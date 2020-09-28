Українки відкрили перший у світі магазин цифрового одягу

Сукні, до яких не можна доторкнутись, але які можна одягнути для виходу у соцмережі. Інноваційний фешн — стартап Dress X - це онлайн-бутік, де продають одяг, який існує лише в електронному вигляді. Стартап належить двом українкам — Дарії Шаповаловій і Наталії Моденовій.

“Ми зрозуміли, що контент є дуже важливим для людей і вони готові за нього платити й коли був коронавірус це все почалось з локдаунів я зрозуміла, що працювати у традиційному роздрібному продажу не має жодного сенсу і я зрозуміла що саме час настав для того, щоб запустити перший у світі магазин діджітал одягу”, — розповідає Дарія Шаповалова, співзасновниця стартапу Дрес Х

Аби одягнути цифрову сукню вам потрібно зайти насайт, вибирати фасон і заплатити. Також потрібно завантажити свою фотографію.

“Важливо, щоб на фотографії було хороше світло і щоб ви собі на ній подобались”, - ділиться досвідом Наташа Моденова, співзасновниця стартапу Дрес Х.

Після завантаження фотографії чекаєте день або 3 допоки для вас готують нове плаття, тобто для вашої фотографії. Розробниці гарантують — одяг ідеально сяде на будь-яку фігуру.

“Цифровий одяг хороший тим, що він дуже інклюзивний. Він сідає на всі фігури, для будь-якого віку, для будь-якої статі, все це ми можемо одягнути на будь-яку людини”, - каже Наташа Моденова.

Серед одягу багато суконь від українських дизайнерів. Частина з них існує лише в цифровій версії, а чистина в реальності, однак коштують вони в рази дорожче від цифрових версій.

Киянка Юлія Довгаль, уже два роки мешкає у Лос-Анджелесі. Під час карантину створила свій блог. За шість місяців на її сторінку підписалися 400 тис. людей. Юля вчить як можна креативно себе фотографувати й створювати унікальні образи.

“На сьогодні серед блогерів дуже велика конкуренція. Мені дуже важливо зацікавити свою аудиторію. Мені дуже важливо, щоб тобі сподобався мій образ, музика, косметика та одяг” - стверджує Юлія Довгаль, Блогерка

Коли Юлія дізналась про Дрес Х, одразу зрозуміла — це те, що їй потрібно.

“Я за раціональне споживання, я не хочу витрачати багато грошей на одяг, який я буду одягати лише один раз, тому Дрес Х - це дуже класна альтернатива, з'являтися в новому образі кожного дня”, - додає Юлія Довгаль, блогерка.

Діджитал одяг — це абсолютно нова філософія моди. Дарія і Наталя уже не перший день працюють в індустрії моди. Вони були власницями кількох модних бутіків у Парижі й Лос-Анджелесі. Та новий стартап не потребує ані оренди приміщення, ані закупівлі самого одягу, ані жодних ресурсів на виробництво.

“Модна індустрія забруднює середовище відходами. І ми бачимо, що у світі іде криза великого масштабу, тому треба змінювати те, що таке швидка мода, коли одяг купують і зразу викидують на сміття, зробили фотографію і вже не потрібно людині. Цю звичку треба змінити”, - каже Дарія Шаповалов.

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