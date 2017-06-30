Литва просуває "План Маршалла для України" в Вашингтоні

Україна перебуває на передньому краї захисту західних демократій проти російської глобальної дезінформації, - заявила парламентар та колишній міністр оборони Литви Раса Юкнявічене, перебуваючи в Вашингтоні протягом тижня присвяченого протидії дезінформації, повідомляє Freebeacon.

Єдиний шлях до змін в Росії лежить через допомогу Україні

Вона наголосила на необхідності допомогти Україні подолати теперішні складнощі. "Уряд Литви нещодавно запропонував довгостроковий план підтримки економіки України, так званий "український план Маршалла", заявила Юкнявічене. Про це вона, зокрема, говорила на зустрічі зі студентами університету Джорджа Вашингтона, повідомляє посольство Литви в Вашингтоні.

Путін користується з корупції Києва та слабкої економіки, щоб намагатись переконати всіх, що країна є на межі провалу

Вона підтримала розширення допомоги Україні, вказавши: «єдиний шлях до змін в Росії лежить через допомогу Україні. Без цього Україна втратить, а Росія здобуде вплив в Україні та інших країнах. Ми багато втратимо - імперіалізм та авторитаризм існуватиме в Росії довше​, ніж нам би хотілось це бачити. Путін користується з корупції Києва та слабкої економіки, щоб намагатись переконати всіх, що країна є на межі провалу», - цитує посадовця видання Freebeacon.

«Якщо програє Україна, програє Європа. Тільки успіх України допоможе змінити агресивну поведінку Росії», - заявила Юкнявічене під час конференції в аналітичному центрі США Atlantic Council.

«Меншою мірою ніж в Україні, але Путін провадить пропаганду і в Литві, намагаючись переписати історію цієї маленької країни», - застерегла пані Юкнявічене в коментарі Freebeacon, зазначивши, що Росія відкидає звинувачення в 50-літній окупації Литви і називає борців за свободу Литви бойовиками та фашистами. «Це дуже схоже на спроби Кремля виправдати анексію Криму три роки тому», - наголосила посадовець.

«Звичайно, ми не є головною ціллю. Головною ціллю є західні демократії», - вказала посадовець, повідомляє посольство Литви.

Дивіться також: В Атлантичній раді у Вашингтоні пройшла конференція, присвячена боротьбі з дезінформацією