Електромобілі обходяться в обслуговуванні вдвічі дешевше, ніж машини з традиційними двигунами – дослідження

Журнал Конс’юмер Репортс (Consumer Reports) порахував, у скільки обходиться утримання та ремонт автомобілів з бензиновими двигунами, гібридів та електромобілів.

Вважається, що розрахунковим пробігом для автомобіля у США є 200 тисяч миль (321 тисяча) кілометрів. Саме стільки, за умови якісного і вчасного обслуговування, може прослужити машина американцеві. Щоб оцінити вартість ремонту протягом цього «терміну життя» автомобіля, видання використовувало дані опитувань тисяч автовласників у США, які проводились у 2019 та 2020 роках.

Відповідно до отриманих даних, в середньому, власники машин з двигунами внутрішнього згоряння, витрачають на ремонт протягом такого пробігу машини $9,200. Власники електрокарів тратять на ремонт за цей же період $4,600.

«Електрокари не потребують стільки ж обслуговування, як машини з двигунами внутрішнього згоряння. І хоча ремонти їм також потрібні, ця необхідність виникає рідше», - пояснює Ґейб Шенгар, директор підрозділу тестування автомобілів видання Консьюмер Репортс. «Окрім того, що електромобілі треба рідше ремонтувати, вони ще й випереджають за характеристиками водіння своїх бензинових аналогів і не викидають шкідливих забруднень у повітря», - підсумовує дослідження Ґейб Шенгар.

Видання проаналізувало також витрати на обслуговування так званих Plug-in гібридів. Це машини, які можуть заряджатися від електромережі, але також оснащенні двигуном внутрішнього згоряння. В середньому, власники таких машин витрачають на ремонт стільки ж, скільки і власники повністю електричних авто. Цей висновок, можливо, стане поштовхом для тих, хто поки що не наважується пересісти на електромобіль. Перехідний варіант, plug-in гібрид, також зекономить їм половину коштів на ремонт у порівнянні з традиційним бензиновими авто.

Щоправда, витрати на ремонт гібридів у перші 50 тисяч миль (80 тисяч кілометрів) – майже вдвічі вищі за витрати на ремонт електрокарів. Після цього пробігу, витрати на ремонт обох видів авто збігаються, а наприкінці терміну служби ремонт електрокара обходиться дорожче. (Консьюмер Репортс публікує розрахунок вартості в таблиці)

Орієнтована вартість ремонту та обслуговування з розрахунку на 1 милю.

BEV – Електромобіль, PHEV – Plug-in гібрид, ICE – Автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння

Журнал Консьюмер Репортс підсумовує, що протягом свого життя електромобілі та гібриди зекономлять своїм власникам на ремонті $4,600 в порівнянні з бензиновими авто.

Довідка: Консьюмер Репортс (Consumer Reports) – американська неприбуткова організація споживачів, яка проводить незалежні тестування продукції, що продається у США. Організація заснована у 1936 році.