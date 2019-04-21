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Діаспора
Як голосують українці в Чикаго. Фоторепортаж
14 хвилин тому
Голос Америки
Члени української громади Чикаго прийшли на виборчу дільницю.
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Як голосують українці в Чикаго. Фоторепортаж
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Мистецтво дебатів. Як у США вчаться дебатувати? Відео
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Мистецтво дебатів. Як у США вчаться дебатувати? Відео
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