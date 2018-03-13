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Директором ЦРУ стане жінка – рішення Трампа

  • Голос Америки

Президент Трамп висунув кандидатуру Джини Гапcел на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Таке рішення він прийняв після призначення директора ЦРУ Майка Помпео на посаду держсекретаря США.

«Джина Гапcел, заступник директора ЦРУ, замінить директора Помпео і стане першою жінкою–директором цієї установи – історичне досягнення», - зауважив Трамп.

В своїй заяві Гапсел наголосила: «після 30 років служби в Центральному розвідувальному управлінні, для мене було честю служити на посаді заступника директора поряд з Майком Помпео протягом року, - сказала вона. - я вдячна президенту Трампу за цю можливість, для мене честь, що він має таку довіру до мене, щоб призначити мене наступним директором Центрального розвідувального управління», повідомляє The Washington Post.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, стане новим держсекретарем. Він фантастично справиться! Дякую Рексу Тіллерсону за його роботу! Джина Гапсел стане директором ЦРУ, і першою жінкою, обраною на посаду. Вітаю всіх!», - написав президент Трамп у Twitter.

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