зовнішню політику, міжнародні відносини, в Україні більше бачать внутрішні проблеми, як-то ціни на комунальні послуги, інфраструктура, транспорт".

В Україні, каже Люба, не завжди правильно розділяють поняття "діаспора" та "громадяни України за кордоном".

"Часто плутають поняття діаспора – тих людей, які мають українське походження і українське коріння, але не є громадянами України, і громадяни України", - каже Шипович.

Часто плутають поняття діаспора – тих людей, які мають українське походження і українське коріння, але не є громадянами України, і громадяни України

Виборці за кордоном, впевнена вона, настільки ж обізнані про проблеми на Батьківщині, як і люди, які мешкають в Україні. В час інтернету територіальна відстань не має значення: "Є люди українського походження, українці третього, четвертого покоління, для яких українськість – це переважно збереження культурних, мовних традицій, історії. І є українці, які в дорослому віці виїхали з України, для яких Україна є їхньою Батьківщиною, в яку вони часто збираються повернутися. Дехто тісно працює з Україною, мають спільний бізнес, проекти з Україною, і це люди, які часто їздять в Україну, вони, переважно, в контексті українських подій і інколи навіть більше обізнані, ніж українці в Україні".

Сполучені Штати - третя за площею країна світу. На всю країну лише чотири виборчі дільниці розташовані в дипломатичних представництвах України. Проголосувати у США для громадян України нерідко означає довгу і коштовну подорож.

Шипович каже: "Виборці закордоном, я б сказала, більш активні, тому що для того, щоб проголосувати за кордоном, треба докласти більше зусиль, ніж для голосування в Україні. Вони більше активні, більше цікавляться, вони вірять в те, що впливають на розвиток своєї Батьківщини".

Я не бачу себе в Штатах до кінця свого життя. Чи боюся повертатися в Україну? Так

Мешканка штату Вірджинія українка Сніжана Іщук погоджується, що оцінює Україну інакше, ніж її співвітчизники на Батьківщині. Вона активно голосує, і не розуміє людей, які нехтують своїм правом голосувати: "Я могла б на вибори і не йти. Тобто я далеко за відстанню, і, в принципі, за менталітетом. Питання риторичне: чи воно мені взагалі потрібно? Відповідь може бути проста: ні, може бути не потрібно взагалі. Але я зроблю свій вибір. І мені дуже дико, що у нас в Україні люди, які там живуть, які розуміють, що, може, це єдиний шанс щось змінити, і вони цього не роблять. Може, мій голос нічого не вирішить, але принаймні його ніхто не забере і не використає з іншими цілями".

Сніжана також планує повернутися жити в Україну, хоча її лякає неможливість наразі реалізувати себе на Батьківщині: "Я не бачу себе в Штатах до кінця свого життя. Чи боюся повертатися в Україну? Так".

Хто б не став президентом України, кажуть виборці за кордоном, їхнє ставлення до Україні не зміниться.

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